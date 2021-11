Questions-réponses avec Chris Hart, PDG, Civic Technologies | Invezz

Civic Technologies, un innovateur de premier plan dans les solutions d’identité numérique, a lancé un outil gratuit pour les créateurs et les marchés NFT appelé Ignite Pass. L’outil élimine la participation des bots aux gouttes et aux bonbons NFT, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Ignite Pass, une version gratuite du révolutionnaire Civic Pass de Civic, exigera des acheteurs qu’ils prouvent qu’ils sont humains. Il est facile à intégrer et ne nécessite pas le stockage de données personnelles.

Avec les guides d’intégration de l’entreprise, les artistes et les marchés peuvent commencer à utiliser Ignite Pass à Solana (SOL / USD) dès aujourd’hui. Ignite Pass aide à maintenir un réseau juste et transparent de membres de la communauté pour les gouttes et les menthes NFT.

Invezz s’entretient avec Chris Hart, PDG de Civic Technologies, à ce sujet et d’autres développements.

Civic Technologies présente aujourd’hui Ignite Pass, un outil gratuit pour les créateurs et les marchés NFT qui filtre la participation des bots aux gouttes et aux menthes NFT. Quel est le plus gros avantage de cet outil ?

Malheureusement, les gouttes et les menthes de NFT ont commencé à ressembler beaucoup à la sortie des billets de concert il y a 10-15 ans. Beaucoup d’entre nous ont eu l’expérience d’être fans et supporters d’un artiste et de prendre le temps de se connecter au bon moment pour acheter des billets, pour être déçus lorsque les revendeurs ont acheté les billets en quelques secondes juste pour les revendre. Civic Ignite Pass résout ce problème pour NFT. Nous pensons qu’il est important que les vrais partisans des projets NFT aient une chance égale de participer, et bien que cela ne garantisse pas que tout le monde finira par créer un NFT, cela uniformise les règles du jeu pour n’inclure que de vraies personnes.

Comment l’outil vérifiera-t-il la vitalité ? Sera-t-il possible de « tricher » l’outil ? Quelle est l’ampleur du risque ?

Le pass Civic Ignite vérifie la vitalité à l’aide de la technologie de cartographie faciale 3D sur n’importe quel navigateur ou appareil mobile. Cette technologie va bien au-delà de la détection de vie 2D héritée. Notre partenaire biométrique maintient un programme actif de récompenses anti-contrefaçon de 100 000 $ pour s’assurer que toute vulnérabilité trouvée, le cas échéant, peut être corrigée rapidement.

Comment Civic peut-il permettre la conformité aux futures exigences réglementaires pour l’industrie DeFi et NFT ?

Civic propose une solution de vérification d’identité facile à intégrer qui permet aux utilisateurs de partager des informations de manière sélective tout en donnant aux entreprises la possibilité de respecter les normes de conformité financière mondiales. En offrant une vérification flexible de l’identité de l’entreprise et une technologie d’identité numérique en tant que passerelle vers la finance décentralisée pour les utilisateurs, Civic soutient la viabilité à long terme de la plus grande économie de crypto-monnaie DeFi. Nous sommes également ravis d’étendre notre soutien aux plateformes et aux créateurs NFT.

Que pensez-vous que l’avenir réserve aux NFT ?

Nous pensons que les NFT sont sur le point non seulement de revitaliser le monde de l’art numérique, mais aussi de transformer de nombreuses autres industries telles que la musique, de débloquer l’avenir du métaverse et de permettre les applications Web 3.0. Un futur NFT établira tout, de la preuve de soutien à la preuve d’adhésion, preuve d’emploi, preuve d’éducation, preuve d’attributs de jeu, et représentera des informations d’identification réelles telles que les écoles que vous avez fréquentées et la maison que vous possédez. .

Dans quels domaines Civic développe-t-il des applications du monde réel en plus de NFT et DeFi ? Quelles sont les autres applications de la technologie ?

L’une des applications les plus intéressantes sur lesquelles nous avons travaillé récemment est la vérification de l’âge pour les distributeurs automatiques. Nous avons récemment placé certaines de ces machines au Blackfire Technology Laboratory de l’Université de Las Vegas. L’idée que vous pouvez vendre des produits soumis à une limite d’âge sans avoir à gérer le point d’achat, tout en réglementant la légalité de chaque vente, convient parfaitement à des endroits comme Las Vegas, où la vitesse et la commodité sont les maîtres mots.

