Questions-réponses avec James Gwertzman, vétéran du jeu à Seattle qui vient de rejoindre Andreessen Horowitz en tant qu’investisseur

James Gwertzman.

La société d’investissement de la Silicon Valley Andreessen Horowitz fait appel à son tout premier commandité basé dans la région de Seattle.

La célèbre société de capital-risque a annoncé cette semaine que le vétéran du jeu James Gwertzman a rejoint son équipe d’investissement dans la consommation.

Gwertzman a vendu la startup d’infrastructure de jeu PlayFab à Microsoft en 2018 et est depuis chez le géant de la technologie, aidant à guider son entreprise au service de l’industrie du jeu, en particulier en ce qui concerne les jeux basés sur le cloud.

Il quittera Microsoft plus tard ce mois-ci pour se concentrer sur son nouveau travail chez Andreessen Horowitz, qui a également ajouté Jon Lai de Riot Games dans le cadre du grand pari de la société sur la prochaine génération de startups de jeux.

Plus tôt cette semaine, la société, également connue sous le nom d’a16z, a mené un tour de table de 5 millions de dollars dans une nouvelle startup de jeux blockchain basée à Seattle appelée Irreverent Labs.

Nous avons rencontré Gwertzman pour en savoir plus sur son nouveau rôle et sur la façon dont il envisage l’avenir du jeu vidéo. Le diplômé de Harvard avait auparavant vendu Sprout Games à PopCap Games en 2005, et a passé du temps chez EA et Code.org.

. : Comment s’est présentée cette opportunité avec a16z et pourquoi avez-vous décidé de vous joindre à nous ?

James Gwertzman : a16z est l’un des VC les plus actifs à investir dans les jeux, avec des dizaines d’investissements liés aux jeux. Ils continuent de voir d’énormes opportunités dans cet espace.

Je leur ai été présenté par un membre du conseil d’administration de Roblox qui est un ami commun, et dès le début de notre conversation, cela s’est bien passé. J’ai passé plus de 20 ans à soutenir les créateurs de jeux, d’abord en fondant et en dirigeant plusieurs studios de jeux, puis en fondant la société de services cloud de jeux PlayFab, et plus récemment en dirigeant les activités de Microsoft au service de l’industrie du jeu. Et devenir un généraliste chez a16z, axé sur les jeux, est la forme ultime d’autonomisation des créateurs de jeux – pour investir directement dans leur succès.

. : Qu’est-ce qui vous passionne le plus en ce qui concerne l’avenir du jeu et la prochaine génération de startups du jeu ? Quelles tendances surveillez-vous de près ?

Gwertzman : Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour investir dans les jeux.

Premièrement, l’industrie du jeu est désormais le plus grand secteur du divertissement et celui qui connaît la croissance la plus rapide.

Deuxièmement, les jeux se sont transformés au cours de la dernière décennie en communautés vivantes. Les développeurs ont une relation directe avec leurs joueurs, avec des niveaux d’engagement et de rétention sans précédent. Et en tant qu’industrie, nous avons lancé de nouveaux modèles commerciaux qui monétisent l’engagement continu à hauteur de milliards de dollars par an pour les meilleurs jeux. Les jeux sont toujours une entreprise à succès ; ces succès peuvent avoir un succès continu qui dure pendant une décennie ou plus.

Troisièmement, les technologies et techniques qui sous-tendent le jeu trouvent leur place dans de nombreuses autres industries. Les jeux ne sont plus réservés aux joueurs. Considérez le métaverse – il semble que c’est tout ce dont tout le monde parle en ce moment. L’industrie du jeu est la seule industrie avec une expérience de connexion de millions d’utilisateurs en ligne de manière hautement engageante et hautement sociale. Cela signifie que le métavers va être construit sur les technologies du jeu, par les développeurs de jeux, et cela crée de nouvelles opportunités.

« Je constate une innovation sans précédent non seulement dans le gameplay, mais aussi dans la façon dont les jeux sont construits.

. : Comment les tendances telles que NFT, blockchain, crypto, AI/ML, etc. vont-elles affecter l’avenir du jeu ?

Gwertzman : L’une des raisons pour lesquelles j’aime tant le jeu est la rapidité avec laquelle il évolue. Les jeux ont toujours été à la pointe de la technologie, là où la technologie rencontre l’art. Chacune de ces tendances que vous mentionnez est appliquée au jeu de manière vraiment intéressante. Je constate une innovation sans précédent non seulement dans le gameplay, mais aussi dans la façon dont les jeux sont construits. L’IA/ML, par exemple, est utilisé pour créer un nouveau contenu passionnant, avec des personnages plus intelligents et des mondes plus vastes. Et l’intérêt pour les jeux cryptographiques amène pour la première fois un tout nouveau flot de personnes intelligentes dans le jeu, avec de nouvelles idées, qui vont encore transformer cet espace.

. : Conservez-vous votre emploi chez Microsoft ? Quel est votre travail quotidien là-bas maintenant, et comment votre séjour là-bas a-t-il influencé votre vision de l’avenir du jeu et du cloud gaming en général ?

Gwertzman : Au cours de la dernière année, j’ai dirigé les activités de Microsoft au service de l’industrie du jeu. Mon équipe se concentre sur l’établissement de Microsoft comme la plate-forme cloud de choix de l’industrie du jeu, une mission qui est née de l’acquisition de PlayFab par Microsoft. Aujourd’hui, nous travaillons avec des milliers de studios de jeux, hébergeant des milliards de profils de joueurs, y compris certains des jeux les plus populaires au monde comme Minecraft, Roblox et PUBG.

Une grande partie de mon rôle actuel consiste à envisager plusieurs années pour déterminer où vont les jeux et ce dont les développeurs de jeux ont besoin pour réussir. Cela m’a permis de rester concentré sur la pointe du développement. Et cela éclaire ma thèse sur le type de studios et d’entreprises d’infrastructure qui auront du succès.

Je quitterai Microsoft à la fin du mois pour me consacrer à plein temps à ma nouvelle carrière dans le capital-risque. Je reste à Seattle, cependant. Seattle est l’un des plus grands centres d’activité de jeu au monde et une excellente base d’opérations pour ce nouveau rôle.

. : Êtes-vous le premier investisseur de la région de Seattle à rejoindre a16z ? Qu’est-ce que cela signifie pour l’écosystème technologique de Seattle ? Qu’est-ce que cela signifie pour a16z d’avoir un partenaire basé à Seattle ?

Gwertzman : Je vais être le premier commandité d’a16z basé à Seattle, même si je ne suis pas sûr que cela compte autant qu’avant. Le grand héritage de la pandémie est que l’emplacement importe moins maintenant qu’avant. Je suis sûr que je ferai des voyages réguliers dans la région de la baie, mais je pense aussi que les appels Zoom avec les fondateurs sont là pour rester. Les PDG dans lesquels je veux investir préféreraient de loin rester à la maison et se concentrer sur leurs affaires, plutôt que de faire le pèlerinage à Sand Hill Road. Et surtout dans le jeu, le grand talent est partout.