Questions-réponses avec Kelly LeValley Hunt, fondatrice et PDG de Mint Gold Dust

Mint Gold Dust, un écosystème numérique pour connecter les créateurs et fournir une provenance via des contrats intelligents, a vendu RAREPEPE Series 1, RAREPEPE NAKAMOTO, Card 1 pour 500 000 $ le 5 novembre, évalué à l’origine à 25 000 $ plus tôt cette année.

L’objet de collection a été acheté par MetaKovan, qui a acheté le célèbre EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS NFT de Beeple pour 69 millions de dollars plus tôt cette année.

La vente aux enchères présente le marché en pleine croissance de Mint Gold Dust, offrant un marché d’artistes 24h/24 et 7j/7 et un studio de création pour les créateurs de NFT tout en fournissant des solutions de service géré en marque blanche pour les NFT numériques et physiques.

Invezz s’entretient avec la fondatrice et PDG d’Ecosystem, Kelly LeValley Hunt.

Qu’est-ce qui a suscité l’intérêt du grand investisseur NFT MetaKovan pour la série RAREPEPE ?

Quand j’ai parlé avec MetaKovan, j’avais à l’origine un grand intérêt pour le livre RAREPEPE, écrit par Eleonora Brizi et MemeConscious. Dans le livre, la première carte de la série 1 est RAREPEPE Satoshi Nakamoto. RAREPEPE a été le premier NFT communautaire à être créé en chaîne et est considéré comme le premier projet artistique dans l’espace crypto.

En tant que plateforme qui a vendu cet hommage à Satoshi Nakamoto, quelle est votre vision du débat ? Pensez-vous qu’il existait ? Est-ce Craig Wright ? Que pensez-vous du procès du siècle (Kleiman contre Wright) et de son issue possible ?

Pourquoi pensez-vous que Satoshi Nakamoto est un lui ? C’est ma question. Je pense que Craig Wright est un opportuniste et devrait arrêter de se faire passer pour une femme quand il ne s’identifie pas comme tel.

Y aura-t-il quelque chose de spécial pour ou de Mint Gold Dust dans un proche avenir ?

Mint Gold Dust est un écosystème pour artistes, collectionneurs et contributeurs de multiples industries qui transformera la façon dont les gens interagissent avec le monde numérique. Mint Gold Dust est le Bauhaus du web3.

Comment la réglementation du marché NFT affectera-t-elle des écosystèmes comme Mint Gold Dust ?

À l’heure actuelle, les NFT se concentrent principalement sur l’art, mais en réalité, cela va bien au-delà. Il n’y a pas de réglementation unique pour tous les TVN. Les régulateurs doivent comprendre que les NFT s’appliqueront à plusieurs secteurs. Mint Gold Dust a construit notre écosystème pour soutenir les artistes et les collectionneurs à mesure que la réglementation évolue en prévision de leurs besoins. Par exemple, nous avons investi dans Gilded.Finance pour le reporting financier des artistes et des collectionneurs, en les aidant à se conformer aux lois et réglementations relatives aux gains en capital et à l’impôt sur le revenu.

Y a-t-il une entité qui concurrence directement votre écosystème ?

Kelly LeValley Hunt : Chaque plate-forme NFT a sa propre unicité. Mint Gold Dust n’est pas seulement une plate-forme, mais un écosystème qui travaille pour soutenir les artistes et les collectionneurs. Avec des artistes et des collectionneurs, ainsi que les industries dans lesquelles nous avons investi et avec lesquelles nous nous sommes associés, Mint Gold Dust est une économie autosuffisante.

Le post Q&A avec Kelly LeValley Hunt, fondateur et PDG de Mint Gold Dust est apparu en premier sur Invezz.