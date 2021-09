Questions-réponses avec le chef de la police de Seattle, Adrian Diaz, sur la surveillance, la sécurité au centre-ville et une liste de souhaits technologiques

Le chef de la police de Seattle, Adrian Diaz. (Photo SPD)

D’un point de vue criminel, Seattle ne connaît pas une bonne année. La moyenne mensuelle des crimes violents – y compris les homicides, les voies de fait graves, les viols et les vols qualifiés – est en hausse de 10 % par rapport à 2020, passant de 371 cas à 408. Les fusillades deviennent de plus en plus régulières.

Le centre-ville de Seattle est l’un des quartiers affichant les pics de criminalité les plus importants, tout comme il se prépare au retour de milliers d’employés d’entreprises technologiques au cours de la nouvelle année.

Cela soulève la question suivante : que vont faire les forces de l’ordre de Seattle contre la criminalité, la forte baisse du nombre de policiers disponibles et la multitude d’autres problèmes auxquels la ville est confrontée, des restrictions de surveillance aux changements dans les technologies de lutte contre la criminalité ?

Le chef de la police de Seattle, Adrian Diaz, a rejoint . cette semaine pour une conversation sur l’endroit où il aimerait emmener le service de police de Seattle au cours de l’année à venir. Les réponses ci-dessous sont modifiées par souci de concision et de clarté. Regardez l’interview complète ci-dessous.

. : Chef Diaz, merci beaucoup de vous être joint à nous. Vous avez vu la forte augmentation des crimes violents à Seattle – quatre fusillades au cours du week-end dernier. Que diriez-vous aux gens qui vont retourner travailler au centre-ville, dont certains pensent que ce n’est plus un endroit terriblement sûr?

Le chef de la police de Seattle, Adrian Diaz : Nous comprenons parfaitement les préoccupations des gens et nous avons travaillé avec des groupes de la ville sur un effort de reprise pour garantir que notre centre-ville est sûr et dynamique. Nous essayons de faire sortir le plus de monde possible. C’est vraiment ce qui aide. C’est vraiment le fondement de la prévention du crime. Lorsque nous sommes en mesure de faire sortir plus de gens, d’interagir, de magasiner et de faire différentes choses, cela aide en fait à empêcher certains éléments criminels de voir des crimes d’opportunité et d’en profiter vraiment.

GW : Il y a eu des problèmes concernant les négociations sur l’utilisation des caméras corporelles. Il y a eu des problèmes concernant le retrait des municipalités de l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale. Que pensez-vous de la collecte de données par la police en ce moment ? Pensez-vous qu’il est suffisant de faire suffisamment de police à Seattle ?

Diaz : Il est important que nous examinions les nouvelles technologies pour essayer de nous assurer que notre ville est sûre. L’une des choses pour lesquelles je suis un grand défenseur est ShotSpotter. Cela peut nous aider à réduire de quelques minutes notre temps de réponse aux tirs. Il capte les sons associés aux coups de feu. Ce n’est pas axé sur la conversation des gens, ce n’est pas un système grand frère. Il est très axé sur les coups de feu réels. Ce système est connecté à notre système de répartition. C’est en fait le captage, juste au moment où (la prise de vue) se produit et cela crée vraiment un temps de réponse beaucoup plus efficace pour cette zone spécifique.

Il existe des technologies que nous pouvons examiner et qui peuvent créer une réponse meilleure et plus efficace pour résoudre les problèmes de sécurité publique. Et c’est vraiment ce sur quoi nous voulons nous concentrer. Nous voulons nous assurer que même si nous examinons une technologie, nous sommes conscients des impacts qu’elle pourrait créer dans nos communautés noires et brunes. Nous voulons nous assurer que nous avons des restrictions très strictes et que nous vérifions toujours nos efforts dans la façon dont nous utilisons ce niveau de technologie.

GW : Quelle est votre liste de souhaits technologiques ?

Diaz: J’ai mentionné ShotSpotter comme l’un d’entre eux, quelque chose que j’examinerais et que je défendrais.

Nous avons régulièrement des menaces intérieures contre notre ville. Je pense que l’utilisation de caméras peut être utile, non seulement pour la circulation, mais aussi pour d’autres moyens.

Mais ce sur quoi je me concentre vraiment, ce sont les choses qui rendent nos enquêtes plus efficaces. Parce que nous manquons d’agents, nous devons trouver des moyens de traiter notre système de gestion des dossiers. Nous venons de mettre cela à jour avec une entreprise de technologie.

De plus, comment créer un système de rapport en ligne plus efficace ? En raison de COVID, nous prenons maintenant 38 à 40 % de nos rapports en ligne. Nous voulons nous assurer qu’il s’agit d’un système facile à utiliser pour les membres de la communauté. Nous examinons donc ce type de technologie ou de logiciel qui nous permet également de saisir ces types de rapports.

Un manifestant à Seattle enregistre des policiers en tenue anti-émeute. (Photo Flickr / Kelly Kline)

GW : Vous avez à faire à 300 flics de moins qu’avant la pandémie. Comment travaillez-vous le recrutement ?

Diaz: C’est la partie difficile de la gestion et du leadership pendant cette période, car nous faisons tout notre possible pour recruter et embaucher. Nous préconisons et encourageons le conseil municipal à adopter les mesures incitatives que nous avons proposées en matière de recrutement et de rétention.

Lorsque vous êtes en concurrence dans une ville comme Seattle où vous avez une industrie technologique avec Amazon et Microsoft et toutes ces différentes entreprises, de nombreuses personnes peuvent travailler dans l’une de ces entreprises et travailler à domicile, ce qui fait six chiffres. C’est très difficile de dire, ‘hey, viens devenir un policier de Seattle.’

Quand vous regardez les gens qui cherchent à rejoindre les services de police à travers le pays, les gens viennent à Seattle en raison de notre réputation nationale et de la gestion des personnes en crise et des émeutes. Nous avons vraiment dirigé la nation dans de nombreux domaines et nous continuons d’apprendre, de nous adapter et d’évoluer. Nous devons encore nous adapter même aux événements de l’année dernière et à l’impact que nous avons eu dans la communauté à cause des émeutes.

C’est ce qui rend le service de police de Seattle si spécial – nous avons vraiment cet état d’esprit de croissance. Nous sommes vraiment concentrés à toujours nous ajuster et à trouver des moyens d’être meilleurs. C’est ce qui pousse les gens à nous rejoindre. Mais lorsque vous êtes en concurrence avec d’autres institutions technologiques, c’est très difficile lorsqu’elles ont d’autres incitations.

GW : Parlez un peu d’externalisation. Il y a clairement tout un tas de tâches que vous aimeriez probablement voir et que (les policiers) aimeraient voir peut-être retirées de leur assiette. Quelles seraient ces tâches ?

Diaz : Nous avons fait beaucoup de travail que d’autres entités ont probablement fait parce que nous sommes une organisation 24h/24 et 7j/7. Ne pouvons-nous pas participer à des activités liées à l’itinérance? Je pense qu’il existe de meilleurs services sociaux qui peuvent faire beaucoup de ce travail.

Nous répondons actuellement à près de 11 000 appels de crise par an. Et nous nous trouvons dans seulement environ 1,5% que nous utilisons réellement la force. Nous faisons donc un très bon travail pour trouver des moyens de désamorcer et d’offrir aux gens les services et les ressources dont ils ont besoin, mais je ne pense pas que nous soyons la meilleure entité pour faire ce type de travail.

Quand je regarde la santé mentale, et je regarde la capacité du système de santé mentale — ils sont à pleine capacité. Il leur faudra des années pour vraiment développer cette capacité à y faire face. Donc en ce moment c’est le service de police qui fait ce travail. Mais je vois qu’à l’avenir, c’est quelque chose que j’aimerais que nous ne soyons pas nécessairement à l’avant-garde de cela.