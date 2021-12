Questions-réponses avec l’ennemi : de quoi le Real Madrid devrait-il craindre avant le derby ?

M’aider à organiser le Derby de ce week-end, c’est Jérémy Beren de DansLeCalderon. Plus tard dans la journée, je répondrai aux questions sur leur site, alors assurez-vous de faire attention à cela. Ils feront également une émission d’après-match dimanche sur leur podcast, Colchonero Chat.

1. Comment décririez-vous la saison de l’Atletico — qu’est-ce qui a changé par rapport à l’année dernière ?

Ce qui a changé, c’est que l’Atlético a 10 points d’avance cette fois et il est peu probable qu’il conserve le titre !

Sur une note plus sérieuse, le club n’a pas réussi à résoudre les problèmes d’équilibre dans l’équipe, et il a vu la régression et les luttes défensives qui se sont glissées dans le jeu d’Atleti au printemps dernier et ont coûté beaucoup de points à l’équipe. Jan Oblak n’était pas en forme, tandis que les blessures et les suspensions ont rendu la ligne arrière de Simeone plus vulnérable que jamais.

L’Atlético a plus d’options offensives cette saison pour compenser le vieillissement de Luis Suárez d’un an, et c’est vrai que sans Antoine Griezmann, les colchoneros n’auraient pas échappé à la phase de groupes de la Ligue des champions. Mais l’une des raisons pour lesquelles ils étaient dans cette position en premier lieu est une défense dont les performances sont inférieures à la norme.

2. Diego Simeone recrute-t-il les bons joueurs pour sa philosophie et ses systèmes ?

C’est une bonne question. Je pense que la réponse est un « pas vraiment » retentissant, en partie parce qu’il n’y a pas d’idée claire sur la façon dont l’Atlético veut jouer ou va jouer. Les deux systèmes entre lesquels ils ont hésité cette saison – le 3-5-2 et le 4-4-2/4-3-3 – nécessitent des joueurs différents, en particulier des défenseurs qui sont à l’aise avec le ballon et peuvent commencer à attaquer.

Rodrigo De Paul et Matheus Cunha ressemblent de plus en plus à des joueurs de type Simeone, et Griezmann était une demande directe de l’entraîneur. Je dirais que les trois joueurs se portent bien en ce moment. Mais l’Atleti souffre au milieu de terrain en raison du déséquilibre de l’équipe et du manque d’options – à part peut-être Geoffrey Kondogbia, il n’y a pas de pivot défensif pour briser les attaques adverses et couvrir Koke ou Thomas Lemar. Personne n’a été recruté pour assurer la compétition dans cette partie du terrain, et Koke – l’un des joueurs les plus importants du club au cours de la dernière décennie – traverse une mauvaise saison en partie parce que le bon profil de joueur n’a pas été trouvé.

3. Quel Real Madrid joueur fait peur aux supporters de l’Atleti ?

Casemiro, du moins pour moi. Il a intensifié ce match ces dernières années, marquant quelques buts et étant généralement une nuisance.

4. De quoi le Real Madrid devrait-il le plus s’inquiéter avant d’aller à El Derbi ?

Cunha court derrière la défense. Le Brésilien est sur le point de commencer et est le seul attaquant de l’équipe d’Atleti à étirer régulièrement le jeu verticalement. Il est rapide, agile, athlétique et un assez bon finisseur. Je pense qu’il pourrait créer une tonne de problèmes à partir de son seul mouvement.

5. Prédiction !

Je pars avec un match nul, 2-2