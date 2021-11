Questions-réponses avec Paolo Ardoino, CTO de Tether

Tether a lancé des jetons Tether sur Avalanche, une plate-forme de contrat intelligent décentralisée développée pour soutenir les affaires et la finance mondiales. Avalanche est un écosystème hautement évolutif avec des frais de transaction faibles, offrant une finalité de transaction quasi instantanée.

Le lancement de Tether sur Avalanche entraînera l’utilisation de pièces stables dans l’écosystème DeFi tout en soutenant la croissance et la durabilité à long terme du réseau Avalanche.

Invezz s’est entretenu avec Paolo Ardoino, CTO de Tether, à propos du lancement et d’autres développements intéressants.

1. Quels sont les avantages de Avalanche sur d’autres plateformes décentralisées de contrats intelligents ?

Nous avons continué à voir Avalanche se développer à un rythme rapide, atteignant de nouveaux sommets historiques dans l’activité des utilisateurs, y compris le volume de transactions, les adresses uniques (maintenant plus de 670 000) et les actifs transférés d’Ethereum à Avalanche via le pont Avalanche (5,9 milliards de dollars) .

2. Qu’est-ce qui se cache derrière la décision d’ajouter Tether à Avalanche ?

L’USDt est le stablecoin le plus liquide et le plus largement adopté. Une version encapsulée de l’USDt est désormais disponible sur Avalanche et est déjà le stablecoin le plus largement utilisé sur Avalanche C-Chain. Fournir un jeton officiel USDt augmentera encore votre liquidité et votre disponibilité.

3. Il y a eu une controverse autour de Tether, en particulier des opinions sur un prétendu manque d’approbation. Quel est votre point de vue à ce sujet ?

Tether possède un portefeuille solide, conservateur et liquide qui met l’accent sur la sauvegarde de nos réserves. Cela comprend nos avoirs en papier commercial, dont nous avons publié les échéances dans le cadre de nos certifications de garantie trimestrielles. En effet, comme vous le savez certainement grâce à vos recherches, nous publions les dates de péremption de nos stocks de papier commercial dans le cadre des certifications.

Comme nous l’avons indiqué dans nos déclarations publiées et dans notre plus récente certification d’assurance avec une date de clôture du 30 juin 2021, la grande majorité du papier commercial détenu par Tether est dans des émetteurs notés A-2 et plus. De plus, à partir de ces relevés, vous pouvez voir que tous nos papiers commerciaux expirent dans un an ou moins, et qu’un tiers de l’ensemble du portefeuille de papiers commerciaux expire dans 90 jours.

Ces notations font référence aux notations de crédit à court terme de S&P, lorsqu’elles sont disponibles. Lorsqu’une notation n’est pas disponible, des tables de conversion standard du secteur accessibles au public ont été utilisées pour convertir les notations de Moody’s ou de Fitch en leur équivalent S&P.

De plus, nous détenons des liquidités qui correspondent à plusieurs multiples de notre plus grand remboursement historique unique et de notre plus grande période de remboursement de 24 heures. Plus important encore, Tether n’a jamais refusé un échange client, pas une seule fois.

Quatre. Quelle est votre prédiction pour l’avenir des stablecoins? Pensez-vous que le marché va continuer à croître, peut-être plus dynamiquement que celui des crypto-monnaies « traditionnelles » ? Pourquoi ou pourquoi pas?

Tether pense que les protocoles ouverts et interopérables seront sans aucun doute la clé pour débloquer les méthodes de paiement mondiales à l’avenir. Les Stablecoins ont été et continueront d’être l’actif sous-jacent qui alimente la croissance de cet écosystème.

5. Quelles sont vos prédictions concernant les CBDC ?

Nous pensons qu’il est formidable que les gouvernements s’inspirent des stablecoins privés, et en particulier de Tether, en tant que stablecoin le plus liquide, le plus fiable et le plus populaire.

Nous pensons qu’il y a de la place dans l’espace pour Tether et CBDC : des pièces stables privées pour la confiance et l’innovation et CBDC pour les virements électroniques et certains autres envois de fonds.

Le post Q&A avec Paolo Ardoino, CTO de Tether est apparu en premier sur Invezz.