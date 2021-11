Questions-réponses avec Paul Sokolov, PDG de Guarda Wallet

Guarda Wallet est un portefeuille crypto sécurisé qui permet aux utilisateurs de parier, échanger, gagner et acheter Bitcoin, Ethereum et des milliers d’autres actifs. Actuellement, ils se concentrent sur l’augmentation du soutien aux actifs mis en jeu dans Guarda Wallet et Guarda en devenant des validateurs de divers actifs.

Guarda vise également à devenir la meilleure solution complète pour la gestion du chiffrement. Ils ont ajouté des prêts crypto. Invezz s’entretient avec le PDG Paul Sokolov à propos de ces prieurés et d’autres dans son entreprise.

Guarda offre un soutien croissant au jeu actif. En quoi consiste le processus pour devenir validateur multi-assets ?

Cela dépend en fait du réseau auquel nous participons, car les algorithmes de consensus varient d’un réseau à l’autre. Généralement, cela nécessite la mise en place d’un nœud avec tous les paramètres nécessaires, parfois il doit obtenir l’approbation de la base du réseau pour devenir un validateur.

Dans la plupart des cas, un certain nombre de pièces est nécessaire pour devenir validateur. Parfois, il y a plus d’exigences telles que « votre propre mise doit être x% de la mise totale du nœud » et ainsi de suite.

Vous devez vous assurer que votre nœud est stable et ne perd pas de blocs afin de recevoir les récompenses de bloc et de pouvoir les partager avec les parieurs. Vous devez également vous assurer qu’il n’y a pas de temps d’arrêt / double signature.

Guarda vise à devenir un «guichet unique» pour la gestion de la cryptographie. Quelles mesures faites-vous dans cette direction? Quels sont les plus grands défis auxquels vous faites face et comment pouvez-vous les surmonter ?

Oui c’est correct. Eh bien, comme vous le savez probablement, la liste des fonctionnalités et des services pris en charge par Guarda est assez longue. Vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec votre crypto en plus de la gestion de base : vous pouvez également acheter, échanger, parier, déléguer, envoyer et recevoir des crypto vers des adresses multi-signatures et des contrats intelligents ; vous pouvez émettre vos propres jetons et emprunter des jetons.

À l’avenir, il y aura encore plus de choses que vous pourrez faire avec votre stock, restez à l’écoute pour plus d’informations ! En termes de défis, je pense que l’un des plus grands défis est qu’un très petit nombre de personnes savent et comprennent vraiment ce qu’est la crypto-monnaie et ce qu’est la blockchain. Il peut être difficile d’utiliser certains services cryptographiques si vous ne connaissez pas les bases.

Mais nous travaillons déjà sur ce problème : il y a une section sur notre site Web où vous pouvez en savoir plus sur la blockchain et divers cryptos, comment tout fonctionne en général, comment utiliser nos services et plus encore. En plus de cela, nous faisons de notre mieux pour rendre Guarda très pratique pour les débutants et les passionnés de cryptographie chevronnés.

Je suis presque sûr qu’une fois que les gens comprendront mieux les avantages des crypto-monnaies, nous verrons une croissance significative de l’adoption de la blockchain / crypto.

Il se concentre également sur l’intégration entre DeFi et les produits financiers traditionnels. Les prêts en crypto-monnaie sont l’une de leurs dernières offres. Pouvez-vous fournir quelques détails à leur sujet? Quel a été l’accueil des clients jusqu’à présent ?

Assurance. Donc ça marche assez simple. Vous pouvez facilement emprunter USDT ou USDC en laissant votre crypto en garantie. Il vous suffit de choisir la crypto que vous souhaitez utiliser comme garantie, de sélectionner l’adresse de paiement et le montant de la garantie. Vous recevrez USDT / USDC après la confirmation de la transaction.

La garantie vous sera envoyée une fois le prêt remboursé. Avec ce service, vous pouvez obtenir un APR de 10% sans aucun problème, vous n’avez même pas à passer par les procédures et les vérifications KYC comme avec d’autres services. Vous pouvez lire plus d’informations ici : https://guarda.com/loans/.

Le lancement des cartes de débit Guarda approche. Quels avantages vos cartes offrent-elles aux consommateurs ? Quels sont certains des avantages d’une carte de marque Visa / Mastercard ? Offrez-vous des fonctionnalités uniques que vos concurrents n’offrent pas ?

Tout d’abord, l’utilité. En termes simples, ce sera un moyen très pratique de faire des achats car les utilisateurs n’auront pas vraiment à penser à quoi que ce soit. Ils pourront acheter tout ce qu’ils veulent même dans un magasin de cryptographie local sans avoir besoin de convertir la crypto en FIAT ; toutes les opérations seront gérées par nous et nos partenaires.

Guarda a récemment soumis un programme de parrainage et lancé son propre jeton natif, GRD. Quels sont quelques exemples de cas d’utilisation de jetons ? Est-ce basé sur Ethereum ?

GRD est un jeton erc20 et il est basé sur Ethereum, oui. Actuellement, il n’y a qu’un seul cas d’utilisation disponible : vous recevrez une commission au cas où un utilisateur que vous avez invité sur Guarda effectuerait une transaction. À l’avenir, il y aura plus d’options.

La liste des cas d’utilisation du jeton GRD sera assez longue :

Vous pouvez désormais échanger des jetons GRD. Bientôt, vous pourrez également recevoir GRD lors de vos paris, recevoir GRD sous forme de remise pour les achats/échanges ; Bénéficiez d’une remise sur l’achat de services avec les tokens GRD, tels que les chèques AML, les achats HRA ou la création de compte EOS, et bien plus encore. Vous pouvez consulter la liste ici : https://guarda.com/token/.

