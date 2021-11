Questions-réponses : le ministre finlandais des transports et des communications sur la 5G, la réglementation intelligente et les données mobiles

Le ministre finlandais des Transports et des Communications, Timo Harakka. (Photo gracieuseté de Laura Kotila)

Bien avant que les systèmes d’exploitation Apple iOS et Android ne dominent le marché des smartphones, les premiers jours de l’ère de la téléphonie mobile ont été lancés par les sociétés de télécommunications nordiques. Le finlandais Nokia, en particulier, était un nom connu dans le monde entier avant l’avènement de l’iPhone ou de Google Pixel.

Ce petit pays nordique n’a cependant pas connu un succès mondial dans l’industrie des télécommunications par accident. Le gouvernement finlandais a soutenu le développement d’un secteur des télécommunications robuste qui est devenu l’une des principales exportations du pays.

Aujourd’hui, la Finlande est un acteur mondial avec des entreprises de pointe travaillant sur toutes les manières de la nouvelle économie numérique, de la 5G à l’informatique de pointe. Le ministre finlandais des Transports et des Communications, Timo Harakka, s’est rendu cette semaine dans l’État de Washington pour diriger une délégation commerciale de neuf entreprises qui ont visité Amazon, Boeing, Microsoft et les ports de Tacoma et de Seattle. En cours de route, il a signé un protocole d’accord avec le lieutenant-gouverneur de Washington Denny Heck pour favoriser une collaboration plus étroite entre la Finlande et l’État d’Evergreen sur la technologie des ports intelligents, la connectivité des données et mobile et la croissance économique respectueuse de l’environnement.

. a rencontré Harakka jeudi au National Nordic Museum de Seattle. Ancien journaliste devenu politicien au sein du Parti social-démocrate finlandais, Harakka est lui-même assez féru de technologie ayant eu la prévoyance d’enregistrer l’URL www.meta.fi avant que Mark Zuckerberg n’annonce le récent changement de nom de Facebook, bien que Harakka ait été muet sur ses plans pour le Web convoité. adresse.

Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

. : Pourquoi regrouper les portefeuilles des transports et des communications sous un même ministère ?

Harakka : Réseaux et infrastructures. Nos employés travaillent à la fois sur l’infrastructure physique et l’infrastructure numérique. Nous avons été chargés de rendre la réglementation aussi intelligente que possible pour aider les opérateurs de télécommunications et d’autres partenaires à construire des réseaux robustes et résilients, ainsi qu’à rendre possible l’environnement de données mobiles qui a connu un grand succès en Finlande au cours des dernières décennies. Notre ministère peut se féliciter parce que récemment, nos citoyens ont utilisé plus de données mobiles en nombre absolu que l’Allemagne, qui est environ 14 fois plus grande que la Finlande.

. : Les États-Unis ont la vitesse 5G moyenne la plus lente des 15 principaux marchés mondiaux pour cette technologie et les opérateurs de télécommunications ici sont parfois confrontés à une opposition locale à la construction d’une infrastructure 5G. Pouvez-vous partager quelques leçons tirées de l’expérience de la Finlande avec le déploiement de la 5G ?

Harakka : Nous avons toujours eu une politique très progressiste sur les fréquences. Un environnement concurrentiel produit un cercle vertueux où vous aurez alors également des services à un prix abordable. Nous avons poursuivi cette approche avec la 5G car nous pensons qu’être à la pointe de cette technologie sera très bénéfique. En termes de consommation, c’est juste une amélioration par rapport à la 4G. Mais le grand saut qualitatif se situe au niveau de l’industrie et des entreprises, car cela permet un environnement IoT totalement différent, où vous pouvez vraiment tirer parti du Big Data et de l’IA en temps réel avec ces connexions beaucoup plus rapides.

. : Comment la politique progressiste de la Finlande en matière de fréquences se traduit-elle par la mise en œuvre de l’infrastructure physique 5G ?

Harakka : La coopération public-privé est la clé. Notre responsabilité en tant que partie publique de cette coopération est de veiller à ce qu’il existe une réglementation intelligente, habilitante et favorable à l’innovation, puis nous laissons le soin à une concurrence féroce de construire les connexions. Dans un petit pays comme la Finlande, nous avons encore trois grands réseaux de télécommunications qui se font concurrence. Ils ont à peu près mis en place toute l’architecture. Nous avons déjà les deux tiers de la population couverts en 5G.

. : Une fois l’infrastructure 5G en place, trouvez-vous qu’elle se vend et que la preuve de concept surmonte l’opposition potentielle ?

Harakka: Les Finlandais se sont habitués aux données mobiles bien avant le reste du monde. Que vous soyez dans un parc ou même en forêt, vous pouvez toujours consulter votre messagerie et consulter Google Maps. Les consommateurs s’attendent à ce niveau de connectivité. Ils s’attendent à pouvoir regarder Netflix dans une pièce et HBO dans l’autre pièce. C’est une façon très nationale d’utiliser Internet. Cela fonctionne aussi dans l’autre sens. L’infrastructure des télécommunications a engendré des centaines d’entreprises, pas seulement Nokia, qui sont de classe mondiale dans leur propre créneau de technologies de données numériques.

. : La Finlande cherche déjà à être un pionnier de la 6G. Quelle est la promesse de cette technologie?

Harakka : Le premier écosystème RDI au monde a été construit autour du vaisseau amiral 6G à Oulu, une ville du nord de la Finlande où Nokia était très présent. C’est une collaboration entre le monde universitaire, l’État et les entreprises privées, ce qui est très typique de la Finlande. En même temps, c’est très vite devenu une collaboration globale. Il y a déjà 1 000 organisations au sein de cet écosystème. Keysight Technologies et InterDigital ne sont que deux des partenaires américains de cette communauté de recherche et développement.

Ils construisent déjà leur premier réseau de test 6G pour être un réseau encore plus efficace, robuste et résilient, sécurisé par conception. Cela renversera la promesse de la 5G, qui rend déjà possible le big data. Et maintenant, nous pourrons disposer de Big Data en temps réel ainsi que de solutions d’IA à l’échelle mobile. Ce sera la prochaine révolution.

Nous essayons d’organiser le gouvernement afin que nous puissions aborder les questions réglementaires en temps réel, à la fois national et international au niveau de l’Union européenne.

. : Quelles opportunités espérez-vous négocier lors de vos réunions avec certaines de nos grandes entreprises ici dans l’État de Washington, telles qu’Amazon, Boeing et Microsoft ?

Harakka : C’est une rue à double sens. Nokia possède Bell Labs ici aux États-Unis, employant 10 000 personnes, et de toute évidence, il y a beaucoup d’investissements américains en Finlande. Nous espérons présenter ces sociétés finlandaises à Boeing et à Amazon pour voir s’il y aura une coopération fructueuse là-bas.

Mais d’un autre côté, Microsoft a beaucoup investi en Finlande. Je suis sûr que notre objectif commun d’une industrie des données durable est quelque chose où nous pouvons tous les deux apprendre les uns des autres. La Finlande pourrait facilement être l’un des cas tests et des laboratoires sur ce sujet. Nous avons été les premiers au monde à élaborer une stratégie climatique pour le secteur des TIC. L’empreinte carbone du secteur des TIC est importante. Mais d’un autre côté, il est totalement inimaginable d’atteindre nos objectifs climatiques sans une identification et une numérisation fortes des sociétés et des entreprises.

. : La collection permanente du National Nordic Museum comprend une exposition sur la soi-disant Nordic Way, un pacte social où vous avez généralement des impôts plus élevés et un État-providence plus robuste. En revanche, aux États-Unis, nous avons des débats houleux autour de la politique fiscale, d’un filet de sécurité sociale élargi et de la réglementation des grandes technologies. Quelle est la relation entre le gouvernement et le secteur technologique en Finlande ?

Harakka : C’est un cercle vertueux. Je reste en contact presque quotidiennement avec nos entreprises clés pour m’assurer que nous savons à quoi s’attendre les uns des autres. Notre ministère est fier d’essayer de fournir une réglementation habilitante aussi intelligente que possible et, à son tour, nous attendons des entreprises qu’elles fassent des investissements innovants qui, en fin de compte, profitent aux consommateurs et au grand public.

La 5G et les données mobiles en sont un exemple. La réglementation intelligente a engendré la concurrence sur le marché, a engendré les tout premiers tarifs mensuels forfaitaires pour les données mobiles, a engendré la demande de smartphones, a engendré les services sur smartphone, a commencé de meilleures connexions, etc. Dans ce secteur particulier, nous avons une coopération très fructueuse.

J’incite également le gouvernement à être plus agile et réactif. Nous essayons d’organiser le gouvernement afin que nous puissions aborder les questions réglementaires en temps réel, à la fois national et international au niveau de l’Union européenne. Nous avons eu un impact considérable sur la réglementation de la cybersécurité en Europe afin de mieux nous adapter à la coopération transatlantique, qui de nos jours est absolument vitale. Les États-Unis et l’Europe doivent coopérer encore plus étroitement qu’ils ne le font aujourd’hui pour donner un visage centré sur l’humain à l’économie numérique et des données.

. : Lorsqu’il y a des bénéfices records dans le secteur technologique finlandais, les entreprises ont-elles tendance à investir dans la R&D avant la rémunération du PDG ?

Harakka : Oui, c’est la culture finlandaise car le marché national est bien trop petit pour ces entreprises de classe mondiale. Ils veulent commencer par les pays nordiques, puis l’Europe, puis le monde entier. La Finlande est un bac à sable réglementaire à bien des égards. C’est le point de départ et la référence parfaits pour que les grandes entreprises se développent, apprennent et recherchent. Bien que Nokia soit toujours très important en Finlande, bien qu’il s’agisse d’une entreprise mondiale, nous avons voulu nous assurer qu’elle dispose du meilleur environnement de test et de R&D qu’elle puisse avoir. Nous avons sécurisé des fréquences pour leur utilisation test, juste pour être sûr qu’elles resteront à la pointe de la technologie. Cette approche a été bénéfique dans les deux sens, car ils voient la valeur de notre coopération public-privé et ils peuvent l’utiliser pour une présence mondiale.