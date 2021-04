Questions sur le passeport du vaccin Covid-19, réponses

Aux États-Unis, les passeports vaccinaux sont devenus une question controversée. Mais tout le monde ne semble pas se disputer sur la même chose.

Le terme «passeport vaccinal» fait généralement référence à une application pour smartphone qui peut rapidement confirmer que quelqu’un a reçu un vaccin Covid-19, afin que le propriétaire du téléphone puisse faire des choses comme entrer dans un lieu ou monter à bord d’un avion. Le débat sur les passeports vaccinaux, cependant, confond souvent ces applications avec la question plus large de la gestion des dossiers de vaccination. Certains républicains ont comparé le concept à une surveillance gouvernementale invasive et ont même interdit les passeports vaccinaux dans certains États, tandis que les partisans du passeport vaccinal ont fait valoir que la preuve de l’inoculation pourrait aider les entreprises à se rétablir et à rapprocher la vie des gens de la normale.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu’aucun passeport de vaccination ne serait offert ou mandaté par le gouvernement fédéral. Au lieu de cela, différentes initiatives privées et gérées par l’État ont vu le jour, offrant des centaines d’applications et de services liés aux vaccins que les gens peuvent choisir d’utiliser. Dans le même temps, certaines universités américaines disent qu’elles exigeront une preuve de vaccination contre Covid-19 des étudiants afin de pouvoir retourner sur le campus. Les lieux de travail et les employeurs pourraient instituer des exigences similaires, selon certains experts juridiques.

Reste à savoir si ces soi-disant passeports vaccinaux deviendront une partie importante de la réouverture de l’économie américaine. (Après tout, d’autres initiatives de santé publique Covid-19, comme la recherche numérique des contacts, ont échoué aux États-Unis.) Vous avez probablement encore des questions. Il y a beaucoup d’inconnues, mais voici notre meilleure tentative pour y répondre.

J’ai reçu une carte de vaccin quand j’ai reçu mon vaccin, alors maintenant j’ai un passeport de vaccin, n’est-ce pas?

Pas exactement. La carte de vaccin papier que tous ceux qui se font piquer aux États-Unis reçoivent – celle portant l’insigne des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – comprend vos informations personnelles, le vaccin que vous avez reçu, où vous l’avez obtenu et un numéro de lot. Au moins un site a utilisé ces cartes pour confirmer le statut de vaccination des gens, mais les cartes ne serviront probablement pas de passeport vaccinal, en partie parce qu’elles sont facilement détruites, perdues ou falsifiées.

Mais le concept sous-jacent d’utiliser un carnet de vaccination papier comme une sorte de passeport vaccinal n’est pas nouveau. Les parents doivent souvent fournir une preuve que leurs enfants ont reçu certaines vaccinations avant de commencer l’école ou le camp d’été. Certains pays exigent que les visiteurs portent un petit document jaune supervisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelé certificat international de vaccination ou de prophylaxie, qui confirme que ces visiteurs ont été vaccinés contre une maladie, souvent la fièvre jaune.

Certains prestataires de soins de santé administrant les vaccins Covid-19 proposent des enregistrements numériques et papier des vaccinations. Par exemple, Walmart a annoncé le mois dernier qu’il offrirait des «cartes de santé intelligentes» à quiconque recevrait un vaccin Covid-19 dans ses pharmacies. Ces dossiers sont accessibles via les comptes de pharmacie Walmart des patients ou disponibles en format papier. De même, Carbon Health, qui s’est associé à la ville de Los Angeles pour les vaccinations, a lancé un pass santé numérique qui fonctionnera bientôt avec Apple Wallet et Google Pay.

Alors, comment fonctionne exactement un passeport vaccinal? En quoi est-ce différent de montrer un carnet de vaccination?

Un passeport vaccinal simplifie le processus de vérification qu’une personne a été vaccinée ou a récemment subi un test négatif. Cela se fait généralement via une application ou un code imprimé. Le lieu, la compagnie aérienne ou une autre partie scanne ce code, qui indique si la personne a un carnet de vaccination numérique ou un résultat de test négatif dans les dossiers de certains fournisseurs de soins de santé, de sociétés privées ou même de l’État ou du gouvernement local.

Une capture d’écran de l’application de vaccination de Carbon Health indique deux doses. Santé du carbone

Le CommonPass et le Health Pass sont deux nouvelles applications qui fonctionnent comme des passeports vaccinaux. Le CommonPass a été lancé par le projet Commons, une initiative à but non lucratif qui se concentre sur la santé numérique. Clear, la société connue pour sa capacité à faire passer rapidement ses membres à la sécurité de l’aéroport, déploie une application Health Pass, qui a été utilisée lors d’événements, y compris des matchs de la NBA. Ensuite, il y a l’Excelsior Pass, un système de passeport vaccinal lancé par l’État de New York. Tous ces outils peuvent également vérifier les résultats négatifs du test Covid-19.

À l’étranger, le gouvernement israélien délivre le Green Pass, qui permet aux personnes qui ont été vaccinées ou qui se sont rétablies de Covid-19 de retourner dans des lieux intérieurs tels que des restaurants et des hôtels. La Commission européenne travaille sur un système similaire.

Le gouvernement américain va-t-il m’obliger à utiliser un passeport vaccinal?

Les responsables de la Maison Blanche ont répété à plusieurs reprises que le gouvernement américain n’obligerait pas les gens à se faire vacciner et qu’il ne délivrerait pas de passeports de vaccination.

Pendant ce temps, de nombreuses initiatives de passeport vaccinal menées par les entreprises sont facultatives, et les applications de passeport vaccinal permettent généralement aux gens d’accéder à un site en fournissant la preuve d’un test Covid-19 négatif s’ils n’ont pas été vaccinés.

J’ai été vacciné et j’aimerais commencer à faire plus de choses. Comment puis-je obtenir un passeport vaccinal?

Comment obtenir un passeport vaccinal dépend d’un certain nombre de facteurs, y compris où et comment vous vous êtes fait vacciner. Comme il n’y a pas de système centralisé de registres de vaccination au niveau fédéral, vous ne pourrez peut-être pas du tout obtenir un passeport vaccinal. Votre carte CDC pourrait donc être la meilleure chose à faire.

Pour savoir ce qui vous est disponible, connectez-vous à votre compte auprès du fournisseur de soins de santé qui vous a administré le vaccin – peut-être Walmart ou un système de santé régional. Si vous n’êtes pas sûr d’avoir un compte, vérifiez vos e-mails et SMS. Tous les prestataires de soins de santé ne publient pas actuellement des dossiers de vaccination numériques, mais certains, y compris Walgreen, pourraient le faire dans un proche avenir.

Si vous habitez à New York et que vous avez reçu les deux doses dans l’État, vous devriez pouvoir utiliser l’application Excelsior Pass pour confirmer votre statut vaccinal. L’État explique ici comment mettre en place un Pass Excelsior.

Le CommonPass et le Clear’s Health Pass sont également disponibles via leurs applications respectives. Par exemple, les utilisateurs iOS peuvent configurer leur CommonPass directement via l’application Apple Health, et les utilisateurs Android peuvent utiliser l’application CommonHealth. Pour obtenir un Health Pass, les utilisateurs iOS et Android peuvent utiliser l’application Clear. Le CommonPass et le Health Pass fonctionnent avec le système de registres de vaccination numériques de Walmart ainsi qu’avec une liste croissante d’autres prestataires de soins de santé et lieux.

À la mi-avril, l’Association du transport aérien international (IATA) s’attend à ce que son application Travel Pass soit disponible pour les appareils iOS, suivie quelques semaines plus tard par la version Android. L’utilité de cette application dépendra de la compagnie aérienne sur laquelle vous voyagez et des exigences mises en œuvre par le pays dans lequel vous voyagez.

Enfin, si vous souhaitez simplement obtenir une copie de votre carnet de vaccination numérique, contactez le lieu où vous vous êtes fait vacciner ou votre autorité sanitaire nationale pour voir les options disponibles.

Que puis-je faire avec un passeport vaccinal?

À l’heure actuelle, les passeports vaccinaux ne peuvent pas être utilisés dans de nombreux endroits, mais il y a des signes qu’ils pourraient devenir plus largement utilisés.

Le Pass Excelsior de New York a été utilisé dans certains lieux, notamment le Madison Square Garden, le Barclay’s Center et le Yankee Stadium. Le gouverneur d’Hawaï, David Ige, a récemment annoncé son intention de déployer un programme pilote de passeport vaccinal afin que les touristes n’aient pas besoin de se mettre en quarantaine après leur entrée dans l’État, et le gouverneur de Caroline du Nord Roy Cooper a déclaré qu’il «avait des discussions» sur les «passeports vaccinaux». “

Plus de 20 compagnies aériennes expérimentent également actuellement des passeports vaccinaux, notamment le Travel Pass de l’IATA et le CommonPass. Par exemple, vous pouvez actuellement utiliser le CommonPass sur un nombre limité de vols United et Lufthansa entre l’Allemagne et les États-Unis. Vous pouvez également utiliser le CommonPass pour éviter la file d’attente de dépistage Covid-19 pour entrer à Aruba.

Pendant ce temps, Clear’s Health Pass est utilisé par des lieux aussi variés que le 9/11 Museum et la NBA. Certaines compagnies de croisière ont annoncé qu’elles souhaitaient également redémarrer leurs opérations en exigeant une preuve de vaccination des passagers, de sorte que les passeports vaccinaux pourraient bientôt apparaître dans les ports.

Les passeports de vaccins semblent utiles. Alors, quels sont les inconvénients?

Certains craignent que l’instauration de passeports vaccinaux ne crée deux catégories de personnes: les personnes vaccinées et les personnes qui ne le sont pas. Actuellement, l’OMS ne soutient pas l’utilisation de passeports vaccinaux. L’organisation mondiale de santé à but non lucratif a déclaré qu’elle attendait plus d’informations sur la transmission et que, compte tenu de l’offre limitée de vaccins dans le monde, les passeports vaccinaux pourraient permettre à des personnes plus privilégiées d’obtenir un accès préférentiel aux vaccins afin de voyager, avant les personnes plus à risque. .

Un autre domaine de préoccupation est la confidentialité et la sécurité. Certains craignent que le fait de travailler avec une application signifie que leurs données de santé seront compromises. Par exemple, un défenseur de la protection de la vie privée a déclaré au Washington Post qu’il ne lui avait fallu que 11 minutes pour créer un faux Pass Excelsior en recherchant les détails de quelqu’un d’autre sur les réseaux sociaux.

Alors que le gouvernement américain et l’OMS ont déclaré qu’ils travaillaient sur des normes pour les passeports vaccinaux, aucun n’a encore publié ces directives. Cela signifie qu’une myriade d’initiatives vont de l’avant et élaborent leurs propres règles et normes.

Dans l’ensemble, le défi de faire fonctionner au mieux les passeports vaccinaux implique la création d’un système normalisé qui peut accéder aux dossiers de vaccination à partir d’une grande variété de sites de vaccination et pour un large éventail de lieux. À l’heure actuelle, il semble peu probable que cela se produise.

Alors pourquoi les conservateurs veulent-ils interdire les passeports vaccinaux?

Alors que les applications de passeport de vaccins numériques volontaires ont germé, le débat sur la technologie est embourbé dans la confusion sur ce que font ces passeports de vaccins.

En particulier, les conservateurs ont soulevé des objections à l’idée de passeports vaccinaux, invoquant des craintes de surveillance et de coercition du gouvernement. Les républicains et les conservateurs ont qualifié les passeports de vaccins de «non américains», d ‘«orwelliens» et ont même comparé l’idée à l’Allemagne nazie. C’est en dépit du fait que la Maison Blanche a répété à plusieurs reprises qu’elle ne créerait pas de base de données nationale des dossiers de vaccination, ce qui signifierait qu’un passeport vaccinal fédéral ne pourrait pas fonctionner.

Certains dirigeants conservateurs ont néanmoins décidé de limiter l’utilisation de ces outils. En Floride, le gouverneur Ron DeSantis a signé un décret interdisant aux entités gouvernementales et aux entreprises de demander une preuve de vaccination contre Covid-19. Au Texas, le gouverneur Greg Abbott a institué une ordonnance similaire interdisant aux entités qui prélèvent des fonds publics et des agences gouvernementales d’exiger une certification de vaccination. Le républicain Andy Biggs, un républicain de l’Arizona, a présenté un projet de loi interdisant aux agences fédérales de participer à un programme de passeport vaccinal (encore une fois, le gouvernement américain a déclaré qu’il n’envisageait pas de le faire).

Certains craignent que des exagérations sur ce que ces divers registres de vaccins numériques et passeports de vaccins impliquent réellement ne découragent certaines personnes de se faire vacciner. Les sondages indiquent que l’hésitation à la vaccination est particulièrement élevée parmi les républicains, bien que l’ancien président Donald Trump ait finalement encouragé ses partisans à se faire vacciner.

Les passeports vaccinaux aideront-ils le monde à «rouvrir»?

À l’heure actuelle, on ne sait pas combien de passeports de vaccins ou un accès plus facile aux dossiers de vaccination aideraient à la réouverture de l’économie américaine. Bien sûr, la vérification de la vaccination ou du statut du test Covid-19 a aidé certains sites à rouvrir. Au fur et à mesure que les vaccinations se déroulent, il est possible que davantage de lieux de travail et d’écoles recherchent une certification attestant que les gens se sont fait vacciner.

Mais le déploiement de ces systèmes a été déroutant, en particulier avec tant d’initiatives différentes, parfois qui se chevauchent. L’opposition croissante à l’idée de passeports vaccinaux n’a fait qu’affaiblir les perspectives selon lesquelles de telles applications pourraient être utilisées pour aider à rouvrir certaines entreprises.

Par exemple, l’interdiction du gouverneur DeSantis de vérifier les registres de vaccination a mis les compagnies de croisière dans une situation difficile. La Floride est un endroit populaire pour l’embarquement, et certaines compagnies de croisière espéraient que l’imposition de vaccins obligatoires pour tous les passagers et membres d’équipage à bord aiderait à redémarrer leur industrie. Maintenant, certains de ces navires devront peut-être trouver un autre moyen.

