Questlove s’apprête à publier un nouveau livre, la musique est l’histoire

Questlove a annoncé un nouveau livre, intitulé Music Is History, qui se penchera sur les 50 dernières années à travers le «prisme» de la musique populaire.

Les racines’ Le dernier livre du batteur se concentrera sur une chanson de chaque année entre 1971 et 2021 et expliquera comment cette piste a été informée par ou capture la politique et la culture de cette année spécifique. Le livre contient également des listes de lecture organisées par Questlove qui servent de compagnon aux chapitres.

“Ici, nous allons regarder les 50 dernières années d’Amérique à travers le prisme de la musique, et les 50 dernières années de la musique à travers le prisme de l’histoire”, a déclaré Questlove à propos du livre sur Instagram, ajoutant dans un communiqué: “Je pense à l’Amérique dans laquelle nous vivons comme une série de chansons.

Advance PR suggère que «le livre passe de manière fluide du personnel au politique, en examinant les événements de près et de manière critique, en découvrant et en découvrant des dimensions auparavant invisibles et en encourageant les lecteurs à faire de même. Qu’il explore la façon dont l’identité noire s’est remodelée à l’époque de la blaxploitation, analyse la nature de la chaîne de montage du disco et son hostilité envers le génie noir, ou se souvient de sa propre jeunesse en tant que fan de pop et de ce qu’elle lui a appris sur l’Amérique, Questlove trouve le caché. connexions dans la tapisserie américaine.

Music Is History, disponible en pré-commande maintenant, doit sortir le 12 octobre via Abrams Image, avec un livre audio avec narration et narration par Questlove attendu le même mois. Music Is History marque le sixième livre de Questlove et le premier depuis son livre de cuisine 2019 Mixtape Potluck.

Questlove’s débuts de réalisateur, le documentaire Summer of Soul (… Ou, quand la révolution ne pouvait pas être télévisée), devrait également arriver dans les salles et à Hulu le 2 juillet à la suite de son festival de films primé organisé plus tôt cette année. Le batteur travaille déjà sur son prochain film, un documentaire sur Sly Stone.

Music Is History peut être précommandé ici.