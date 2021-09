‘Queta’ Jiménez, ‘La prieta linda’, décède à 88 ans – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Ce mardi, la chanteuse et actrice Enriqueta ‘Queta’ Jiménez, mieux connue sous le nom de ‘La prieta linda’, est décédée.

Selon le reportage de Televisa Espectáculos, ce mardi, la famille de l’interprète a confirmé son décès, sans donner plus de détails à ce sujet.

Le 4 juillet dernier, la chanteuse populaire a fêté ses 88 ans.

María Teresa Enriqueta Jiménez Chabolla est née le 4 juillet 1993 à Salamanque, Guanajuato.

La chanteuse et actrice mexicaine, appartenant à l’âge d’or du cinéma mexicain, était l’un des grands représentants de la chanson ranchera.

Il a participé à plus de 30 films mexicains, ainsi qu’à des programmes musicaux à la radio et à la télévision.

En tant que chanteur, il a enregistré plus de 50 albums ; parmi ses tubes figurent ‘El quihúbole’, ‘A mille chaînes’, ‘Al ver’ et ‘Goodbye love, goodbye my love you go’.