Quêtes d’armes légendaires du Nouveau Monde – Comment obtenir des armes légendaires

Les quêtes d’armes légendaires du Nouveau Monde sont un ensemble de défis de fin de partie avec certaines des meilleures récompenses d’Aeternum.

Vous pouvez trouver des armes légendaires d’autres manières, mais uniquement par la chance et le broyage. Déverrouiller et terminer ces quêtes est le seul moyen infaillible de les obtenir, et vous en aurez besoin pour les défis de fin de partie du Nouveau Monde et les batailles PvP plus difficiles.

Quêtes d’armes légendaires du Nouveau Monde – Que sont les armes légendaires du Nouveau Monde



Les armes légendaires gagnent leur nom en remplissant les cinq emplacements d’avantages, et généralement avec les meilleurs avantages disponibles pour cette arme. Les quêtes d’armes légendaires sont le meilleur moyen de les obtenir, car elles sont des récompenses garanties, mais vous avez également accès à plusieurs autres variantes d’armes légendaires à plusieurs moments.

Certaines recettes de forge d’armes se déverrouillent dès que vous démarrez le jeu, bien que vous ayez besoin d’une station d’artisanat entièrement mise à jour pour les fabriquer. Cela nécessite un investissement de la part du gouverneur de la colonie, donc forger de bonnes relations avec la faction et la société contrôlantes est une bonne idée.

Certains donjons et arènes de fin de partie, dont The Garden of Genesis et Spriggan, pourraient vous récompenser avec des armes légendaires. Cependant, le taux de chute est aussi faible que prévu. Si vous essayez ces méthodes, prévoyez de broyer beaucoup et de ne voir aucun résultat.

Quêtes d’armes légendaires du Nouveau Monde – Comment démarrer les quêtes d’armes légendaires



Les quêtes d’armes légendaires se déverrouillent lorsque vous atteignez le niveau 60 et maîtrisez le niveau 20 pour le type d’arme en question. Rendez-vous à Mountainhome et parlez à Eintou Madaki. Vous voudrez peut-être également enregistrer une maison ou une auberge comme lieu de voyage rapide, car vous reviendrez souvent ici.

Madaki vous charge de trouver les moules d’armes nécessaires à la fabrication de variantes légendaires dans la quête Madaki’s Strategem. Terminez-le et votre prochain travail consiste à trouver du matériel à utiliser.

Ce sont des objets spéciaux uniques à chaque arme, vous ne pouvez donc pas les récolter à l’avance. Chaque arme a sept quêtes et des essaims d’ennemis d’élite gardent chaque objet dont vous avez besoin.

Il y a encore beaucoup à faire dans Nouveau Monde après avoir trouvé votre arme légendaire. Ces niveaux d’artisanat et de forge n’augmenteront pas d’eux-mêmes après tout, et vous aurez éventuellement besoin d’objets rares, tels que Sliver of Adderstone et Void Metal, pour fabriquer les meilleures armures et accessoires pour votre construction idéale.