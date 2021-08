Quêtes de recherche sur le terrain Pokemon Go | Liste des missions et récompenses d’août 2021

Si vous voulez être le meilleur, vous devrez rester au top Missions de recherche sur le terrain Pokemon Go – des quêtes et des activités en constante évolution que les joueurs peuvent récupérer et accomplir pour obtenir des bonus et des récompenses. Voici tous les missions en cours pour août 2021.

Quand on parle de recherche dans Pokemon Go, il y a deux types à comprendre. Les tâches de recherche sur le terrain sont des quêtes choisies au hasard, les quêtes et les récompenses changeant en fonction du mois, de la saison et des événements en cours. Les compléter peut conduire à des percées de recherche qui offrent d’autres récompenses uniques qui changent également au fil du temps. Les recherches spéciales, quant à elles, sont des séries de missions préétablies basées sur des histoires et confiées de temps en temps par le professeur Willow.

Sur cette page:

Comment fonctionnent les missions de recherche sur le terrain de Pokemon Go et leurs récompenses

Missions de recherche sur le terrain sont essentiellement de petites mini-quêtes qui vous sont données par le jeu lorsque vous faites tourner des Pokestops, et parfois de temps en temps au hasard. Chaque PokeStop se voit attribuer une mission de recherche sur le terrain spécifique chaque jour, et bien que vous puissiez terminer une quête plus d’une fois par jour, vous ne récupérerez jamais la même mission que sur un PokeStop donné. Les récompenses varient en fonction de la quête et sont répertoriées ci-dessous.

Vous pouvez effectuer autant ou aussi peu de quêtes de recherche sur le terrain que vous le souhaitez, mais vous devrez viser à terminer au moins une mission par jour afin de travailler à votre percée dans la recherche. Les quêtes couvrent tous les aspects de Pokemon Go et, dans un sens, existent pour amener les joueurs à découvrir tous les aspects du jeu. Les quêtes de recherche sur le terrain peuvent vous demander de vous battre dans un raid, de vous battre dans un gymnase, de faire éclore des œufs Pokémon, d’attraper certains types de Pokémon ou même de faire tourner des Pokestops – et ce ne sont que quelques exemples.

Parfois, une tâche vous récompensera avec les objets, mais d’autres fois, vous serez récompensé par une rencontre Pokémon rare – les tâches de recherche sur le terrain sont le seul moyen de rencontrer et d’attraper Spinda, par exemple. Ces rencontres sont également très utiles puisque les Pokémon rencontrés de cette manière ne peuvent pas fuir.

Les quêtes et les récompenses proposées tournent pour la plupart de manière mensuelle, ce qui signifie qu’au bout d’un mois, Niantic retirera les quêtes et les récompenses et les remplacera par de nouvelles. Voici les quêtes et récompenses actuelles :

Liste de recherche sur le terrain Pokemon Go: récompenses et missions d’août 2021

Comme nous l’avons expliqué précédemment, tout autour du système de mission de recherche sur le terrain est en rotation. Chaque mois apporte un ensemble différent d’événements avec des objectifs différents, et nous allons garder cette page à jour avec quel que soit l’ensemble de missions actuel. Voici les quêtes que vous trouverez dans votre Liste de recherche sur le terrain en août 2021 – mais rappelez-vous que ces quêtes sont attribuées au hasard, ce que vous voyez est donc entièrement dû au hasard.

Les missions de recherche sur le terrain ont un élément aléatoire dans leurs récompenses – il y a donc une chance que vous obteniez des récompenses plus basiques comme des Pokeballs, Stardust et d’autres objets. Cependant, chaque quête a une rencontre Pokémon avec laquelle elle a une chance de vous récompenser, et voici une liste de ces missions et rencontres :

Attrapez des missions de recherche sur le terrain et des récompenses

Field MissionReward Catch 5 PokemonGeodude (chance brillante)

Alolan Geodude (chance brillante) Attrapez 7 PokemonMagikarp (chance brillante) Attrapez 5 Pokemon avec Weather BoostVulpix (chance brillante)

Poliwag (chance brillante)

Wooper (chance brillante)

Hippopotames (chance brillante)

Snover (chance brillante) Utilisez 3 baies Razz pour aider à attraper PokemonPsyduck (chance brillante) Attrapez un Pokémon de type DragonDratini (chance brillante)

Bagon (chance brillante)

Lancer des missions de recherche sur le terrain et des récompenses

Field MissionReward Faire 5 grands lancers de Curveball d’affiléeMotif Spinda # 7 (chance brillante) Faire 5 beaux lancersDunsparce (chance brillante) Faire 3 grands lancersSnubbull (chance brillante)

Lileep (chance brillante)

Anorith (chance brillante) Faire 3 grands lancers d’affiléeRencontre avec Onix (chance brillante) Faire 3 excellents lancers d’affiléeRencontre avec Gible (chance brillante)

Missions et récompenses de recherche sur le champ de bataille

Field MissionReward Gagner 2 RaidsSnorlax (chance brillante) Gagner un raid de niveau 3 ou supérieurOmanyte (chance brillante)

Kabuto (chance brillante) Gagnez 5 RaidsAerodactyl (chance brillante) Battez 2 membres de la Team GO RocketSkorupi (chance brillante) Battez-vous dans la GO Battle LeaguePoliwhirl

Missions et récompenses de recherche sur le terrain en gestion et évolution

Field MissionReward Faites évoluer un PokemonEevee (chance brillante)

Alimentez un Pokémon 3 fois Bulbasaur (chance brillante)

Salamèche (chance brillante)

Carapuce (chance brillante) Mettez un Pokémon 5 fois sous tensionChikorita (chance brillante)

Cyndaquil (chance brillante)

Totodile (chance brillante) Mettez un Pokémon 7 fois sous tensionTreecko (chance brillante)

Torchique (chance brillante)

Mudkip (chance brillante) Gagnez 5 coeurs avec votre BuddyClefairy (chance brillante) Gagnez 2 bonbons en marchant avec votre BuddyBunnelby (chance brillante) Gagnez 3 bonbons en marchant avec votre BuddyStunfisk

Ralts (chance brillante) Échanger un PokémonFeebas (chance brillante) Envoyer 3 cadeaux à des amisRoselia (chance brillante) Prendre un instantané d’un PokemonHoppip sauvage

Yanma (chance brillante)

Murkrow (chance brillante) Prenez 2 instantanés de Pokémon sauvage de type RockRoggenrola (chance brillante) Faites tourner 3 Pokestops ou GymsSudowoodo (chance brillante) Faites tourner 5 Pokestops ou GymsRhyhorn

Ralts (chance brillante)

Missions et récompenses sur le terrain de l’éclosion des œufs

Missions sur le terrainRécompenses Éclore un œufMantine

Swinub (chance brillante) Hatch 2 EggsBeldum (chance brillante)

Percées et tampons de recherche sur le terrain expliqués

Comme vous pouvez le voir sur l’écran de mission sur le terrain à l’intérieur de Pokemon Go, il existe une série de timbres totalisant jusqu’à sept timbres. Vous ne pouvez gagner qu’un seul timbre par jour même si vous remplissez plusieurs missions. En gros, cette série de timbres est donc conçue pour durer une semaine. Lorsque vous atteignez le septième jour tamponné, vous débloquerez un Percée de recherche, représenté à l’écran par le gros paquet emballé du professeur Willow.

Le contenu exact de ces packages varie d’un mois à l’autre, parallèlement aux autres bonus et récompenses de recherche, y compris le potentiel de chute d’un objet d’évolution Sinnoh ou Unova Stone. En plus de cela, chaque mois, cette « percée de la recherche » présente une rencontre Pokémon. Vous avez également un nombre illimité d’essais pour les attraper, car les Pokémon rencontrés de cette manière ne peuvent pas s’enfuir. Tant que vous avez de la patience et des Pokeballs, vous pouvez continuer à essayer jusqu’à ce qu’ils soient attrapés.

C’est aussi un endroit idéal pour s’entraîner à faire d’excellents lancers et lancers de balle courbe dans Pokemon Go. Les Pokémon capturés de cette manière auront également des statistiques naturellement élevées – le même type de statistiques que vous pourriez trouver sur les Pokémon rencontrés dans le cadre de batailles de raid. Dans l’ensemble, c’est un excellent moyen d’attraper des Pokémon rares.

La récompense d’août 2021 est une rencontre avec Chimécho. En plus de la rencontre Pokemon, chaque percée de recherche vous rapportera de la poussière d’étoile, de l’XP et une poignée d’autres objets au hasard, y compris une chance d’obtenir un objet d’évolution Sinnoh Stone ou Unova Stone. Comme il existe une variante brillante disponible, chaque percée de recherche pour août a également une chance d’être un brillant Chimecho.

Récompenses de percée dans la recherche passée

Pour l’amour de la postérité, voici les récompenses des dernières découvertes sur le terrain telles que présentées dans Pokemon Go – juste pour que vous sachiez ce que vous avez manqué.

Récompenses de découverte de la recherche 2018 dans Pokemon Go :

Avril 2018 : Moltres (recherche sur le feu) Mai 2018 : Zapdos (recherche sur l’électricité) Juin 2018 : Articuno (recherche sur la glace) Juillet 2018 : Snorlax (recherche sur Kanto) Août 2018 : Raikou (recherche sur l’électricité) Septembre 2018 :Entei (recherche sur le thème du feu) Octobre 2018 : Suicune (recherche sur le thème de l’eau) Novembre 2018 : Shedinja (recherche sur le thème des insectes) Décembre 2018 : Best of 2018 (tous les Pokémon précédents) Janvier et février 2019 : Oiseaux légendaires Mars et avril 2019 : Raikou, Entei, Suicune, Lugia, Ho-oh, Regice, Registeel, Regirock Mai & Juin 2019 : Ho-oh, Lugia, Latias, Latios Juillet & Août 2019 : Kyogre, Groudon, Latias, Latios Septembre & Octobre 2019 : Flower Crown Eevee Novembre et décembre 2019 : Articuno, Zapdos, Moltres, Kyogre, Groudon Janvier 2020 : Lapras (avec Ice Shard & Ice Beam) Février 2020 : Woobat Mars 2020 : Ferroseed Avril 2020 : Alolan Exeggutor Mai 2020 : Shinx Juin 2020 : Trapinch Juillet 2020 : Larvitar août 2020 : Scraggy septembre 2020 : Alolan Raichu octobre 2020 : Shedinja 2 novembre 020 : Togetic décembre 2020 : Lapras ou Unovan Darumaka janvier & février 2021 : Chansey mars 2021 : Gible avril 2021 : Frillish mai 2021 : Galarian Ponyta juin 2021 : Clamperl juillet 2021 : Rufflet août 2021 : Chimecho