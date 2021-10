Quêtes du spécialiste du confinement de Fortnite Ghostbusters : où trouver des sismographes, des mini-pufts et des pièges fantômes

Les frissons classiques sont venus Fortnite avec l’arrivée du Carte perforée Ghostbusters.

Vous devrez vaincre des spectres effrayants, faire de la vraie science et plus encore pour accrocher le backbling «No Ghost» et porter fièrement le logo classique pour éloigner les mauvais esprits. https://www.youtube.com/watch?v=_n2pGPT3jAI Voici tout ce que vous devez faire pour devenir vous-même un véritable Ghostbuster, y compris affronter des versions minuscules de l’ennemi emblématique de la série : Mini-Pufs, et où déployer Sismographes.

Où trouvez-vous le spécialiste du confinement de Ghostbusters ?

Pour démarrer la carte de frappe Ghostbusters, parlez au spécialiste du confinement à l’extrême sud de la carte Fortnite.

À l’intérieur de la grange, acceptez la quête puis dirigez-vous vers le nord jusqu’à Misty Meadows ou Catty Corner.

Comment déployez-vous des sismographes dans Fortnite ?

L’endroit le plus simple pour déployer les trois sismographes à la fois est Misty Meadows.

Cherchez les contours bleus autour de la zone sur la place est à côté de la fontaine, au bout de la route à l’ouest.

Ensuite, il y a un autre sismographe à côté de l’eau au nord.

Comment exterminer les mini-Pufts dans Fortnite ?

Une fois que vous avez trouvé des mini-Pufts, il est assez facile de relever ce défi en une seule fois.

Au sud-est de Lazy Lake, cherchez la piscine à l’arrière de la maison. Balancez votre pioche sur les mini-Pufts là-bas, et vous devriez pouvoir obtenir les trois.

Comment récupérer des pièces mécaniques en détruisant des voitures dans Fortnite ?

Vous pouvez relever ce défi en détruisant l’un des camions ou des voitures que vous trouverez sur la carte Fortnite.

Un bon endroit pour le faire est Corny Crops, car il y a un camion et deux voitures au milieu de la zone.

Où placez-vous les panneaux Ghostbusters dans Fortnite ?

Vous pouvez placer des panneaux Ghostbusters dans Holly Hedges, Dirty Docks ou Pleasant Park, mais je l’ai fait dans Dirty Docks.

Recherchez les contours bleus autour de la zone et vous pouvez faire les trois au même endroit.

Où déployez-vous un Ghost Trap dans Fortnite ?

Vérifiez votre menu de quête et recherchez sur la carte tous les emplacements où les pièges fantômes apparaissent. Ensuite, vous recherchez le contour bleu comme avec les défis précédents.

Une fois que vous interagissez avec le Ghost Trap, le backbling No Ghost sera à vous !

Une fois ces défis terminés, il est temps de passer aux quêtes Monster Hunter d’Ariana Grande.

Ensuite, le plaisir effrayant continue avec la série de quêtes Dark Jonesy « The Oracle Speaks ».