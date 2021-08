L’éditeur fédéraliste Ben Domenech a averti mardi lors de Fox News “Primetime” que les Américains ne doivent pas rester les bras croisés alors que les élites avides de pouvoir volent leurs libertés et ruinent leur pays.

“[Today’s elites] veulent vous contraindre au silence sur tous les torts que vous voyez, vous éclairer en vous faisant croire des choses qui ne sont pas vraies, ou faire de vous un fanatique haineux et ignorant pour croire des choses qui le sont. La question centrale qui vous est posée est la suivante : qu’êtes-vous prêt à faire à ce sujet ? » a-t-il demandé aux téléspectateurs de Fox.

Citant la fable western classique de John Ford « L’homme qui a tiré sur Liberty Valance », Domenech a souligné l’importance de la loi et de l’ordre tout en célébrant les hommes durs nécessaires pour la faire respecter.

« Nous avons des frontières parce qu’elles sont gardées par des hommes brutaux prêts à faire ce qu’il faut pour protéger les lignes qui délimitent une nation. Cela n’a aucun sens de dire que nous avons des lois dans nos villes si nous finançons les Américains qui sont assez courageux pour les faire respecter », a déclaré Domenech. “Cela peut répugner à l’élite de notre nation, mais c’est essentiel pour une société civilisée.”

Lorsque Peter Doocy de Fox a récemment demandé à l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki si l’administration Biden craignait que les migrants illégaux traversant la frontière sud ne soient pas testés pour COVID, Psaki a évité la question.

“Les fonctionnaires fédéraux à la frontière sont confrontés à une vague historique d’immigration illégale, et ils n’ont ni le temps ni les ressources pour tester les milliers de migrants qu’ils appréhendent quotidiennement”, a déclaré Domenech. « Les tests sont effectués par des organisations à but non lucratif s’ils sont effectués, même si beaucoup de ces migrants viennent de pays où COVID est endémique et où les vaccins sont presque inexistants. »

Pour aggraver les choses, ces organisations caritatives ont reçu l’ordre de ne pas signaler les positifs au COVID, selon les reportages de Bill Melugin de Fox News.

“Cela signifie que des immigrants illégaux, porteurs d’un virus qui représente une menace prétendument existentielle, sont libérés dans de petites villes américaines tout au long de la frontière, souvent à l’insu des autorités locales”, a déclaré Domenech. « Ne vous y trompez pas, l’administration Biden traite désormais mieux les contrevenants étrangers que le peuple américain. Des millions de contrevenants … des étrangers traversent maintenant la frontière et reçoivent des billets de bus financés par les contribuables, des soins médicaux et une scolarité, tandis que les enfants américains se voient refuser de telles choses, alors que les démocrates cimentent davantage de blocages. »

« Cela vous dérange-t-il que les cartels terroristes soient plus compétents pour gérer la frontière que notre propre gouvernement, que des bébés et des enfants soient noyés dans le Rio Grande et transformés en esclavage sexuel parce que le parti « civilisé » est de retour aux commandes ? Il a demandé.

Le mois dernier, plus de 200 000 migrants ont été appréhendés à la frontière. “La dernière fois que nous avons appréhendé que de nombreuses personnes traversaient la frontière, c’était il y a plus de 20 ans”, a noté Domenech. Pendant ce temps, le nombre d’enfants non accompagnés traversant la frontière augmente.

“Mais si vous soulevez tout cela comme un problème, si vous le remettez en question, si vous suggérez que cela ressemble au chaos, le chaos exploité par des criminels violents qui cherchent à en tirer profit alors même qu’ils nuisent à l’Amérique, vous serez dénoncé comme un raciste sans cœur ou pire », a réfléchi Domenech. « Vous êtes censé être à l’aise avec le gouvernement que les élites vous donnent, qui utilisera des pouvoirs d’urgence pour vous garder masqué, enfermé et vous empêcher d’acheter des graines, mais ne fera rien pour arrêter l’anarchie au profit des cartels à la frontière . “

Dans les années 1860, les élites craignaient et méprisaient les Wide Awakes, qui étaient « une fraternité militariste dédiée à la liberté humaine ». Selon Domenech, les élites d’aujourd’hui « craignent et détestent de la même manière les Américains éveillés des années 2020 ».

« Ne vous y trompez pas, la gauche progressiste d’aujourd’hui est l’héritière et la continuation du pouvoir esclavagiste d’hier. C’est le même credo aristocratique, la même inimitié envers la Déclaration d’Indépendance, la même fixation sur la hiérarchie de race et de caste, et la même peur des Américains qui se rebellent contre eux, la même horreur à la possibilité qu’un ouvrier ordinaire, quelle que soit sa race, pourrait s’éveiller à la vérité », a déclaré Domenech. “C’est pourquoi ils font de leur mieux pour garder les Américains bien éveillés réprimés, diabolisés, enfermés, et pour le reste, pour les garder endormis et dans le noir.”

“Vous connaissez maintenant le livre de jeu”, a averti Domenech. « Les Américains qui rejettent le réveil et montrent qu’ils sont bien éveillés sont dénoncés par les élites bavardes et leurs servantes des médias comme extrémistes, comme dangereux et – c’est riche – comme suprémacistes blancs. C’est un mensonge et personne n’y croit. Même pas eux.

« Liberté d’expression, terre libre, hommes libres. C’était le cri de guerre de Wide Awake en 1860, et c’est le même aujourd’hui », a-t-il conclu. « Parce que, voyez-vous, les enjeux ne changent pas et l’ennemi non plus. Seules les circonstances le font.

« D’un côté, vous avez les ennemis de tout ce que cette nation a toujours été et signifié. Et de l’autre, vous avez les patriotes, les Américains, les hommes et les femmes qui feront tout pour la préserver, car ils savent ce qu’exige la civilisation. Vous êtes le cœur d’une nation qui a dormi si longtemps, mais maintenant, enfin, vous êtes bien réveillé », a déclaré Domenech. « Alors maintenant, je vous le demande à nouveau, qu’êtes-vous prêt à faire ? »