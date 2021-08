Queue de cheval tressée à 4 brins pour 2021

À mon avis, il y a quelque chose à propos d’une queue de cheval élégante qui crie simplement: “J’ai l’air bien et j’ai ma vie ensemble.” Et, NGL, la queue de cheval à quatre brins de Braid Up de cette semaine ne fait certainement pas exception (sérieusement, cela pourrait être l’un de mes styles de queue de cheval protecteur préférés de tous les temps). Je veux dire avec la longue longueur et la frange perlée, recréer ce look vous fera vous sentir comme de l’argent absolu. La magicienne des cheveux Jerdonna Burch est le cerveau derrière le style magnifique d’aujourd’hui, alors regardez la vidéo ci-dessus pour voir comment elle utilise une technique unique pour tout rassembler.

Prêt à arborer ce style ? N’oubliez pas de garder ces conseils à l’esprit :

1. Gardez-le élégant. Pour créer ce look épuré et épuré pour la queue de cheval, vous voudrez vous charger de produits qui tiennent vraiment. Appliquez une crème coiffante ou une mousse qui n’est pas trop grasse mais qui garde toujours toutes ces mèches rebelles en place.

2. Amusez-vous avec les couleurs. Bien sûr, la plupart des styles de protection ont l’air cool avec une variété de couleurs de cheveux mélangées, mais utiliser l’effet ombré avec ce look peut en fait être si magnifique. Créez cet effet en utilisant des cheveux d’extension ombrés sur la tresse principale – et assurez-vous simplement que la couleur de base correspond étroitement à votre teint naturel de cheveux.

3. Faites preuve de créativité avec des accessoires. L’un des principaux atouts de ce style est son espace pour le pizzaz. Je parle de bijoux de cheveux, vous tous. Outre le fait que vous pouvez jouer avec de jolies perles sur la frange, vous pouvez également ajouter de jolis anneaux tout au long de la plus grande tresse.

4. Protégez votre style avant de vous endormir. Je suis sûr que vous aimeriez profiter de ce style pendant plus de, comme, quelques jours. Faites-le durer en protégeant votre couronne avec un foulard en soie la nuit.

Cheveux : en collaboration avec Stasha Harris de Magic Fingers Studio

Maquillage : Ashley Johnson

Vidéaste : Rob Mroczko

Assistant de production : Jay Aguirre

Réalisateur de la série numérique : Tara O’Connell

Annabel Iwegbue Annabel Iwegbue est une assistante éditoriale qui couvre le divertissement, la beauté, la mode et l’astrologie.

