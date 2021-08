Queue de cheval tressée papillon Look pour 2021

Petite tête rapide pour vous : sur Braid Up de cette semaine, nous lançons un style de protection qui a l’air excellent pour tout le monde. Nous l’appelons la Kriss Kross Butterly Braid – et elle est sur le point de vous convaincre que vous avez besoin d’une queue de cheval haute. OMI, il n’y a rien qui frappe tout à fait comme une tresse de déclaration de bout à bout. C’est juste la quantité parfaite d’extra, surtout lorsque vous tenez compte du travail entrecroisé de gorgs qui décore la couronne de ce style. La coiffeuse Mia Chanelle est ce génie derrière le look de cette semaine, et croyez-moi quand je dis que sa création sera à 100% votre nouveau style préféré.

Ce contenu est importé de {embed-name}. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Envie d’essayer ce style épique ? Voici quelques conseils à retenir :

1. Glissez-le vers le bas. Gardez vos cheveux lisses et en place en travaillant dans une crème coiffante ou un gel non craquant. Cette étape aidera à réduire les mèches rebelles indésirables et à garantir que votre style reste frais plus longtemps.

2. Desserrez votre tresse. Aussi effrayant que cela puisse paraître de gâcher intentionnellement votre tresse, c’est un peu un must pour donner à ce style une touche de volume. Une fois la tresse principale terminée, descendez la tresse et tirez-la doucement un peu, section par section.

3. Prenez de minuscules élastiques. Les mini élastiques à cheveux aideront à maintenir la partie croisée de votre style en place. Trouvez un pack qui se rapproche de la couleur de vos cheveux afin qu’ils se fondent et ne détournent pas l’attention du look final.

4. Courbez vos extrémités. Après avoir terminé la tresse, enveloppez vos extrémités avec des tiges flexibles et plongez-les soigneusement dans de l’eau chaude. Tapotez-les doucement avec un essuie-mains puis appliquez une cuillerée de mousse fixante. Une fois que vous aurez déroulé les cheveux, vous aurez de jolies boucles pour compléter votre look.

Mousse coiffante Fusion aux agrumes Eden Body Works

Mousse pour boucles sans frisottis à la noix de coco et à l’hibiscus SheaMoisture

Mousse rehaussante de boucles naturelles Design Essentials

Aphogée Style et Mousse Wrap

Cosmopolite

Cheveux : en collaboration avec Stasha Harris de Magic Fingers Studio

Maquillage : Ashley Johnson

Vidéaste : Rob Mroczko

Assistant de production : Jay Aguirre

Réalisateur de la série numérique : Tara O’Connell

Annabel Iwegbue Annabel Iwegbue est une assistante éditoriale qui couvre le divertissement, la beauté, la mode et l’astrologie.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io