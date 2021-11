Queue humaine : bébé prématuré né avec un appendice de 12 centimètres | Monde | Nouvelles

Seulement quarante cas similaires ont été enregistrés, et il s’agit d’une déformation qui n’est toujours « pas entièrement comprise ». Le bébé est né au Brésil à l’hôpital pour enfants Albert Sabin en janvier dernier à 35 semaines.

Le rapport de cas décrivant la queue, qui a été publié dans le Journal of Pediatric Surgery Case Reports, décrivait sa mère comme auparavant en bonne santé qui ne buvait pas d’alcool ni ne consommait de drogues illégales.

Cependant, il a été noté qu’elle a fumé 10 cigarettes par jour pendant sa grossesse.

À sa naissance, les médecins ont utilisé une échographie pour vérifier que la queue – qui avait une boule de quatre centimètres au bout – n’avait pas d’impact sur le système nerveux du bébé.

Ils l’ont ensuite retiré au cours d’une courte opération, après quoi le médecin a découvert qu’il était fait de tissu désossé, tandis que la boule à la fin était faite de tissu conjonctif embryonnaire gras.

Le rapport de cas lui-même a souligné le risque de manipulation et d’ablation de l’extrémité.

Il a déclaré: « Il est essentiel que le pédiatre ou le chirurgien pédiatrique enquête sur la présence d’un dysraphisme spinal occulte (OSD) chez les patients présentant des lésions cutanées suspectées, car ils peuvent être la seule anomalie visible et un diagnostic précoce peut empêcher l’évolution vers de graves altérations neurologiques. «

Cependant, il a été supprimé avec succès sans problème.

La plupart des humains commencent à avoir une queue dans l’utérus vers la quatrième semaine de gestation, mais elle disparaît généralement à la huitième semaine et finit par se transformer en coccyx.

« Ces appendices cutanés lombo-sacrés sont souvent associés à un dysraphisme spinal caché et à d’autres malformations telles que le lipome et le syndrome du cordon ancré.

Il a également classé les queues en « vraies queues » ou « pseudo-queues ».

Le rapport poursuit : « Dans cet article, nous rapportons le cas d’un nouveau-né de sexe masculin avec la présence d’un appendice cutané d’environ 12 cm dans la région lombo-sacrée paravertébrale gauche.

« En raison de leur origine ectodermique commune, les appendices cutanés lombo-sacrés et autres lésions cutanées sont une indication importante d’atteinte du système nerveux, et une enquête complète avec des examens d’imagerie est essentielle pour une approche thérapeutique et un suivi adéquat, réduisant le risque de séquelles neurologiques progressives .

« Après une enquête qui n’a montré aucune altération nerveuse associée, la lésion a été réséquée sans incident. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.