Plus précisément, mercredi, un acheteur non identifié a acheté la crypto-monnaie pour 1,6 milliard de dollars. Ce qui a entraîné une augmentation des prix en quelques minutes.

Soit dit en passant, l’attention du marché est maintenant de retour sur Bitcoin en mode haussier complet. L’intérêt des institutions pour Bitcoin a également augmenté de manière significative.

Qui a acheté pour 1,6 milliard de dollars de Bitcoin mercredi ?

Selon le PDG de CryptoQuant, King Young Ju, la ruée folle de Bitcoin a été déclenchée par un acheteur anonyme. Qui a acheté une quantité de Bitcoin par le biais d’ordres du marché.

Quelqu’un a acheté pour 1,6 milliard de dollars de BTC par le biais d’ordres du marché en seulement 5 minutes. Les ventes à découvert semblent relativement plus petites. C’est plus comme acheter des baleines, pas des liquidations en cascade.

« Ce qui est évident, c’est que cet achat n’est pas venu d’investisseurs américains. »

Fait amusant, la dernière fois qu’un achat aussi important a été vu, c’est lorsqu’Elon Musk a annoncé que Tesla avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. De toute évidence, le prix du Bitcoin a immédiatement grimpé en flèche.

À cet égard, Eric Turner, vice-président de la veille commerciale de la société de recherche sur les crypto-monnaies Messari, a déclaré : « Je pense que nous assisterons à une accélération des entreprises cherchant à allouer des ressources au Bitcoin. Maintenant que Tesla a fait le premier pas.

Rassemblement des prix BTC à l’achat

Selon la société de données basée en Corée du Sud Blockchain CryptoQuant, quelqu’un ou un groupe de personnes a acheté la grande quantité de Bitcoin sur le marché au comptant sur des échanges centralisés entre 13h11 et 13h16 UTC mercredi.

Le prix du $ BTC a bondi de + 6,4% en moins de 2 heures, que s’est-il passé ?

1. Quelqu’un (s) a acheté 1,6 milliard de dollars d’une valeur de $ BTC via des ordres de marché en seulement 5 minutes

2. Bitcoin a décidé où aller. Un nouvel ATH est possible

3. Cupidité sur le marché de la cryptographie. FOMO a commencé? Vérifiez👇https : //t.co/sfh8C2Kotp – CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 6 octobre 2021

Le prix du Bitcoin sur Coinbase a fortement augmenté. Ce qui a conduit certains à spéculer que la bourse américaine était la plate-forme où la transaction a eu lieu.

En fait, selon King Young Ju, l’achat de Bitcoin aurait pu commencer sur Coinbase. A noter que « Coinbase Premium » a fortement augmenté dans le même temps avant de retomber.

Pour mieux comprendre, Coinbase Premium, est un indicateur qui montre l’écart entre la paire BTC / dollar américain (USD) de Coinbase et la paire BTC / USDT de Binance impliquant le Stablecoin Tether. Lorsque le nombre augmente, cela reflète généralement un pouvoir d’achat plus fort chez Coinbase.

D’autres avis

Cependant, l’analyste Willy Woo n’était pas d’accord avec cette prémisse. Indiquant que l’achat de Bitcoin provenait de Binance. Principalement, citant la société de données Blockchain Glassnode.

«Je n’ai vu aucun flux net sortir de Coinbase. Et aussi, l’achat n’est pas que hors de l’ordinaire par rapport aux autres échanges. Les achats semblaient en fait plus solides sur Binance. Coinbase vendait plus qu’il n’achetait.

De même, Lucas Outumuro, responsable de la recherche chez IntoTheBlock, a également déclaré que l’achat provenait principalement de Binance.

Fait intéressant, CoinMarketCap a exprimé: « Comment vous préparez-vous pour la folle semaine de crypto à venir? » Laissez votre opinion dans la zone de commentaire.

Enfin, au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin vaut 57 250 $, selon notre outil Crypto Online.

Je termine avec cette phrase d’Amir Taaki : « Le Bitcoin a été créé pour servir une intention hautement politique. Un réseau gratuit et non censuré où tout le monde peut participer avec un accès égal.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport