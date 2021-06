Qui a besoin d’Amazon Prime ? Les meilleures offres de Walmart, Best Buy et plus

Amazon Prime Day 2021 approche à grands pas. Cependant, si vous n’avez pas d’abonnement Amazon Prime, toutes ces offres ne vous sont pas disponibles. Heureusement, d’autres détaillants proposent des offres alternatives Amazon Prime Day en même temps, et parfois après la fin de Prime Day. Mieux encore, vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour profiter de ces offres.

Lire la suite: Toutes les meilleures offres Amazon Prime Day 2021

Nous avons rassemblé ce que nous pensons être les meilleures offres non Amazon Prime Day dont vous pourrez profiter au cours des prochains jours. Nous mettrons à jour cet article avec d’autres offres au fur et à mesure de leur mise en ligne.

Meilleur achat

Best Buy a déjà lancé son événement de vente « Bigger Deal », qui se terminera le mardi 22 juin. Voici un aperçu de quelques-unes des offres non Amazon Prime Day disponibles :

Walmart

Walmart met tout en œuvre pour concurrencer Amazon Prime Day avec ses propres offres à prix réduit. Leurs ventes se termineront le mercredi 23 juin. Voici quelques-unes de ces offres non Amazon Prime Day :

HP

La boutique en ligne de HP organise une vente flash qui se terminera, par coïncidence, le mardi 22 juin. Voici quelques-unes des offres que vous pouvez obtenir.

Encore une fois, nous ajouterons plus de magasins et plus d’offres non Amazon Prime Day à cette page au cours des prochains jours.