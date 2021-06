Qui a besoin d’un faux virus quand on a des opioïdes ? 10z viral

par Jon Rappoport, Plus de fausses nouvelles :

STATISTIQUES SUR LES TUEURS : 2 MILLIONS DE DÉPENDANTS AUX OPIOIODES AUX ÉTATS-UNIS.

300 000 DÉCÈS DEPUIS L’AN 2000 AUX ÉTATS-UNIS.

ENVIRON 33 MILLE DÉCÈS PAR AN À cause des opioïdes.

Comme je le démontre depuis un an, le SARS-CoV-2 n’a jamais été découvert, jamais isolé, jamais légitimement séquencé.

Dans l’article d’hier, j’ai expliqué comment cette fausse histoire de pandémie, axée sur Wuhan, a obscurci le rôle de Wuhan en tant que premier point de lancement mondial du trafic d’opioïdes.

Les opioïdes synthétiques, en particulier le fentanyl, qui est cent fois plus puissant que la morphine, tuent, créent une dépendance et mutilent des millions de personnes dans le monde. C’est la portée de ce dont nous parlons.

Comprenez que l’un des effets cardinaux des opioïdes est la suppression de la respiration. Pendant la soi-disant pandémie de COVID, vous avez entendu parler d’« hypoxie ».

Oui, l’hypoxie est répertoriée comme un symptôme COVID. Il a un certain nombre de causes qui n’ont rien à voir avec un virus. Mais bien sûr, dans la précipitation pour diagnostiquer le COVID autant de personnes que possible – et avec un test PCR qui crache des faux positifs comme de l’eau d’un tuyau d’incendie – les utilisateurs d’opioïdes souffrant d’hypoxie sont étiquetés « victimes du coronavirus ».

Drugabuse.com : « … opiacés [opioid] les médicaments ralentissent également votre respiration… et en cas de surdosage, votre respiration est ralentie à un niveau pratiquement inexistant et mortel.

« Les opioïdes dépriment votre respiration, provoquent une forte sédation et rendent impossible le réveil. »

Pendant de nombreux mois en 2020, New York a été présentée comme «l’épicentre mondial de la pandémie».

Les patients de New York ont ​​mystifié les médecins des urgences parce qu’ils se sont présentés avec une hypoxie.

Estimation 2018 des décès dus à des surdoses d’opioïdes à New York : 3000. Beaucoup plus de personnes dans la région de New York sont dépendantes de ces drogues. Dans l’État de New York, en 2017, nombre de personnes sorties des hôpitaux, après traitement pour surdose ou dépendance aux opioïdes : 25 000.

En 2020-2021, les personnes qui ont développé une hypoxie aux opioïdes ont reçu un diagnostic erroné de « problèmes pulmonaires COVID-19 ». Un grand nombre de ces personnes sont soumises à une sédation supplémentaire, afin d’être mises sous ventilateurs – ignorant la nécessité de faire face à leur surdose, leur dépendance, leur sevrage – et elles meurent.

En reculant de quelques étapes de tout cela, vous pouvez voir comment un diagnostic de COVID fonctionne comme une histoire de couverture, pour dissimuler le nombre de destructions et de morts résultant des opioïdes.

Comme c’est pratique que tout le conte de fées COVID ait été lancé à Wuhan, la ville qui est la source numéro un du trafic mondial d’opioïdes. Le conte de fées a obscurci la véritable histoire de Wuhan.

City-journal.org, 12 mai 2020, « L’autre épidémie de Wuhan », Christopher F. Rufo : « … beaucoup ne savent pas que Wuhan est aussi la source d’une autre épidémie mortelle : les overdoses de fentanyl en Amérique… Au cours de la dernière décennie, Wuhan est devenu le siège mondial de la production de fentanyl. Les fabricants de produits chimiques et pharmaceutiques de la ville cachent la production du médicament dans leurs opérations de fabrication licites plus importantes, puis l’expédient à l’étranger en utilisant un emballage délibérément mal étiqueté, des techniques de dissimulation et un réseau complexe d’adresses de transfert. Selon un récent rapport d’ABC News, « des quantités énormes de ces produits par correspondance [fentanyl] les composants peuvent être attribués à une seule entreprise subventionnée par l’État [Yuancheng] à Wuhan.’”

Et l’histoire compte :

Pensez-vous que les dirigeants politiques chinois actuels ont oublié les deux tristement célèbres guerres de l’opium que la Chine a perdues au 19e siècle ? (L’opium est l’opioïde naturel original.)

Voici des extraits d’un article que j’ai écrit en 2017 :

Au XIXe siècle, vendre de l’opium à la Chine était une très grosse affaire pour l’Angleterre. Bien sûr, l’opium provoquant une dépendance a été dévastateur pour la Chine, qui a tenté d’arrêter le commerce. Deux guerres de l’opium contre la Chine (1839-42 et 1856-60) en résultèrent. L’Encyclopedia Britannica déclare :

« Dans chaque cas, les puissances étrangères ont remporté la victoire et ont obtenu des privilèges commerciaux et des concessions juridiques et territoriales en Chine. [including the uninterrupted sale of opium]. Les conflits ont marqué le début de l’ère des traités inégaux et d’autres incursions sur la souveraineté des Qing qui ont contribué à affaiblir et finalement à renverser la dynastie. [which had ruled since 1644]…”

Il serait difficile d’exagérer la fureur et le ressentiment durables des dirigeants chinois contre les puissances étrangères qui les ont vaincus et humiliés dans les guerres de l’opium.

