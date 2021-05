Telemundo Viviana Michel fait partie de la Team Famosos à Exatlon USA.

Dans l’histoire du programme de compétition Exatlon United States, des romances ont surgi entre différents athlètes. Certains sont devenus des relations solides qui ont même aujourd’hui un bébé, comme c’est le cas de Jacobo García et Dayleen Santana, tandis que d’autres durent la période de la saison, comme ce fut à une autre occasion ce qui s’est passé avec Rafa Soriano et Dennhi Callú. Bien que tout indique que dans ce dernier opus, Soriano semble avoir retrouvé l’amour, mais cette fois avec un autre athlète, la bien-aimée Raquel Becker. Ils ont tous deux gardé leur romance secrète jusqu’à ce qu’ils sortent de la compétition et décident de le crier au monde entier. «Ce que j’appelle le bonheur», a écrit Rafa lorsqu’il a rencontré Raquel, dans une vidéo qu’il a postée sur ses histoires Instagram.

Les romances de la cinquième saison

Dans le cinquième opus d’Exatlon United States, les rumeurs dans les différents portails de fans ont joué un rôle de premier plan là où il y a eu des spéculations sur différents sujets, avec des informations qui se révèlent souvent être vraies, et d’autres fois moins. C’est vraiment que beaucoup de choses se sont passées. Blessures sans fin, suspensions de neuf athlètes, expulsion brutale de deux, et même romances, qui ne manquent jamais de faire la une des journaux lorsqu’il s’agit de «la compétition la plus féroce de la planète».

Hormis Rafa Soriano et Raquel Becker, une relation qui a déjà été confirmée, il y a eu de nombreuses rumeurs, comme une possible relation entre Karime Cabrera et Horacio Gutierrez Jr. et les derniers commentaires ont émergé entre deux membres de la Team Famosos, le «chasseur »Viviana Michel et le boxeur portoricain Jeyvier Cintrón.

Qui a conquis le cœur de Viviana Michel?

Des rumeurs d’une autre relation ont récemment émergé, mais cette fois, les deux personnes impliquées portent des chemises rouges. Les partisans de l’équipe Famosos ont remarqué que Jeyvier Cintrón se comportait de manière très affectueuse avec sa partenaire Viviana Michel, et ils ont même assuré que les deux avaient une relation, disant même que Jeyvier aurait été suspendu pour cette romance qui aurait eu lieu dans les arènes. de República Dominican.

Mais rien qu’en enquêtant un peu on pouvait savoir que Viviana Michel entretenait une relation solide avec la joueuse du Club América Femenil, Susana Abundiz, elles partageaient toutes les deux une équipe et aussi leur cœur. Selon le débat médiatique mexicain, les deux athlètes ont confirmé leur histoire d’amour en février 2020.

En fait, tous deux ont partagé sur les réseaux sociaux lorsqu’ils ont officialisé leur relation, dans un cinéma drive-in. Abundiz pensait qu’ils allaient voir un film, mais à l’écran se trouvait une vidéo de Viviana Michel lui demandant d’être sa petite amie. Vous pouvez voir plus de la demande romantique ici.

Tous deux ont passé un peu plus d’un an dans une relation où ils ont partagé des photos et des moments ensemble, bien qu’au début de la quarantaine pour éviter la contagion et la propagation du COVID-19, ils ont été séparés pendant une courte période, juste pour partager une photo amusante lors des célébrations d’Halloween passées.

À ce jour, Viviana Michel reste l’une des athlètes les plus fortes d’Exatlon USA, progressant constamment et marquant des points pour son équipe à une étape cruciale de la compétition.

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires