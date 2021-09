Qui a des compétences cinq étoiles, dont la star de Manchester United Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino de Liverpool et le milieu de terrain d’Arsenal Martin Odegaard mais pas de Lionel Messi

in

Cristiano Ronaldo rejoint le duo du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe et Neymar dans la liste des footballeurs avec des compétences cinq étoiles dans FIFA 22.

EA Sports a annoncé que seuls 9 joueurs du jeu ont reçu l’attribut de dribble le plus élevé décerné aux meilleurs filous du monde.

.

Ronaldo a conservé ses compétences cinq étoiles sur FIFA 22

Les talentueux cinq étoiles sont souvent les footballeurs les plus convoités de la FIFA, avec Ronaldo et Cie capables d’effectuer des mouvements pas comme les autres.

Le Scoop Turn Fake et le First Time Spin font partie des nouveaux tricks uniques et d’élite ajoutés au titre de cette année.

Mais une multitude de joueurs ont été rétrogradés par rapport aux compétences cinq étoiles, avec Quincy Promes, Stephan El Shaarawy et Jeremy Doku parmi les malheureux récipiendaires de FIFA 22.

Cependant, Quaresma s’est vu remettre le trait tant désiré après avoir été rétrogradé à quatre étoiles dans FIFA 21.

L’ailier de Sunderland Aiden McGeady a conservé son exploit unique en tant que seul joueur qualifié cinq étoiles en Angleterre en dehors de la Premier League.

La paire de Manchester United, Jadon Sancho et Marcus Rashford, est toujours cinq étoiles, tout comme Roberto Firmino et Thiago de Liverpool.

EA

Mbappe, Neymar et Ronaldo font partie des talentueux cinq étoiles de FIFA 22

Le PSG figure également sur la liste, la star de la couverture Mbappe rejoignant Neymar et Angel di Maria parmi les talentueux cinq étoiles.

Il n’y a pas de place pour Lionel Messi malgré ses 95 dribbles avec l’Argentin plus réputé pour ses feintes corporelles sur ses films de sombrero.

Arsenal et Chelsea ont chacun un représentant parmi les talentueux cinq étoiles, à savoir respectivement Martin Odegaard et Hakim Ziyech.

Les classements

Ilsinho – Philadelphia Union – RMTalles Magno – New York City FC – LMGary Mackay-Steven – Hearts – RMNegueba – Incheon United – RMAiden McGeady – Sunderland – LMChanathip Songkrasin – Hokkaido Consadole Sapporo – CFModou Barrow – Jeonbuk Hyundai Motors – LMJorg Platee – Carrascal CAMRayan Cherki – Olympique Lyonnais – RWAlexandru Maxim – Gaziantep FK – CAMMarcelino Moreno – Atlanta United FC – CMHernâni – Levante UD – RMIgnacio Piatti – Racing Club de Avellaneda – CAMCesinha – Daegu FC – CAMamine Harit – Olympique de Marseille – LMLuciano Acosta – FC Cincinna CAMSilas – VfB Stuttgart – RMRicardo Centurión – Vélez Sarsfield – RWIgor Coronado – Al Ittihad – CAMQuaresma – Vitória de Guimarães – RWGelson Martins – AS Monaco – RMXherdan Shaqiri – Olympique Lyonnais – RWDavid Neres – Ajax – RWAntonyAll – Ajax Saint-Max – Max United – LMMarcelo – Real Madrid – LBEduardo Salvio – Boca Juniors – RMVinícius Jr. – Real Madrid – LWMarlos – Shakhtar Donetsk – CAMNani – Orlando City SC – LWCoutinho – FC Barcelona – CAMMartin Ødegaard – Arsenal – CAMJesús Corona – FC Porto – RMWilfried Zaha – Crystal Palace – LFJoão Félix – Atlético de Madrid – CFJuan Cuadrado – Piemonte Calcio – RBousmane Dembélé – FC Barcelona – RWZlatan Ibrahimović – Milan STJosip Iličić – Bergame Calcio – CFHakim Ziyech – Chelsea – RWRoberto Firmino – Liverpool – CFMemphis Depay – FC Barcelone – CFMarcus Rashford – Manchester United – LMThiago – Liverpool – CMRiyad Mahrez – Manchester City – RWPaul Pogba – Manchester United – CMJadon Sancho – Manchester United – RMÁngel Di Maria – Paris Saint-Germain – RWCristiano Ronaldo – Manchester United – STNeymar Jr – Paris Saint-Germain – LWKylian Mbappé – Paris Saint-Germain – ST

