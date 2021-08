Qui a été éliminé d’Exatlon le 8 août ?

in

Telemundo Horacio Gutierrez Jr

Les derniers chapitres de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis sont comme louer un balcon, et ce dimanche les adeptes de l’émission de téléréalité Telemundo ont vu partir un membre de l’équipe Famosos.

Après un match éliminatoire contre Horacio Gutiérrez, qui a laissé de nombreuses sans enveloppes parmi les fans des Reds, le joueur Dave Sappelt a dit au revoir à la compétition.

Le pouls entre Sappelt et Horacio montrait peu à peu comment Azul avançait dans son envie de continuer dans la téléréalité, tandis que le joueur de baseball perdait du terrain, dans ce que de nombreux téléspectateurs considéraient à mi-chemin comme une élimination annoncée.

Bien que les fans les plus fidèles de Sappelt l’aient soutenu jusqu’à la dernière minute et assuré que le membre de la célèbre équipe essayait de se battre pour rester, la grande majorité des téléspectateurs ont convenu que Red avait l’air apathique et n’a pas remarqué la griffe nécessaire pour se mesurer à tout. en main avant Horacio.

Après l’élimination de Dave Sappelt, les fans des Reds ont montré leur frustration face à la performance avec laquelle l’athlète a géré le duel d’élimination et ont convenu qu’il n’était pas un exemple de force ou de désir de rester.

« Saplet donne les points aux concurrents », « Il prend son temps comme s’il voulait que quelqu’un de son équipe soit éliminé », « Je suis l’un des fameux ❤️ mais plusieurs fois Sappel joue sans entrain et ne se bat pas comme les autres pour le point, je veux qu’il aille yaaaa… Je préfère qu’Horacio gagne, il le mérite plus », étaient quelques-uns des messages que les fans déçus ont commencé à partager au milieu du duel éliminatoire.

Les supporters les plus cinglants sont allés plus loin et ont critiqué l’athlète des Reds, affirmant même qu’il avait “donné” le duel à Horacio.

“Comme Horacio a gagné facilement cette élimination”, “Dave est irrespectueux envers le public… il ne se sacrifie pas et jette l’éponge tout de suite. La vérité est une déception rien à voir “et” Dave n’a jamais rejoint son équipe. C’est très triste de voir Dave, il s’est laissé gagner😢😢😢 », ont été d’autres commentaires qui ont rempli les réseaux dès la fin de la diffusion de ce dimanche, qui ont laissé les Célèbres avec une nouvelle perte.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires