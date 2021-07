Qui a été largué de Love Island hier soir ? 10z viral

Les fans de Love Island 2021 ont eu droit à l’un des dumpings les plus dramatiques de la série jusqu’à présent dimanche soir, avec deux candidats quittant la villa.

La double élimination a vu Lucinda Strafford et Aaron Francis éliminés comme le duo le moins populaire.

Cela a été un choc pour les insulaires, qui s’étaient rassemblés autour du foyer après que Faye Winter ait reçu un SMS.

À leur insu, le public avait voté pour leur couple préféré et le moins populaire risquait d’être éliminé.

En fin de compte, il a été révélé que Lucinda et Aaron partiraient, quelques jours seulement après s’être réunis pour la première fois dans la série.

Aaron et Lucinda s’étaient rapprochés ces derniers temps – et ils semblent prêts à “continuer les choses” à l’extérieur, Lucinda mettant ses œufs dans le panier d’Aaron plutôt que celui de Brad McClelland.

Lorsqu’on lui a demandé avec qui elle préférerait poursuivre une relation amoureuse entre Aaron et Brad, avec qui elle était auparavant en couple auparavant il a quitté l’île pour éviter qu’elle soit éliminée, Lucinda a clairement exprimé ses sentiments.

Elle a expliqué: “Je veux vraiment continuer les choses avec Aaron. Au moment où Brad est parti, j’étais vraiment bouleversé mais je suis heureux d’être resté car j’ai continué et j’ai vu Aaron d’une autre manière.

‘J’ai l’impression que quand je suis entré, il y avait Brad et Aaron et c’était [to then] agréable de se concentrer sur une personne. Cela signifiait que je pouvais me connecter avec Aaron et que nous nous entendions très bien.

La paire a été écartée par leurs co-stars dimanche (Photo: ITV/REX/Shutterstock)

Lucinda, 21 ans, a également déclaré qu’elle envisagerait un retour à la villa, mais uniquement “avec Aaron si cela était possible”.

Aaron a ajouté: “Nous venons de commencer dès le premier jour. Je ne connais personne comme lui. J’ai tellement entendu parler d’Amble ! Nous sommes tellement, tellement différents, mais nous nous entendons vraiment très bien.

Il a poursuivi en disant: “J’aimerais commencer par un premier rendez-vous, ce serait bien. J’ai prévu un petit quelque chose, une surprise pour elle », a-t-il admis. « Et puis nous partirons de là. Je ne peux pas trop en dire car je ne sais pas vraiment. De Londres à Brighton, ce n’est pas si loin et je suis presque sûr que nous serons souvent ensemble.

