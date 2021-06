in

. Qui a été le premier vainqueur de Nuestra Belleza Latina et en quelle année ?

On dit souvent que la première fois n’est pas oubliée, et il ne fait aucun doute que cette phrase reste comme un gant lorsqu’on regarde en arrière et se souvient de la belle et talentueuse femme qui a été couronnée la première Nuestra Belleza Latina, en 2007.

Et c’est que les adeptes du programme Univisión, qui reviendra à l’écran en septembre, n’oublient pas ce 25 mai 2007, dans lequel Alejandra Espinoza a été proclamée première Nuestra Belleza Latina.

Avec sa grâce, sa confiance en soi et beaucoup de sécurité, la reine mexicaine, originaire de Tijuana, a été annoncée par le président du jury, Osmel Sousa, comme la première reine de cette émission de téléréalité, alors qu’elle attendait les résultats avec une grande sérénité et regard fixe, à côté de la Salvadorienne Mayra Muñoz, qui s’est classée deuxième.

Jouer

Alejandra Espinoza a reçu un hommage mérité à Nuestra Belleza Latina Alejandra Espinoza a été honorée pour avoir reçu le prix TVynovelas du meilleur animateur de télévision. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina des États-Unis. Présenté par : Giselle Blondet Juges : Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil Pour voir plus de vidéos et potins de la nouvelle saison ABONNEZ-VOUS ! : bit.ly/NBLSubscribe Suivez-nous sur Facebook :… 2013-05-06T14: 49: 37Z

Et comme on peut le voir dans la vidéo qui accompagne cette histoire, Alejandra Espinoza a géré ce moment avec calme, mais a explosé dans un geste de triomphe, levant les bras et serrant le premier finaliste, dans ce qui serait le début d’une grande carrière pour sa.

Alejandra Espinoza, qui avait 19 ans, a gagné habillée de rouge, avec un dessin qui mettait en valeur sa beauté et lui donnait beaucoup d’élégance.

Jouer

Ale Espinoza est ému aux larmes en se remémorant ce moment avec son père | NBL El Reencuentro Lors du premier épisode de cette spéciale de Nuestra Belleza Latina, nous nous souvenons de l’année 2007 où Alejandra Espinoza a été couronnée reine et les moments d’émotion n’ont pas attendu. L’un d’eux a été joué par l’actuelle animatrice et actrice, qui s’est souvenue de la façon dont son père l’a toujours motivée à réaliser ses rêves et, à… 2020-07-13T18: 30: 12Z

La primera Nuestra Belleza Latina, quien proviene de una numerosa familia, y quien había trabajado en un restaurante de comidas rápidas, tuvo en el reality show su segunda experiencia en concursos de belleza, pues inicialmente había intentado llevarse la corona de Nuestra Belleza México, pero pas de chance.

Après avoir remporté le concours Univisión, la première reine de Nuestra Belleza Latina est devenue célèbre en tant que journaliste pour El Gordo y la Flaca, et à partir de ce moment, elle a commencé à être un visage permanent dans les événements, programmes, spéciaux et récompenses de la chaîne. .

Jouer

Alejandra Espinoza se souvient de sa vie d’immigrée Le mannequin, animatrice et actrice a raconté ce que sa famille a vécu pour qu’elle puisse aujourd’hui réussir aux États-Unis. ABONNEZ-VOUS bit.ly/XLBK1r Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/ElGordoyLaFlaca Facebook : facebook.com/ElGordoyLaFlaca Voir plus d’El Gordo y la Flaca bit.ly/22osHJv Ne manquez pas El Gordo y la Flaca du lundi au vendredi 4 PM/3C par Univision Sitio… 2016-10-12T23: 43: 13Z

D’autres réalisations dans sa carrière ont été d’être pour plus de 300 émissions en tant qu’animatrice de l’émission aujourd’hui disparue Sábado Gigante, aux côtés de Don Francisco et de l’émission de téléréalité La Banda.

Et Alejandra Espinoza a non seulement rencontré le succès professionnel à Nuestra Belleza Latina, mais elle y a également trouvé l’amour, chez le chorégraphe portoricain Anibal Marrero, avec qui elle a finalement formé une belle et solide maison, dont son fils est né.

Depuis 2011, le couple a consolidé leur amour, et actuellement Alejandra, qui animera la prochaine édition de Premio Juventud, le 22 juillet, consacre son temps entre sa carrière d’animatrice et d’actrice et son travail de mère du petit Matteo.

En plus d’être la première lauréate de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza est devenue un emblème d’inspiration parmi les jeunes femmes de la communauté latino qui ont vu en elle un exemple clair d’amélioration, et la preuve vivante que les rêves peuvent devenir réalité, avec beaucoup de travail et de dévouement.