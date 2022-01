Hoy vs Venga la Alegría: Qui a gagné au classement en 2021 | INSTAGRAM

Dans le monde de la télévision, il y a toujours eu une rivalité très importante entre deux sociétés de production qui sont les plus importantes au Mexique, Televisa et TV Azteca, le premier s’appelle déjà les étoilesmais bien sûr ils continuent leurs émissions du matin et luttent pour avoir le meilleure cote, le programme AUJOURD’HUI et Venga la Alegría.

Apparemment, les deux émissions de divertissement semblaient être les plus populaires au cours de l’année 2021. sur le plan de popularité.

Nous savons qu’il y a des gens qui sont très fidèles à l’une des deux chaînes de télévision, donc ils ne sont pas venus au concours pour une raison quelconque, cela rend les cotes trop similaires, mais il y a toujours un Victor.

Les émissions de Venga la joie ont commencé en 2006 et tout au long de ces années, elles ont eu différents animateurs, parmi lesquels certains se sont démarqués qu’ils sont aujourd’hui les favoris des téléspectateurs.

D’autre part, la matinée de Televisa TODAY a toujours eu à ses côtés l’un des chefs d’orchestre les plus appréciés, Andrea Legarreta puis avec la somme de Arath de la La tour Oui Galilée Montijo Ils ont réussi à former une équipe très forte qui à ce jour sont les principaux et ils ont également conquis le cœur du public avec leur entreprise.



Le grand vainqueur de la bataille d’audimat entre les programmes du matin des chaînes de télévision.

Et c’est que beaucoup de Mexicains se réveillent tous les jours et allument la télévision pour voir ce qui se passe dans le monde du divertissement et aussi pour continuer à profiter de tous les reportages et entre autres choses qui sont partagés dans lesdits programmes.

Mais maintenant, nous nous rapprochons un peu des données qui révèlent qui a été le vainqueur de la bataille des cotes l’année dernière, étant bien sûr AUJOURD’HUI le grand vainqueur, mais de loin, avec 89% en faveur.

Il ne fait aucun doute que ce programme a réussi à séduire le public et bien plus encore parce qu’il a vraiment une vision de bonnes occurrences énergétiques, mais bien sûr ces chefs d’orchestre qui sont la base solide à partir de laquelle sa grande renommée a émergé.