Qui a inventé les cornes du diable ? Les plus grands mystères de la musique d’Axs Tv tentent d’aller au fond d’un long débat sur des décennies

Un épisode de Téléviseur AXSpopulaire série documentaire d’investigation “Les plus grands mystères de la musique” se concentrant sur l’origine des soi-disant “cornes du diable” sera présenté en première mercredi (14 juillet). Un aperçu est disponible ci-dessous.

“Les plus grands mystères de la musique” présente un voyage immersif qui met en lumière les légendes infâmes, les personnages hauts en couleur et les moments monumentaux qui ont confondu et intrigué des générations de mélomanes au fil des ans. Séparant les faits de la fiction, la série mélange des commentaires perspicaces d’icônes et d’experts, avec des images d’archives et des réinterprétations dramatiques pour répondre aux « pourquoi » et « comment » de chaque nouveau sujet.

“Les fans de musique ont des questions et « Les plus grands mystères de la musique » a les réponses, ce qui en fait le complément parfait à notre toute nouvelle programmation du mercredi soir qui plonge profondément dans le monde de la musique et emmène les fans dans les coulisses », a déclaré Sarah Weidman, responsable de la programmation originale, du développement et du contenu multiplateforme pour Téléviseur AXS. “De la plus sincère et inspirante à l’étrange et même sinistre, l’histoire de la musique regorge de fables et de personnages qui ont intrigué les fans pendant des décennies. Nos téléspectateurs ont adoré entendre les histoires que nous avons partagées lorsque « Les plus grands mystères de la musique » créé l’automne dernier, et nous avons encore plus d’histoires incroyables et de fourrage pour fontaines à eau à partager.”

“« Les plus grands mystères de la musique » associe une passion pour la musique à une curiosité d’investigation pour nos légendes de la musique, ce qui donne une perspective unique sur des histoires incroyables », a déclaré Puce Rives, réalisateur et producteur exécutif, Texas Crew Productions. “Nous avons hâte que les téléspectateurs découvrent ces six nouveaux épisodes et obtiennent enfin des réponses à certains des plus grands mystères de la musique.”

“Les plus grands mystères de la musique” est produit conjointement par Texas Crew Productions et Photos de cachette, avec Puce Rives, David Karabinas, Brad Bernstein, Shannon Houchins et Trevor O’Neil en tant que producteurs exécutifs.

En retard SABBAT NOIR et ARC-EN-CIEL chanteur Ronnie James Dio est souvent reconnu pour avoir fait du geste de la main un élément de base des concerts de rock depuis des décennies. Cependant, en mars dernier, SABBAT bassiste Maître d’hôtel Geezer a dit qu’il utilisait les soi-disant « cornes du diable » des années auparavant Dio l’a adopté comme sien.

Ronnie n’était pas le seul rocker de haut niveau à s’attribuer le mérite des cornes du diable. De retour en juin 2017, EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons déposé une demande auprès du Office américain des brevets et des marques pour une marque déposée sur le signal de la main, les fans et les rockeurs tiennent pendant les spectacles, dans lesquels l’index et l’auriculaire sont étendus, le majeur et l’annulaire sont enroulés dans la paume et le pouce dépasse de la main comme une branche errante d’un arbre ou est également enroulé dans la paume. Gène a affirmé que le geste avait été utilisé pour la première fois dans le commerce le 14 novembre 1974, ce qui correspond à EMBRASSER‘s “Plus chaud que l’enfer” visiter. Il a écrit dans sa déclaration signée qu’il pense qu'”aucune autre personne, entreprise, société ou association n’a le droit d’utiliser ladite marque dans le commerce, que ce soit sous une forme identique ou dans une si proche ressemblance”. Moins de deux semaines plus tard, Simmons retiré la demande.

La plupart des fans de musique ont claqué Simmons pour la demande de marque, dire que le symbole est devenu omniprésent et signifie différentes choses pour différentes personnes.

Lors d’un épisode de son émission “Le discours”, Sharon Osbourne claqué Simmons pour la demande de marque, accusant le rockeur d'”essayer de gagner de l’argent avec des affiches et des t-shirts”. Elle a dit: “Il est fou. Il essaie d’obtenir de l’argent du merch où vous voyez ça [gesture] sur merch, mais en fait ça [symbol], en italien, qui existe depuis des centaines d’années, signifie « le diable ». C’est ce que cela signifie. Et donc les enfants aux concerts le font depuis des années et des années et des années. Et en 74 ? Où étiez-vous dans les années 60 quand ils le faisaient, gamin, parce qu’ils le font depuis toujours.”

Ronnie James Diol’ancienne épouse et gérante de longue date de Wendy Dio également critiqué Simmons pour avoir tenté de marquer le signe de la main. Elle a dit L’Enveloppe: “Essayer de faire de l’argent avec quelque chose comme ça est dégoûtant. Cela appartient à tout le monde – cela n’appartient à personne. C’est un domaine public, cela ne devrait pas être une marque déposée.”

Ronnie lui-même s’est moqué de Gène pour avoir tenté de s’attribuer le mérite des cornes du diable. “Gène Simmons vous dira qu’il l’a inventé”, Dio dit une fois. “Mais encore une fois, Gène inventé la respiration et les chaussures et tout le reste.”