Qui a la meilleure 5G aux États-Unis? Il n’y a pas de gagnant clair

Si vous avez hâte de vous inscrire à un opérateur qui rend justice à votre téléphone 5G, ce ne sera pas un choix facile. RootMetrics a partagé son «tableau de bord» 5G pour mai 2021, et il n’y a pas un seul réseau qui puisse être considéré comme le meilleur – cela dépend vraiment de vos priorités.

AT&T avait les meilleures vitesses de téléchargement quotidiennes 5G dans l’étude, le fournisseur étant leader dans 15 des villes étudiées. Le service basse fréquence de T-Mobile lui a toutefois donné le plus de disponibilité, avec cette connexion plus rapide qui se rallumait plus souvent dans 44 villes. Verizon (avertissement: cet auteur écrit également pour Engadget, propriété de Verizon) arrive en tête des classements de fiabilité, car il était le plus stable dans 47 villes.

Comme d’habitude, la probabilité d’obtenir cette connectivité variait d’une ville à l’autre. L’étude de Portland, Oregon, vous trouverait la meilleure disponibilité AT&T 5G, mais vous devrez vous rendre à Kansas City, Missouri pour obtenir la vitesse médiane la plus rapide. T-Mobile et Verizon avaient des variations similaires.

Les résultats sont de bonnes nouvelles si vous craigniez qu’un transporteur donné soit clairement pire que les autres. Cependant, cela indique également qu’aucune entreprise ne possède actuellement la meilleure 5G du pays. Vous ferez une sorte de sacrifice pour obtenir l’accès le plus rapide ou le plus cohérent. La couverture devra peut-être évoluer davantage avant que vous puissiez supposer que votre opérateur offrira un service de qualité dans toutes les catégories.