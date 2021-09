Qui à la WWE ose défier Vince McMahon ?

Vince McMahon est celui qui prend toutes les décisions à la WWE mais il y a quelqu’un qui ose le défier quand il a ses propres idées. Et il n’est personne d’autre et rien de moins que Triple H. Il ne gagne pas toujours ces conversations et il doit les élire, mais le vice-président exécutif est le seul à pouvoir le faire.

Qui a récemment dit que c’était Matt McCarthy, un écrivain pour la société au cours de la dernière décennie, dans une interview avec Wade Keller expliquant que le Président mettra toujours son idée au dessus, c’est pourquoi ceux qui l’affrontent verbalement savent qu’ils ne gagneront (presque) jamais.

“Avec Vince, c’est comme, ‘Choisissez la colline sur laquelle vous allez mourir.’ C’est comme, ‘Si vous allez me défier à quelque chose, vous feriez mieux d’être sûr que c’est ce à quoi vous allez me défier.’ Et le seul dans la pièce qui peut le faire est Triple H. Mais même lui doit choisir ses combats, la colline sur laquelle il mourra«.

McCarthy s’est également souvenu une conversation que Vince McMahon et Triple H ont eue sur la transformation de Sheamus en star.