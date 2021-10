Qui a l’avantage dans une série mondiale divisée?

Nous discutons des deux premiers matchs des World Series, qui sont à égalité 1-1, et prédisons qui remportera le troisième match et prendra l’avantage (1:00). Ensuite, nous récapitulons une semaine étonnamment mouvementée de nouvelles du baseball qui comprenait les Padres embauchant Bob Melvin, les Cardinals embauchant Oliver Marmol et les Mets embauchant… absolument personne (30h00).

Hôtes : Michael Baumann et Zach Kram

Producteur : Bobby Wagner

