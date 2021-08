Qui a les kits les plus chers de la Bundesliga ?

Avec la nouvelle saison qui approche à grands pas, les fans de toute l’Allemagne et du monde porteront leurs vêtements dans les nouveaux kits de leur club. Mais combien coûtent ces kits ? Si vous allez, disons, dans un magasin Adidas, et regardez les kits de grands clubs mondiaux comme le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester United, etc., vous verrez que les prix de leurs maillots sont tous assez similaires. En Bundesliga, cependant, il existe une grande différence entre les kits les moins chers et les plus chers de la ligue.

Le prix du kit le moins cher de la ligue revient au FC Augsburg, dont les kits conçus par Nike sont en vente à 74,95 euros. Même si vous obtenez un nom de joueur au dos de votre maillot, il s’élève à 89,95 euros, soit le même prix qu’un maillot vierge de l’un des clubs les plus chers.

Sans surprise, le Bayern possède l’un des kits les plus chers de la ligue. Comme mentionné précédemment, une chemise vierge coûte 89,95 euros, avec un supplément de 13 euros si vous souhaitez floquer votre kit. Mais peut-être étonnamment, le kit du Bayern n’est pas le plus cher de la ligue, cet honneur (?) revenant à l’Eintracht Francfort à 90 euros. Le kit du Bayern est à égalité avec celui du RB Leipzig et de l’Union Berlin, mais les deux clubs vous factureront plus si vous voulez du flocage.

Si l’on tient compte du flocage, Leipzig et Union ont les kits les plus chers de la ligue, avec un kit entièrement floqué à 108,90 euros. (Remarque : par flocage, nous entendons des noms, des numéros, des patchs, tout.)

Maintenant, en tant que site Web du Bayern, nous nous sentons obligés de partager plus de détails sur les kits du Bayern en particulier. Les kits domicile, extérieur et Ligue des champions sont au même prix à 89,95 euros, tandis que les versions à manches longues des trois et le kit de gardien de but sont à 99,95 euros. En attendant, les chemises authentiques sont à 139,95 euros sans flocage. Gardez à l’esprit que le flocage peut être un peu plus cher jusqu’en décembre en raison de l’ajout du badge Club World Champions. Oui, c’est facultatif, mais qui ne voudrait pas d’un badge doré brillant sur sa poitrine ?

Si vous n’achetez pas sur la boutique en ligne officielle allemande, vous pourrez peut-être acheter votre chemise un peu moins cher. Le magasin américain propose les kits domicile et extérieur à 89,99 USD, ce qui correspond à environ 75,88 euros. Les kits du magasin Asie-Pacifique sont encore moins chers à 89 USD. Gardez à l’esprit, cependant, que les deux magasins ont une légère réputation d’être moins dignes de confiance que le magasin allemand.

Pour en revenir à la ligue dans son ensemble, un récent rapport de kicker indique les prix de tous les kits de club de la Bundesliga. Voici la liste complète :

Union Berlin/RB Leipzig Eintracht Frankfurt Hertha BSC FC Bayern Vfl Wolfsburg Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Vfb Stuttgart SC Fribourg Greuther Fürth Vfl Bochum/Arminia Bielefeld FC Köln Mayence 05 Bayer Leverkusen TSG Hoffenheim FC Augsburg

Si vous êtes fan d’une certaine équipe de cette liste, peu importe quel kit est le moins cher que l’autre car vous n’obtiendrez de toute façon que le kit de votre équipe. Mais si vous aimez simplement collectionner les maillots de football en général, alors cette liste serait quelque chose à considérer si vous recherchez des options plus abordables.

Quoi qu’il en soit, bonne collection !