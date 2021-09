Qui a marqué 100 buts en Premier League le plus rapidement ? Le top 10 révélé et classé alors que Mohamed Salah de Liverpool atteint le siècle – talkSPORT

in

Avec un but contre Leeds United à Elland Road samedi, Mohamed Salah de Liverpool est devenu le 30e joueur à rejoindre le club de Premier League 100.

L’Egyptien, qui a commencé à jouer dans l’élite anglaise pour Chelsea, s’est avéré une révélation depuis son retour sur ces côtes avec les Reds.

Salah est devenu le cinquième plus rapide à atteindre le siècle, mais où cela le classe-t-il dans l’histoire de la Premier League ?

Salah a marqué 100 buts en Premier League avec son premier match à Elland Road

10. Robin van Persie (Arsenal, Manchester United) – 197 matchs – Après 96 buts en huit ans avec Arsenal, van Persie n’a eu besoin que de trois matchs pour atteindre 100 au total après son transfert controversé à Old Trafford. Le 100e du Néerlandais a été mémorable, un vainqueur du temps additionnel pour compléter son triplé lors d’une victoire 3-2 à Southampton.

=8. Andy Cole (Newcastle United, Manchester United, Blackburn Rovers, Fulham, Manchester City, Portsmouth, Sunderland) – 185 matchs – Vétéran de sept clubs de Premier League différents, Cole a marqué un siècle avec Manchester United, où il a marqué 93 de ses 187 éventuels dans la compétition.

=8. Michael Owen (Liverpool, Newcastle United, Manchester United, Stoke City) – 185 matchs – Michael Owen est un grand de la Premier League et a été superbe pendant son séjour à Liverpool

7. Les Ferdinand (QPR, Newcastle United, Tottenham Hotspur, West Ham United, Leicester City, Bolton Wanderers) – 178 matchs – ?? Sir Les ?? a rejoint le club 100 avec Newcastle United en 1996/97, le club où il a marqué 41 fois en 68 matchs dans le cadre d’un formidable partenariat avec un autre membre du club 100 Alan Shearer.

6. Robbie Fowler (Liverpool, Leeds United, Manchester City, Blackburn Rovers) – 175 matchs – Le deuxième plus jeune à marquer 100 derrière son compatriote de Liverpool Owen, Fowler a marqué 163 au total, ce qui reste le sixième plus grand du l’histoire de la compétition.

Wright a marqué 185 buts pour Arsenal et 113 buts en Premier League

4. Thierry Henry (Arsenal) – 160 matchs – Le Français n’a pas réussi à marquer lors de ses huit premiers pour Arsenal mais a rapidement retrouvé sa forme, dont une série de six saisons consécutives avec au moins 24 buts, ainsi qu’un record de quatre Souliers d’Or.

3. Sergio Agüero (Manchester City) – 147 matchs – L’Argentin a inscrit son 100e en cinq saisons à l’Etihad, en route vers deux titres de Premier League et peut-être le but gagnant le plus emblématique de la compétition.

2. Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 141 matchs – La séquence électrique de Kane au cours des quatre dernières saisons l’a propulsé dans le classement des buteurs et l’Anglais aura désormais pour objectif de battre le total de 260 de Shearer.

1. Alan Shearer (Blackburn Rovers, Newcastle United) – 124 matchs – Shearer, le meilleur buteur de tous les temps en Premier League, a été le premier à en marquer 100, et son record de seulement 124 apparitions pour y arriver est resté inchangé depuis.