Qui a peur de la politique budgétaire de l’Inde?

Par Ejaz Ghani

La Banque mondiale a averti qu’une énorme vague d’endettement se développait dans le monde. Les analystes de marché suggèrent que près de 40% de la dette extérieure souveraine émergente pourrait être menacée de défaut dans un proche avenir. On craint de plus en plus que la dette publique générale de l’Inde ait augmenté, maintenant près de 90% du PIB, et que le déficit budgétaire soit proche de 9,5% du PIB. Cette crainte d’un déficit budgétaire et d’une dette élevés est-elle bien placée?

La dette et la viabilité budgétaire font partie intégrante de la stabilité macroéconomique. Si la politique budgétaire peut contribuer à maintenir un taux de croissance économique supérieur au taux d’intérêt, la dette restera sur une trajectoire soutenable. La politique monétaire prend généralement les devants en période de ralentissement, avec des explosions successives de baisses de taux d’intérêt, pour relancer la croissance. Il semble que la politique monétaire soit maintenant épuisée, qu’une reprise économique complète n’ait pas encore été obtenue, et qu’une politique budgétaire est nécessaire pour relancer la croissance. Une politique budgétaire active empêchera également les erreurs de la Grande Récession de 2008-09, lorsque le simple fait de s’appuyer sur la politique monétaire n’a pas réussi à engendrer une reprise complète.

On suppose souvent qu’un niveau d’endettement élevé signifie peu d’espace budgétaire pour les interventions. Cela peut ne pas s’appliquer à l’Inde en raison de sa forte capacité d’endettement. Contrairement à la Chine et aux États-Unis qui ont une population vieillissante, la démographie de l’Inde est jeune et le restera pendant des décennies. Comme les jeunes épargnent plus qu’ils ne consomment, cela augmente la capacité d’endettement d’un pays et crée plus d’espace budgétaire pour la croissance. Lorsque l’investissement ne permet pas l’épargne et que la politique monétaire ne parvient pas à atteindre le plein emploi, la politique budgétaire peut être utilisée pour atteindre un taux de croissance économique dépassant le taux d’intérêt et maintenir la dette sur une trajectoire durable (voir Ejaz Ghani, “ Reshaping Tomorrow : L’Asie du Sud est-elle prête pour le grand bond? ” Https://www.amazon.de/-/en/Ejaz-Ghani/dp/B009NNQO14). Avec des taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas, un ralentissement de la croissance mondiale et des changements structurels de grande ampleur, le moment est rarement venu pour le gouvernement d’augmenter ses investissements.

Objectifs budgétaires

Les politiques conventionnelles ont souvent tendance à se concentrer sur des objectifs budgétaires plutôt que sur des objectifs budgétaires. Plutôt que de se pencher sur les déficits budgétaires en soi, la croissance et ses déterminants doivent occuper une place centrale dans l’examen de la politique budgétaire. L’amendement à la Loi sur la responsabilité financière et la gestion du budget reflète cette transition. Le passage des objectifs budgétaires aux objectifs budgétaires permet aux conseillers politiques de répondre plus directement aux préoccupations des décideurs.

Que peut-on faire pour stimuler les investissements publics dans les infrastructures, la transition verte et la création d’emplois? L’Inde a fait des progrès dans l’augmentation du ratio impôts / PIB, mais il reste encore faible par rapport aux besoins de développement du pays. La transformation structurelle de l’Inde – montée de la classe moyenne, rythme rapide de l’urbanisation et jeune population – l’a bien positionnée pour augmenter le ratio recettes fiscales / PIB. Les décideurs doivent également étendre le programme de réforme fiscale de l’impôt indirect à l’impôt sur la fortune, combiné à des politiques antitrust et à une application plus efficaces, afin de renforcer la mobilisation des recettes.

Le déficit de financement des infrastructures de l’Inde reste énorme. Les plus grandes lacunes d’infrastructure demeurent dans l’énergie, les transports, les ports, les aéroports, l’éducation, la santé et le développement urbain. Le déficit de financement des infrastructures de l’Inde est estimé à 1 milliard de dollars par jour, et il augmente de façon exponentielle. Cela peut-il être financé sur le plan intérieur? L’Inde s’est appuyée sur les banques commerciales nationales comme principale source de financement de la dette pour les projets d’infrastructure, et moins sur les emprunts à l’étranger. Cela a accru l’instabilité financière intérieure. Ce n’était pas le bon véhicule, car les banques manquent d’expérience dans le financement de projets d’infrastructure et évincent les prêts aux entrepreneurs privés. Les banques ont tendance à attirer les dépôts à court terme, ce qui crée une inadéquation entre l’actif et le passif des prêts pour les investissements d’infrastructure à long terme.

Pour l’avenir, compte tenu des faibles taux d’intérêt mondiaux, de la surabondance de l’épargne mondiale et du fait que les investisseurs institutionnels et les fonds de pension à long terme recherchent de nouvelles opportunités d’investissement, l’Inde a un énorme potentiel pour obtenir des financements provenant de pays avancés. Les caractéristiques des projets d’infrastructure, telles que la taille de son marché, un flux de revenus stable à long terme et des rendements d’investissement supérieurs à l’inflation, rendent ces projets attrayants pour les investisseurs institutionnels.

Une taxe carbone sera-t-elle un instrument approprié pour les besoins de financement des infrastructures? La tarification mondiale du carbone est un élément essentiel de toute solution à long terme à la crise climatique. Mais les économies avancées devront fournir au monde en développement un financement hautement concessionnel et une expertise technique pour l’aider à se décarboner. L’Inde est toujours dépendante de ses abondantes réserves de charbon et le restera probablement malgré les progrès importants de l’énergie solaire. La part de l’énergie propre dans l’investissement énergétique mondial est encore faible à 30%, l’éolien-solaire ne représentant que 8% de l’énergie mondiale. Nous avons besoin d’une Banque mondiale du carbone.

Gérer les risques budgétaires

Les décideurs peuvent financer les investissements dans les infrastructures par le biais de partenariats public-privé (PPP). Étant donné que cela peut être utilisé pour retirer l’investissement public du budget et retirer la dette du bilan du gouvernement, cela peut poser d’énormes risques budgétaires. Un examen détaillé de l’expérience mondiale des engagements budgétaires conditionnels au cours des deux dernières décennies a montré que les risques budgétaires liés au renflouement des PPP sont faibles (1 à 2% du PIB), par rapport au renflouement des entreprises publiques (5% du PIB). et le sauvetage des banques (10% du PIB). Les PPP ne doivent pas toujours être considérés comme un passif fiscal.

L’Inde a de nombreuses réussites avec les PPP, comme la construction des meilleurs aéroports du monde par le biais de PPP à Mumbai et Delhi. La prochaine frontière pour les investissements dans les infrastructures se situera dans les petites villes et les zones rurales, où vit 60% de la population. Les petites villes ont désormais un plus grand potentiel de croissance que les mégapoles, car le secteur manufacturier quitte les mégapoles coûteuses et encombrées vers les zones rurales pour rester compétitif en termes de coûts.

Le ministère des Finances devra jouer un rôle actif dans la coordination avec les ministères de tutelle et les gouvernements des États pour renforcer le cadre institutionnel et juridique des PPP qui répond aux normes mondiales. Les problèmes d’aléa moral et de sélection adverse peuvent être surmontés en réduisant les structures opaques des projets et en fournissant les informations nécessaires pour améliorer les profils risque-rendement qui correspondent aux attentes des investisseurs. L’intégration de la préparation, de la conception et de l’exécution des projets d’investissement est également très importante. Les risques budgétaires, aujourd’hui ou à l’avenir, doivent être traités, en garantissant un niveau approprié de partage des risques en amont et en garantissant une budgétisation adéquate des passifs pendant la mise en œuvre du projet. Des cadres institutionnels spécifiques au secteur avec des régulateurs indépendants doivent être mis en place.

Initiative de suspension de la dette

L’endettement élevé des pays en développement limite non seulement leur marge de manœuvre budgétaire pour répondre à la pandémie, mais limite également leur développement économique. Les économies avancées ont les moyens d’emprunter à bas prix et de mettre en œuvre des plans de relance pour mieux reconstruire à partir de Covid-19. Mais les pays en développement ne le font pas.

Avec peu de ressources pour lutter contre la pandémie et relancer la reprise économique, l’Inde devrait bénéficier d’un allégement de sa dette en échange d’un engagement à aligner ses politiques économiques et sa capacité de dépenses retrouvée avec les investissements dans les infrastructures et la croissance verte. Le mécanisme actuel d’allégement de la dette du G20 reste imprécis et profite largement aux créanciers du secteur privé. Ce ralentissement mondial appelle à une banque de carbone vert qui permettra de suspendre la dette avec une réforme fiscale pour promouvoir la croissance verte.

L’auteur est chercheur principal, Pune International Centre, a travaillé pour la Banque mondiale et a enseigné l’économie à l’Université de Delhi et à l’Université d’Oxford.

