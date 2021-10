Qui a peur du Big Bad Fed ? L’or ne devrait pas être

par Adrian Day, International Man :

Dire que la Réserve fédérale, ainsi que d’autres grandes banques centrales, ont agi comme des marins ivres ces dernières années est une insulte aux marins en état d’ébriété. Les énormes augmentations de la liquidité mondiale ont stimulé les marchés. Les actions, l’immobilier, le bitcoin, les obligations (bien sûr) et même d’étranges concoctions appelées NFT ont tous bénéficié de l’augmentation massive de la masse monétaire. L’exception de ces derniers temps semble être l’or, l’actif dont on aurait pu s’attendre à ce qu’il soit le principal bénéficiaire.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Pourquoi l’or n’a-t-il pas plus réagi ?

Les investisseurs en or se demandent pourquoi l’or n’est pas plus élevé étant donné l’impression monétaire sans précédent et la hausse de l’inflation, ainsi que quand cela pourrait changer.

Certes, si nous revenons au début de la nouvelle ère de l’impression monétaire, après la crise du crédit de 2008 (lorsque l’or était à 718 $), ou si nous regardons simplement la période écoulée depuis la manie de l’argent induite par COVID (avec l’or à 1 471 $), nous peut dire que l’or a, en fait, répondu. Mais certainement, ces derniers mois, il a frustré les investisseurs en or et est en baisse de près de 8% jusqu’à présent cette année, alors même que l’impression monétaire se poursuit et que l’inflation est entrée dans la conscience publique. Pourquoi est-ce?

Dans une certaine mesure, l’or a simplement été dans une longue consolidation après le mouvement extraordinaire du début de l’année dernière, lorsque l’or a bondi de plus de 30% de son plus bas de fin mars à son plus haut de début août (les stocks d’or ont plus que doublé). Ce genre de déménagement – ​​en seulement quatre mois – est extraordinaire pour un actif qui se veut une couverture et une assurance. L’or n’est pas censé faire ça. Bitcoin ou Tesla peut-être, mais pas l’or ! Depuis lors, la consolidation a été longue, car de mois en mois de plus en plus de personnes abandonnent, tandis que les acheteurs potentiels estiment qu’il n’y a pas d’urgence à investir.

L’or a toujours de profondes corrections à mi-cycle

La performance de cette année a été décourageante, mais nous devons la replacer dans son contexte : l’or était en hausse de 25 % l’année dernière, donc le recul est inférieur à un tiers de la hausse de l’année précédente. Le marché haussier actuel de l’or a commencé à la fin de 2015 lorsque l’or a atteint 1 051 $. L’or a donc augmenté de 70 % en six ans. Parfois, je pense que nous attendons trop de l’or et que nous ne sommes jamais satisfaits.

Les cycles de l’or, à la hausse comme à la baisse, ont tendance à être longs. Les plus courts ont été les deux derniers — dans les années 1970 et de 2001 à 2011. De plus, il n’est pas rare que l’or connaisse des corrections en milieu de cycle, souvent causées par un choc externe. Dans les années 1970, l’or a chuté de plus de 40 % dans une correction de 20 mois. Lors de la crise du crédit de 2008, il a chuté de près de 30 % en huit mois. Jusqu’à présent, ce recul a réduit de 15 % le prix record de l’or – un piqueur selon les normes historiques – et n’a duré que 13 mois – bien dans les normes pour les corrections de milieu de cycle. Je dirais que l’or a atteint un creux en mars à 1 685 $, ce qui signifie que la correction a duré moins de sept mois.

La force du dollar et du marché boursier est un point d’ancrage sur l’or

Il y a eu des facteurs fondamentaux qui ont freiné l’or, et trois sont les plus importants. L’un est le dollar, qui a augmenté au cours des derniers mois en tant que « chemise la plus propre du panier à linge ». Cependant, aussi bas que puissent être les taux d’intérêt américains, ils restent sensiblement plus élevés que ceux offerts par les autres grandes devises mondiales.

Le deuxième facteur est que le marché boursier et d’autres actifs, y compris les crypto-monnaies, se portent bien. Tant que le marché boursier monte, les investisseurs pensent que les investissements dans l’or peuvent attendre.

Le troisième facteur majeur qui freine l’or est la menace constante de la Réserve fédérale de commencer à diminuer. La Fed a l’habitude de parler plus que de faire et, pour des raisons qui me dépassent, a toujours de la crédibilité. Ce n’est pas seulement l’or qui n’a pas réagi à l’impression monétaire et à l’inflation, mais d’autres actifs semblent tous acheter le récit de la Fed. Bien sûr, une politique monétaire plus stricte, toutes choses égales par ailleurs, est négative pour l’or. Mais devons-nous être si inquiets ?

L’écorce de la Fed est pire que sa morsure

La Fed parle de réduction progressive depuis des mois maintenant, mais elle repousse constamment de faire quoi que ce soit. L’histoire change de jour en jour, mais deux choses sont claires. Premièrement, ils devront réduire leurs nouveaux achats à un moment donné ; et deuxièmement, ils sont extrêmement réticents à faire quoi que ce soit de significatif. Même après que FedHead Jerome Powell a déclaré le mois dernier après la dernière réunion de la Fed qu’ils commenceraient à diminuer en décembre – en soi un report des attentes précédentes – il a commencé à revenir en arrière, parlant de « contraintes du côté de l’offre qui freinent l’économie… ne s’améliorant pas. … les perspectives sont très incertaines. Cela ne ressemble pas à un président de la Fed déterminé à lancer bientôt le processus de réduction (et à se battre pour une re-nomination). Powell parle de contraintes du côté de l’offre, mais s’il cherche une raison (ou une excuse) pour reporter à nouveau le tapering, elles ne manquent pas : la « récession ESG » imminente en Europe ; le défaut imminent d’Evergrande en Chine ; un autre bond (inattendu ?) des nouvelles demandes de chômage, ainsi qu’une économie qui s’essouffle rapidement.

La Fed a également licencié (autorisé à prendre sa retraite) deux présidents régionaux de la Fed surpris en train d’effectuer des transactions personnelles. Par coïncidence (?), il s’agissait des deux responsables de la Fed les plus bellicistes – ou plutôt «les moins accommodants» et peuvent désormais être remplacés par des personnes nommées par Biden accommodantes.

Lire la suite @ InternationalMan.com