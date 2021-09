Qui a quitté la série jusqu’à présent ? 10z viral

Ulrika Jonsson avait besoin de soins médicaux dans l’émission (Photo: PA)

Celebrity SAS: Who Dares Wins donne aux visages célèbres exactement le même traitement punitif que la version standard, ce qui a conduit certaines stars à jeter l’éponge.

La série met un groupe de célébrités audacieuses à travers le processus de sélection épuisant du SAS.

Chaque défi intense est surveillé par Ant Middleton et son équipe d’anciens soldats des forces spéciales, qui aiment pousser les visages célèbres à leur limite dans tout, de la plongée à reculons d’un hélicoptère en eau libre à la prise d’otage terrifiant. situation de sauvetage.

Entre les deux, les candidats sont interrogés par Ant et Jason Fox, s’exprimant souvent sur leur motivation à participer et les périodes douloureuses de leur vie.

Cependant, parfois, cela peut coûter un peu cher aux célébrités, et une poignée a jeté l’éponge avec deux épisodes à faire.

Voici qui a fait une sortie anticipée de l’émission.

Kerry Katona

Kerry a été la première célébrité à jeter l’éponge (Photo: Channel 4)

Kerry est devenue la première star à arrêter, jetant l’éponge lors du deuxième épisode lorsqu’elle a refusé de faire 50 pompes.

“Ça a été incroyable, j’ai vraiment adoré ça”, a déclaré Kerry à sa sortie.

«Je ne me suis jamais considéré comme un échec. C’est ce que c’est, si vous n’y parvenez pas, travaillez plus dur.’

Ulrika Jonsson

Ulrika a été retirée du processus (Photo : Canal 4)

Ulrika a été renvoyée en raison de problèmes de santé.

La star de la télévision – qui avait déjà été traitée pour hypothermie dans la série – a été informée qu’elle ne pouvait plus continuer car il n’était pas «médicalement» sûr pour elle de le faire.

Ant a déclaré: “Nous ne pouvons pas vous pousser du point de vue de la sécurité. C’est l’inquiétude, que vous continuiez à aller jusqu’au point où ce n’était pas sûr pour vous.

Jake Quickenden

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

La star de X Factor a subi une blessure à un muscle pectoral lors de l’un des défis extrêmes.

Il s’est blessé à l’épaule et a été laissé crier de douleur lors d’un test d’extraction d’eau, qui impliquait d’être sorti de la mer dans un hors-bord, et a été laissé crier de douleur. Il a été contraint de se retirer du processus.

Shanaze Reade

Le temps de Shanaze sur Who Dares Wins s’est terminé brusquement lorsqu’elle s’est cassé l’épaule.

La star du motocross a été laissée vidée car elle a dit qu’elle ne se souciait pas de se casser des os car cela faisait “partie de sa vie” en course.

“J’étais juste dévastée à ce sujet parce que pour moi, me casser des os et tout ça, je m’en fiche”, a-t-elle déclaré.

« Cela fait partie de ma vie avec la course. J’avais l’impression d’être à court de changements parce que je suis sorti avec une blessure. J’étais absolument vidé.

Saira Khan

Saira a été forcée de partir après s’être blessée à la cheville (Photo: Channel 4)

Dans un épisode où les blessures ont continué à arriver, Saira a été forcée de se retirer médicalement après s’être blessée à la cheville à la suite d’une lutte dans la boue avec Ulrika.

Elle a dû être opérée à la suite de sa blessure.

La star de la télévision a déclaré que sa participation l’avait incitée à quitter l’émission de jour d’ITV Loose Women, car cela lui avait fait “réaliser que vous devez couper le souffle et commencer à vivre”.

Elle a ajouté: “Je ne voulais pas revenir à la même merde, obtenir les mêmes résultats, alors j’ai changé ma vie. J’en suis en fait très heureux.

Vicky Pattison

Le processus est devenu trop difficile pour Vicky (Photo: Channel 4)

Le processus a été accablant pour Vicky qui a avoué qu’elle “ne pouvait plus continuer” dans un environnement aussi exigeant physiquement et mentalement.

“Je me lance dans tout ce que je fais – je donne 110% et ne pas pouvoir terminer le cours a été une énorme source de honte et d’embarras pour moi”, a-t-elle déclaré sur Instagram.

Plus : SAS : Qui ose gagner



«Je suis ennuyé que de toutes les années où j’ai voulu le faire – l’année où ils me voulaient était l’année où j’étais assis à la maison avec moi doigt dans le cul, regardant Tiger King, manger du pain aux bananes et faire des quiz en ligne pour savoir quel membre de la distribution « Friends » je serais.

Elle a ajouté: «Mais je suppose que c’est la vie et franchement, je ne suis pas sûre que je serais un jour du matériel SAS, peu importe combien je me suis entraîné. ‘

Celebrity SAS: Who Dares Wins continue ce soir à 21h sur Channel 4.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Qui est le petit ami d’Adele, Rich Paul, alors que la paire devient officielle sur Instagram ?



PLUS : Quand commence The Great British Bake Off ?

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();