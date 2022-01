Non non non, d’où viens-tu *

Chaque fois que je vais sur TikTok, il me semble entendre le « D’où viens-tu? » audio encore et encore. Si, pour une raison miraculeuse, vous ne l’avez pas entendu, il s’agit essentiellement d’un homme qui demande à plusieurs reprises d’où vient une femme, insatisfait de sa réponse à chaque fois. La femme devient de plus en plus précise sur l’emplacement jusqu’à ce qu’elle nomme l’hôpital exact où elle est née. Habituellement, il est accompagné d’une vidéo de quelqu’un qui est délibérément vague avec les détails de l’endroit où il vit réellement.

Cette vidéo, likée plus de 131 000 fois, est sous-titrée : « Quand vous habitez juste à l’extérieur de Londres. » Au fur et à mesure de la lecture de l’audio, l’homme à l’écran passe de « Londres » à « West London » avant d’admettre enfin qu’il vient en fait de Slough.

@l1nzo #fyp #uk ♬ son original – Netflix

Mais d’où vient le « D’où viens-tu ? l’audio vient *en réalité* ?

L’audio provient d’une série télévisée intitulée Chewing Gum

Le son de TikTok provient en fait d’une série télévisée écrite par Michaela Coel, qui a également écrit I May Destroy You.

Chewing Gum est une sitcom dans laquelle la vierge religieuse Tracy (interprétée par Coel) veut avoir des relations sexuelles et en apprendre davantage sur le monde. Et il s’avère que la signification de la scène à partir de laquelle l’audio a été extrait est très différente de la façon dont elle est utilisée sur TikTok.

Dans la scène, un homme sonde Tracey d’où elle est originaire. Quand Tracey dit Londres, il n’est pas satisfait, car ce qu’il veut vraiment savoir, c’est l’héritage de Tracey.

@netflix 😑😑😑 #chewinggum #netflix ♬ son original – Netflix

Tracey est confuse en se demandant pourquoi l’homme veut connaître le lieu précis de sa naissance, révélant finalement l’hôpital dans lequel elle est née (également à Londres). Ils parlent essentiellement à contre-courant de la scène agissant comme une satire du racisme occasionnel.

