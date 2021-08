Nous évaluons les prétendants aux World Series de chaque division au lendemain d’une date limite d’échange très active (1h00) et disons adieu à cette ère récente des Cubs et des Nationaux (29h50). De plus, du Good, Bad, Uggla (45:09) et une mise à jour sur le voyage à vélo de Jake (56:43).

Hôtes : Jake Mintz et Jordan Shusterman

Productrice : Kaya McMullen

Éditeur : Mike Wargon

