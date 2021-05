Qui a remporté “American Idol” 2021?

abc

La finale de la saison 19 de l’émission de télé-réalité ABC «American Idol» a été diffusée le dimanche 23 mai 2021. À la fin de l’émission, l’animateur Ryan Seacrest a annoncé le vainqueur du vote en direct et a couronné le vainqueur de l’American Idol 2021.

Tout au long de la saison, les juges Katy Perry, Luke Bryan et Lionel Richie ont fait l’éloge et les conseils des candidats, les guidant sur leur chemin, mais à la fin, le sort des finalistes était complètement hors de leurs mains.

Les trois finalistes, Grace Kinstler, Willie Spence et Chayce Beckham ont concouru tout au long de la saison pour former leurs fans et gagner le soutien des électeurs. Alors, qui a fait le mieux et qui a gagné? Continuez à lire pour le découvrir.

Qui a remporté la saison 19 de “American Idol”?

Le vainqueur de la saison 19 de «American Idol» d’ABC était Chayce Beckham. Le finaliste était Willie Spence, car Grace Kinstler a été éliminée après la première heure de l’émission.

Bien que peu probable, les deux finalistes sont éligibles pour concourir une fois de plus pendant la saison 20 d ‘”American Idol”.

Selon la page d’admissibilité aux auditions “American Idol”, les seules personnes qui ne peuvent pas auditionner pour un autre coup sont les personnes qui “ont participé à une saison précédente de” American Idol “et se sont classées premières dans la compétition.”.

Cela signifie que même des finalistes comme Arthur Gunn pourraient revenir à la série. Le document indique également que les programmes sont “actuellement programmés pour commencer en décembre 2021”.

Qui a été le favori pour gagner?

Chayce Beckham, selon GoldDerby, était en avance sur les chances de gagner la saison avant la finale. Cela n’a probablement pas été une surprise pour les fans, qui ont regardé Beckham grandir tôt et devenir une sorte de idiot alors qu’il se disputait les votes.

La star était également dans une voie différente à la fois vocalement et en termes de sexe que les deux autres concurrents, ce qui le place parmi les favoris pour remporter toute la compétition.

Cependant, Beckham n’a pas seulement réussi en matière de votes. Son single «23», qui a fait ses débuts le vendredi avant l’épisode du dimanche 16 mai, est passé au numéro un sur les charts iTunes de la nation avant l’épisode en direct, que Katy Perry a mentionné après sa performance.

La deuxième plus susceptible de gagner avant la finale était Grace Kinstler, et Willie Spence a suivi avec une certaine distance.

Quand «American Idol» sera-t-il de nouveau diffusé?

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans. “American Idol” a été renouvelé pour la saison 20, et le spectacle reviendra à l’automne, comme d’habitude. En fait, les auditions pour la prochaine saison de «American Idol» sont déjà ouvertes.

La prochaine saison sera diffusée en décembre 2021.

Au moment de la rédaction de cet article, des auditions sont en cours pour la saison à venir, selon le site Web du casting.

«American Idol» est à la recherche de la prochaine superstar du chant », lit-on sur le site. «Inscrivez-vous pour des mises à jour sur l’audition virtuelle Idol Across America ou soumettez votre audition vidéo en ligne dès aujourd’hui! Oui, vous pouvez auditionner dans les deux sens. “

“American Idol” est diffusé les dimanches et lundis à 20 h HE sur ABC.

