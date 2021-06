Qui a remporté la NASCAR All-Star Race ? Résultats complets, classement de la course 2021 ⋆ .

Le vainqueur de la NASCAR All-Star Race 2021 a fait deux passes audacieuses pour collecter un super million.

Kyle Larson est passé de la troisième à la première dans la dernière étape de la course dimanche soir au Texas, dépassant Chase Elliott et Brad Keselowski à l’extérieur au début d’une fusillade de 10 tours jusqu’au drapeau à damier.

PLUS : Regardez les courses NASCAR en direct avec fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

La décision de Larson a fait de lui un vainqueur pour la troisième semaine consécutive, après des triomphes en saison régulière à Charlotte et Sonoma. Plus important encore pour le pilote Hendrick Motorsports, il a remporté le prix du vainqueur de 1 million de dollars.

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur la victoire de Larson dimanche, ainsi que les résultats complets de la course.

Qui a remporté la NASCAR All-Star Race hier ?

C’est une phrase à copier-coller pour le moment : Kyle Larson a remporté la course de la NASCAR Cup Series dimanche. Son dernier triomphe a eu lieu lors de la All-Star Race au Texas Motor Speedway. Larson a remporté sa deuxième victoire All-Star, avec sa première venue en 2019.

Larson a dépassé Elliott et Keselowski avec huit tours à faire après avoir commencé la sixième et dernière étape de l’exhibition de 100 tours à la troisième place. Larson et Keselowski ont échangé la tête avant que Larson ne prenne le commandement.

“Ce dernier redémarrage a fonctionné exactement comme j’en avais besoin”, a déclaré Larson. «Je voulais que Chase ne fasse pas une bonne course dans le dos. Heureusement, je pense que le 12 (Ryan Blaney) est entré dans son intérieur et je l’ai juste poussé dans le dos et il a probablement pensé que j’allais le suivre et je me suis dit: ‘Il doit y avoir assez d’adhérence là où nous serions courir pour un coin.

“C’était un peu glissant là-haut, mais j’ai pu l’obtenir et le retenir à partir de là”, a ajouté Larson. “Je ne peux pas le croire.”

Keselowski a interrompu un autre balayage de Hendrick 1-2 en ramenant à la maison son équipe Penske Ford deuxième. Elliott a terminé troisième.

“C’est comme si courir juste derrière les voitures Hendrick en ce moment est une sorte d’accomplissement”, a déclaré Keselowski. « Ils sont tout simplement stupides et j’ai eu (Larson) dans le virage 4, mais ils ont tellement de vitesse. Il est juste passé à côté de moi.

Résultats de la NASCAR All-Star Race du Texas

La première place était la seule position qui comptait vraiment dimanche soir car aucun point n’a été payé, juste le prix d’un million de dollars que Kyle Larson a décroché avec sa passe tardive pour la victoire.

La série Cup reprendra la course aux points le dimanche 20 juin au Nashville Superspeedway dans l’Ally 400 (15 h 30 HE; NBCSN, TSN3, MRN, SiriusXM NASCAR Radio). NASCAR a couru pour la dernière fois sur l’ovale de 1,33 mile en 2001, mais ce sera la première course de la Cup Series sur la piste. Les séries Xfinity et Truck y ont déjà couru.

Comme Nashville est une nouvelle piste au calendrier de la Coupe, il y aura une séance de qualification à 11 h 05 HE le jour de la course.

Pos. Pilote 1. Kyle Larson 2. Brad Keselowski 3. Chase Elliott 4. Joey Logano 5. Ryan Blaney 6. Alex Bowman 7. William Byron 8. Aric Almirola 9. Kyle Busch 10. Kurt Busch 11. Christopher Bell 12. Michael McDowell 13 Martin Truex Jr. 14. Cole Custer 15. Kevin Harvick 16. Tyler Reddick 17. Matt DiBenedetto 18. Ross Chastain 19. Austin Dillon 20. Ryan Newman 21. Denny Hamlin

Le matériel du NASCAR Wire Service a été utilisé dans ce rapport.