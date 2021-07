Qui a remporté la saison 11 de Nuestra Belleza Latina ?

in

. Migbelis Castellanos a remporté la saison 11 de Nuestra Belleza Latina

En 2018, et après un an de pause, l’émission de télé-réalité Nuestra Belleza Latina a atteint sa 11e saison, et pour le programme Univision, c’était un vrai bordel qui a été chargé de nombreux changements, du début à la fin.

L’émission de téléréalité créée en 2007, lorsque la Mexicaine Alejandra Espinoza a gagné, est apparue à l’écran, non pas au début de l’année, comme ce fut le cas au cours des 10 saisons précédentes, mais a commencé en septembre, nommant sa nouvelle reine à la fin de l’année, le 2 décembre.

Aussi, et pour la première fois depuis le début du programme, le célèbre et controversé Osmel Sousa, connu comme le plus grand connaisseur des reines au monde, ne faisait pas partie du jury.

Migbelis Castellanos remporte la couronne de Nuestra Belleza Latina 2018 | Au milieu des larmes et des applaudissements du public, la Vénézuélienne a reçu la couronne des mains de Clarissa Molina. Après avoir été déclarée gagnante, Migbelis a fait son premier défilé officiel en tant que nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina.

Après plus de 1 200 auditions, tenues dans différentes villes des États-Unis, 50 candidats présélectionnés ont été choisis, parmi lesquels pour la première fois au concours le concept de beauté recherché a changé, et étant maintenant temps, ils ont permis la participation de des femmes de différentes tailles, formes et styles.

Sous le slogan : « pas de tailles, pas de limites, pas d’excuses », la saison 11 de l’émission Univisión est devenue un succès, et pour la première fois elle a été très inclusive, quelque chose qui a été très applaudi par le public, comme plus qu’un « Parfait figure », comme le cherchaient Osmel Sousa et le reste des jurés des saisons précédentes, ici l’important était de trouver une femme qui avait le soi-disant « package complet », sans s’en tenir aux mesures imposées sur des paramètres uniques sur un niveau physique.

Au final, et après avoir réduit le groupe de 50 filles à 30 puis à 10, qui se disputaient farouchement, mais beaucoup de professionnalisme et grâce à la couronne des célèbres programmes, le public a choisi les Vénézuéliens Migbels Castellanos comme vainqueur.

La couronne a été présentée par la reine sortante Clarissa Molina de la République dominicaine.

L’ancienne Miss Venezuela, qui avait déjà concouru à Miss Univers, où elle a déclaré avoir été abusée par Osmel Sousa pour avoir pris du poids et maintenu sa silhouette robuste, a été mandatée au concours pour défendre la beauté ronde, loin des mesures établies comme “idéales”. , ce qui a ravi tout le monde.

La deuxième place est revenue à Yaritza Owen, qui a également volé l’affection du public, montrant que la taille ne détermine pas du tout la beauté d’une femme, et que malgré sa petite taille, elle avait tout pour pouvoir briller.

"Sans tailles, sans limites et sans excuses": c'est ainsi que la finale de Nuestra Belleza Latina 2018 a commencé | Migbelis Castellanos, Ceylin Rosario et Yaritza Owen concourront pour la dernière fois à la couronne tant attendue de Nuestra Belleza Latina, qui donne au vainqueur une place en tant que nouveau présentateur de Univision

Lors du gala final, l’ancienne Nuestra Belleza Latina Alejandra Espinoza, vêtue d’une robe jaune, et 11 ans après avoir remporté sa couronne, a montré qu’elle était toujours aussi belle lors du gala final.

Alejandra est devenue pour la première fois l’animatrice officielle de l’émission de téléréalité Univisión, et dans son annonce du gagnant, elle a mentionné que Migbelis Castellanos a obtenu le soutien de 46% des votes du public.

Nuestra Belleza Latina 2018: Révélation du nouveau set

En février 2017, après dix saisons ininterrompues chaque année, il a été annoncé que l’émission ne serait pas diffusée à ce moment-là et en mai 2018, une annonce a été faite qu’elle reviendrait en septembre.

Actuellement, Migbelis Castellanos continue de détenir le titre de Nuestra Belleza Latina, et a été la reine qui a duré le plus longtemps avec la couronne, qu’elle remettra cette année, après le début de la saison 12 de Nuestra Belleza Latina, le mois de septembre prochain.

Le retour de l’émission a très excité les fans du concours, qui attendent avec impatience l’arrivée de l’automne pour rencontrer les participants qui ont déjà été choisis, à travers des rencontres virtuelles qui se sont déroulées du début de l’année jusqu’au mois de mai.

Dans la saison 11 de Nuestra Belleza Latina, outre Migbelis Castellanos et Yaritza Owens, le groupe des 10 finalistes retenus était également composé d’Elvira Reyes, Carmen Batiz, Brenda Smith, Vanessa Romo, Migbelis Castellanos, Ceylin Rosario, Nancy Alejandre, Nobiraida Infante et Andréa Bazarte