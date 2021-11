Qui a remporté la saison 30 de « Danse avec les stars » ?

ABC Daniella Karagach et Iman Shumpert dans la saison 30 de « Danse avec les stars ».

Le vainqueur de « Danse avec les stars » 2021 a été couronné. Lisez la suite pour savoir qui a remporté le trophée Mirrorball de la saison 30, mais attention aux spoilers.

Le gagnant de la saison 30 est…

Fusion Cha Cha / Foxtrot d’Iman Shumpert – Danse avec les StarsIman Shumpert et Daniella Karagach dansent une Fusion Cha Cha / Foxtrot sur « September » par Earth, Wind & Fire lors de la finale de Danse avec les stars ! Abonnez-vous : goo.gl/T7bg3N Regardez Danse avec les stars les lundis à 8 h /7 c sur ABC et diffusez sur Hulu ! 2021-11-23T02 : 33 : 23Z

Le vainqueur de la saison 30 de « Danse avec les stars » est le joueur NBA Iman Shumpert. Il est le premier basketteur professionnel à atteindre la finale, sans parler de tout gagner. Lui et sa partenaire professionnelle Daniella Karagach étaient considérés comme des outsiders avant la finale, mais ils l’ont fait. Ce n’est que la deuxième saison de Daniella en tant que partenaire professionnel ; Il a mené sa compagne Nelly jusqu’à la fin de la saison 29, elle s’est donc certainement imposée sur « Danse avec les stars ».

Iman et Daniella sont définitivement entrés dans la saison en tant que chevaux noirs pour tout gagner. Ils ont eu le deuxième score le plus bas de l’ensemble du domaine au cours de la première semaine, les juges ont estimé qu’il n’y avait pas assez de contenu jive.

Mais tout au long de la saison, ils ont concocté quelques-unes des danses les plus innovantes et peu à peu ils ont conquis les juges. Son Horror Night contemporain de « I Got 5 On It » était extraordinaire, et le juge Derek Hough l’a qualifié de meilleur contemporain qu’il ait vu dans la série. Ils ont pu faire tant de levées délicates en raison de leur différence de taille – Daniella mesure 5 pieds 2 et Iman mesure 6 pieds 5 et pourtant Iman était toujours très gracieux pour un homme aussi grand. Et on ne peut pas en dire assez sur la chorégraphie de Daniella. Elle est l’une des meilleures professionnelles de la chorégraphie pour montrer à son partenaire et ses forces.

La paire a marqué fort sur leur cha cha à « Rhythm Nation » au cours de la semaine huit et leur jazz à « Dark Fantasy » au cours de la semaine neuf. Puis en finale, son freestyle avec « Lose Control » et sa danse fusion cha cha / foxtrot avec « September » ont obtenu un score parfait de 40 sur 40.

Iman a dit que lui et Daniella seraient amis pour la vie

Jazz d’Iman Shumpert – Danse avec les starsIman Shumpert et Daniella Karagach dansent du jazz sur « Dark Fantasy » de Kanye West lors de la demi-finale de Danse avec les stars ! Abonnez-vous : goo.gl/T7bg3N Regardez Danse avec les stars les lundis à 8 h /7 c sur ABC et diffusez sur Hulu ! 2021-11-16T03 : 14 : 00Z

Dans une interview menant à la fin de « The Real », Iman a déclaré que lui et sa partenaire Daniella seraient amis pour toujours après cette expérience, et il adore la façon dont elle lui crie dessus.

« C’est génial parce que c’est une… fille 5-2 qui me crie dessus… c’est tellement drôle. C’est la chose la plus drôle », a déclaré Shumpert.

Il a également plaisanté en disant qu’en étant dans « Dancing with the Stars », il « dansait pour retourner à la NBA », bien qu’il ait dit que très sérieusement, l’émission l’aidait à rester en forme.

« J’essaie de revenir en NBA », a déclaré Iman en riant. « Mais j’essaie vraiment de rester fort, d’être prêt, ce n’est pas que je ne fais pas d’exercice… [‘Dancing With the Stars’] C’est bien sur mes genoux, je dois garder mon équilibre, je dois me contorsionner de différentes manières, c’est bon pour le jeu de jambes. »

Dans un article hommage sur Instagram avant la finale, Daniella a déclaré à propos d’Iman: « Merci de m’avoir fait confiance et de vous être toujours engagé dans tous les défis qui se présentent à vous. Êtes-vous un être humain incroyable. Cela a été un plaisir de te voir devenir danseuse ».

« Danse avec les stars » n’a pas encore été renouvelé pour la saison 31. S’il est renouvelé, il reviendra en septembre 2022.

