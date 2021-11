Qui a remporté le Chaka Khan contre Stephanie Mills Verzuz, selon les fans ?

Les chanteurs légendaires Chaka Khan et Stephanie Mills se sont affrontés dans une bataille spéciale de Verzuz le jeudi 18 novembre.

Le dernier volet de l’événement musical s’est déroulé au Theatre at Ace Hotel au centre-ville de Los Angeles.

La série de webémissions a récemment accueilli de nombreux artistes, dont Ja Rule, Fat Joe, Swizz Beatz, Timbaland, parmi bien d’autres.

Mais Chaka ou Stéphanie ont-ils remporté l’édition d’hier soir, selon les fans ?

Bataille de Chaka Khan contre Stephanie Mills Verzuz

Chaka Khan et Stephanie Mills se sont affrontés dans l’édition de vacances de la bataille musicale.

L’événement a été présenté par Mahogany de Hallmark, « célébrant ce qui est le plus aimé de la culture noire avec des cartes de vœux et des cadeaux afro-américains pour les occasions de tous les jours, les vacances et les jalons », selon une publication sur Instagram.

Chaka et Stephanie ont interprété de nombreux tubes, dont le single « Something Bout the Way You Make Me Feel » de Stephanie, ainsi que « Human Nature » de Michael Jackson et « Lost Ones » de Lauryn Hills.

Le spectacle comprenait également un doux hommage de Stéphanie à son fils qui est monté sur scène pour danser sur « Never Knew Love Like This Before ».

Pendant ce temps, Chaka a invité sa fille lors de sa performance « Sweet Thing ».

Qui a gagné, selon les fans ?

De nombreux téléspectateurs ont estimé que Stephanie Mills a « porté » toute la bataille, c’est pourquoi ils pensent qu’elle est la véritable gagnante de la dernière émission.

« Stéphanie Mills a gagné. Pas de question. Elle A PORTÉ cette nuit », a tweeté un fan.

« Stéphanie Mills a gagné par défaut et le maintient pour sa grande sœur. #Verzuz Et elle a fait du bon travail ! a écrit un autre spectateur.

Néanmoins, d’autres téléspectateurs ont félicité l’épisode pour avoir célébré deux artistes légendaires et la fraternité.

«Stéphanie était l’incarnation de la fraternité. J’adore voir leur amour l’un pour l’autre », a commenté une personne sur Instagram.

Un autre utilisateur a ajouté : « C’était l’amour…. Merci Queens pour cela.

Regardez cette bataille @verzuzonline entre Stephanie Mills et Chaka Khan est une masterclass sur la solidarité des femmes noires. Regardez cet amour et cette affirmation pour deux divas incomparables… Ils m’ont fait tomber amoureux ici… – Kiah Morris (@MsKiahMorris) 19 novembre 2021

Comment regarder la bataille

Les téléspectateurs peuvent regarder la dernière bataille sur la chaîne YouTube officielle de Verzuz.

L’épisode est également disponible sur leurs comptes Facebook et Instagram, ainsi que sur les applications Triller ou Fite.

La prochaine bataille de Verzuz est entre les groupes hip-hip Bone Thugs-N-Harmony et Three 6 Mafia et a lieu le 2 décembre 2021 à Los Angeles.

