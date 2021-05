Qui a remporté “The Voice” 2021?

«The Voice» de NBC a conclu la saison 20 et la saison du 10e anniversaire le mardi 25 mai 2021. L’émission présentait les cinq meilleures performances diffusées le lundi 24 mai 2021.

Les entraîneurs Nick Jonas, Kelly Clarkson, John Legend et Blake Shelton se disputaient à nouveau leur chance de gagner “The Voice”, et chacun des concurrents espérait remporter le contrat d’enregistrement que le gagnant de “The Voice” reçoit.

AVERTISSEMENT: Les spoilers pour la finale de la saison 20 de “The Voice” de NBC suivent. Ne continuez pas à lire si vous ne voulez pas savoir ce qui s’est passé dans l’épisode final.

Il a été annoncé que le vainqueur de la saison 20 de “The Voice” serait Cam Anthony et Team Blake, ce qui signifie que Kenzie Wheeler et Team Kelly étaient les finalistes de la saison.

La troisième place est allée à Jordan Matthew Young et à l’équipe Blake, et la quatrième à Rachel Mac et à l’équipe Nick. Victor Solomon et Team Legend ont terminé cinquième au classement général.

Vers la fin du spectacle, Carson Daly a invité les cinq finalistes sur scène et leur a permis de parler à leurs entraîneurs pendant un moment.

Les concurrents dans la course pour gagner “The Voice” en 2021 étaient Rachel Mac de l’équipe Nick, Kenzie Wheeler de l’équipe Kelly, Victor Solomon de l’équipe Legend, et Jordan Matthew Young et Cam Anthony de l’équipe Blake. À l’approche de la finale, c’était une course serrée entre les concurrents, Cam Anthony ayant peut-être un petit avantage.

Le lauréat de “The Voice” reçoit un contrat d’enregistrement et est souvent soutenu dans sa carrière par son coach “The Voice” dans le futur.

Qui a joué à la fin de “The Voice”?

Il y avait une énorme liste d’artistes invités pour l’événement final «The Voice».

Voici qui sont montés sur scène pour se produire lors de la finale:

• Lauren Daigle

• Ben Platt

• Gwen Stefani et Saweetie

• Justin Bieber

• Thomas Rhett

• Snoop Dogg et DJ Battlecat

• Une république

• Maroon 5

• Kelsea Ballerini

Les téléspectateurs peuvent être particulièrement intéressés par l’inclusion de Maroon 5 sur la liste, car ce sera la première fois qu’Adam Levine revient dans «The Voice» depuis qu’il a quitté la série après la saison 16. Il était d’ailleurs le seul entraîneur d’origine qui reste. Par Blake Shelton .

Lors de l’épreuve finale, comme le veut la tradition, les entraîneurs sont montés sur scène pour se produire aux côtés de leurs concurrents.

Quand “The Voice” reviendra-t-il?

“The Voice” a été réduit à un seul cycle par an au lieu de deux, a récemment révélé NBC. Cela signifie que le spectacle reviendra à l’automne, mais passera ensuite à des programmes exclusifs d’automne à l’avenir.

Nick Jonas ne sera pas de retour à l’automne. Au lieu de cela, l’entraîneur prendra au moins une saison de congé. Ariana Grande prendra sa place, construisant sa propre équipe et espérant détrôner tout entraîneur qui remportera la victoire de la saison 20.

Ariana Grande a annoncé sur Instagram qu’elle occuperait le siège la saison prochaine.

“Surprendre!!! Je suis plus que ravi, honoré, excité de rejoindre @kellyclarkson, @johnlegend, @blakeshelton la saison prochaine – @nbcthevoice saison 21! @nickjonas, tu vas nous manquer », écrivait-il à l’époque.

“The Voice” est diffusé les lundis et mardis à 20 h HE sur NBC.

