Qui a rendu la vie de Pedri impossible lors de ses débuts avec La Roja?

26/03/2021 à 10:55 CET

Pedri a réalisé un rêve à Nuevo Cármenes. Il a fait ses débuts en tant qu’international espagnol à l’âge de 18 ans. Le souvenir sera indélébile, même s’il ne sera pas impossible d’oublier le rival qui a tout fait pour aigrir sa première. « Pedri a eu la malchance de subir un marquage individuel juste après son départ », a déclaré Luis Enrique en fin de match. Un soldat grec était chargé de chasser son ombre à travers le champ sans le laisser presque essoufflé. Manolis Siopis était en charge de s’en tenir à Pedri et lui a fait subir un autre test difficile lors de sa première année dans l’élite du football.

Pedri est entré à la 65e minute pour Sergio Canales et a rencontré un obstacle inattendu. John Van’t Schip, l’entraîneur néerlandais qui s’était postulé dans le précédent comme un amoureux du bon football, commandé une marque individuelle au jeune homme de Tenerife. Siopis a été nommé et le milieu de terrain hellénique s’est conformé à une discipline de fer.

Siopis était entré après la pause pour fournir plus d’énergie à un noyau grec clairement dépassé par les Espagnols. Le tirage au sort a permis à la Grèce de retourner dans la grotte et défendez avec les onze joueurs dans leur champ, avec Siovis agissant comme le marqueur de Pedri.

Consolidé en Turquie

Manolis Siopis est un footballeur de 26 ans qui joue pour le turc Alanyaspor et qu’il venait de terminer son cinquième match en tant qu’international. Il est l’un des joueurs appelés à reconstruire l’équipe grecque sur la base de l’effort et du travail. Un journalier de football qui J’avais une mission à remplir avec Pedri et il l’exerça avec la plus grande rigueur.

Siopis a été formé à la carrière d’Olympiacos et a eu une carrière irrégulière avec des affectations à Platanias et Panionios avant de signer pour Aris. Son profil de milieu de terrain défensif avait suscité l’intérêt d’une équipe italienne, mais finalement c’était l’Alanyaspor qui a payé sa clause de 500.000 euros pour l’embaucheret.

Dans sa carrière sportive, il n’a marqué qu’un seul but. C’était un penalty dans une victoire d’Aris contre Xanthi en Super League grecque (7-2). Sa tâche en est une autre. Courir, récupérer des balles et être un cauchemar pour les rivaux. Un travail qu’il a fait de manière satisfaisante avec Pedri, qui a une nouvelle fois vérifié qu’il avait déjà un statut de crack parmi les adversaires.