Qui a tiré la Super League pakistanaise?

Qui reus est? Si le latin était la langue nationale au Pakistan, c’est ce que la plupart des membres de la fraternité du cricket entendraient actuellement: «Qui est à blâmer?» pour l’actuel tournoi Pakistan Super League T20 qui prend fin de manière inattendue après seulement 14 matchs en raison de la signature de certains joueurs avec Covid-19.

Une courte leçon d’histoire sur le tournoi phare du pays, probablement le deuxième tournoi T20 le plus regardé au monde après l’IPL lui-même. Cela a commencé en 2016, joué uniquement dans l’oasis du désert des Émirats arabes unis, d’abord avec cinq équipes, puis en grimpant à six. Ce ne sont pas des équipes d’associations régionales; chacun appartient à des investisseurs, avec un élément régional dans leurs noms.

En 2017, la finale a eu lieu à Lahore, puis en 2018, les demi-finales et la finale ont eu lieu au Pakistan. C’était une première étape pour finalement retenir le tournoi complet dans le pays affamé de cricket, progressant lentement au cours des deux prochaines années pour que le tournoi se déroule dans son intégralité au Pakistan à partir de 2020.

Puis vint la pandémie, déclarée en mars 2020 par l’Organisation mondiale de la santé – à mi-chemin du tournoi PSL. Alors que la plupart des sports se sont arrêtés immédiatement, le PCB a décidé de continuer sans spectateurs, même si cet effort n’a pas duré trop longtemps; lorsqu’un joueur étranger a commencé à montrer des symptômes, le tournoi s’est arrêté.

📢 HBL PSL 6 reporté Le directeur général de PCB Wasim Khan, directeur – Commercial et Babar Hamid, tiendront une conférence de presse au stade national à 15 heures pour fournir d’autres mises à jour. En savoir plus: https: //t.co/GM68WWmnT8 # HBLPSL6 – PakistanSuperLeague (@ thePSLt20) 4 mars 2021

Le reste des matchs s’est déroulé dans un environnement sans spectateur en novembre de la même année, une fois que l’on en savait beaucoup plus sur le coronavirus et les complexités de la pratique du sport dans des bulles isolées bio-sécurisées. De manière incongrue, plus de 200 matchs ont été disputés au cours de la saison nationale au Pakistan dans des environnements bio-sécurisés, mais non sans incidents – la violation occasionnelle des règles ou des cas positifs se sont glissés à plusieurs reprises.

Cela a-t-il créé un faux sentiment de sécurité, que tout était bon pour la planification d’autres événements? Cela apparaît certainement de cette façon. Le Pakistan joue à l’international depuis juillet, avec des tournées en Angleterre et en Nouvelle-Zélande, à chaque fois dans des environnements bio-sécurisés très stricts, et devant respecter des périodes de quarantaine strictes ne permettant à aucun cas de passer la détection – jusqu’à 14 jours après l’exposition – ainsi que d’avoir des équipes internationales en tournée au Pakistan pendant cette période. La complaisance dans le meilleur des cas est une recette pour le désastre; en cas de pandémie, les résultats pourraient être catastrophiques.

La question se pose de savoir où PCB s’est trompé dans sa gestion de la logistique de ce tournoi?

D’abord et avant tout – d’où proviennent les PCB des conseils de quarantaine de «trois jours»? Aucun autre pays ne dispose de moins de 14 jours dans un environnement strict et sécurisé. Il n’est certainement conforme à aucune recommandation de l’OMS.

Où est la preuve que si une personne a été exposée ou entre dans le pays, elle n’a besoin que de la mise en quarantaine pendant trois jours, puis d’être autorisée à se mélanger librement avec d’autres?

Le virus peut prendre jusqu’à 14 jours pour apparaître et peut ne pas être détectable lors des tests, même 7 jours après l’exposition initiale. J’en ai parlé sur diverses plateformes de médias sociaux avant la tournée sud-africaine du Pakistan. Pourquoi n’était-ce pas basé sur le modèle de quarantaine néo-zélandaise de 14 jours?

Il y a eu des brèches depuis le début avec certains joueurs de franchise rencontrant nonchalamment des gens en dehors de la bulle. Si le PCB était tombé dur dès le départ avec une main de fer et avait créé un précédent, alors toute autre violation aurait pu être évitée. Non seulement ils ont permis des exemptions inutiles, mais ils sont ensuite parvenus à créer un dangereux précédent et à susciter une inquiétude naturelle pour beaucoup, en particulier lorsque d’autres voient que les règles sont différentes pour certains, créant surtout un potentiel d’exposition.

PCB propose un vaccin covid à tous les participants à la Pakistan Super League. Bien, mais cela ne prend-il pas 3-4 semaines pour que le vaccin fonctionne, @SamaraAfzal, @DrNaumanNiaz ? – Umar Farooq Kalson (@kalson) 3 mars 2021

Avoir des familles avec les joueurs – était-ce bien ou mal? Il y a des arguments pour et contre. Garder les joueurs dans des environnements biosécurité avait un effet néfaste sur la santé mentale. C’est une situation sans précédent, il n’y avait donc aucun modèle à suivre. Les joueurs ont été autorisés à ressentir une «fausse normale» dans des circonstances difficiles.

Il y avait une poignée de fêtes d’anniversaire. Mais après avoir parlé avec des gens dans la bulle, ils n’étaient que des cérémonies de découpe de gâteaux, rien de plus, tout cela se faisait dans les limites de ce dont ils étaient tous sous l’impression d’être une bulle bio-sécurisée. Personne ne savait s’il y avait eu des cas possibles, personne n’a été invité à s’isoler. Ce n’est pas la faute des joueurs ou de leurs familles. S’il y avait eu, comme on le soupçonne maintenant, un cas potentiel, alors le personnel médical a peut-être fait preuve de négligence en ce qui concerne l’évaluation des risques de toute personne ou l’application de protocoles de plus en plus stricts à l’intérieur de l’hôtel.

Se réunir à l’intérieur est plus risqué qu’à l’extérieur, une mauvaise ventilation nourrira le virus. Sans se plonger dans les complexités de la transmission de virus, rien ne peut être considéré comme sûr à 100%.

Il a également été question de proposer potentiellement la vaccination aux joueurs. Le panel médical des PCB n’était-il pas au courant du fonctionnement des vaccins? La protection ne commence qu’au moins deux à trois semaines après avoir été inoculée. Cela les aurait encore laissés exposés à la lumière et aurait simplement instillé un faux sentiment de sécurité. Et sans oublier que la plupart des vaccins Covid approuvés nécessitent une deuxième dose pour assurer une protection complète.

Un aspect majeur qui défie en quelque sorte la logique, étant l’événement phare du PCB, est pourquoi un hôtel n’était-il pas entièrement réservé pour les équipes et leurs associés au lieu de fermer la moitié d’un hôtel. La gestion des risques semble avoir été assez minime, le potentiel d’exposition étant assez répandu dans la plupart des circonstances.

Ensuite, il y a le cas des propriétaires de franchises qui entreraient et sortiraient de la bulle, deux blâmant spécifiquement tout sur le tableau, alors qu’en réalité ils avaient été vus enfreindre les protocoles eux-mêmes, se mêlant aux influenceurs de la télévision ou des médias sociaux du côté du terrain – ce qui aurait dû être une zone sécurisée.

Un propriétaire a même une chaîne de télévision dans laquelle il y a des jeux télévisés, y compris une où le cricket est joué dans un espace intérieur très petit et confiné; où la distanciation sociale et d’autres formes de prévention sont inexistantes, à l’exception d’un désinfectant pour les mains symbolique. Certains joueurs pakistanais apparaissent régulièrement dans les jeux télévisés présentés sur cette chaîne. C’est donc quelque peu hypocrite, surtout lorsque l’histoire en dicte le contraire.

Le problème maintenant est que les joueurs et le personnel de l’étranger auront perdu la foi et la confiance dans ce qu’ils ont vu et vu, et transmettront sans aucun doute le message aux autres. Wasim Khan, le directeur général du PCB, a promis une enquête indépendante, en dehors de toute interférence PCB.

Une autre question qui se pose est la raison pour laquelle chaque partie n’a pas été autorisée à fournir son propre personnel médical indépendant. Si vous payez des millions pour les joueurs, pourquoi ne pas investir également dans le meilleur personnel médical au lieu de vous fier à un point de référence unique, qui semble manquer de connaissances de base sur la prévention ou les tests Covid.

Pourquoi ne pas faire appel à un tiers externe pour mettre en œuvre tous les protocoles de sécurité. C’était évidemment beaucoup trop pour le conseil et les franchises elles-mêmes à gérer; surtout en essayant de gérer autant de nombres dans la bulle. Encore une fois, pour revenir à l’un de mes points précédents, l’acquisition d’experts médicaux qui ont eu de l’expérience dans les protocoles de pandémie et qui les ont mis en œuvre avec succès aurait pu être une option.

Il y a eu tellement de sports qui ont redémarré avec succès pendant la pandémie – tous avec des mesures de sécurité et de prévention adéquates, le CCP aurait sûrement pu interagir avec des représentants de ces sports.

Un exemple remarquable a été «Project Restart» dans la Premier League du football anglais. J’ai parlé et eu de nombreuses discussions dans le passé sur les protocoles Covid en Premier League avec le Dr Zafar Iqbal – président du groupe de médecins de la Premier League et membre du groupe de travail du gouvernement britannique pour le sport – et sur la façon dont il fortement impliqué dans leur mise en place. Ses résultats sont maintenant largement publiés, en particulier sur leur fonctionnement. Des exemples de ses recommandations qui ont été utilisées dans la Premiership sont:

∙ Pas de bulles en Premier League,

∙ Les joueurs rentrent chez eux après l’entraînement,

∙ Sont rigoureusement testés deux fois par semaine,

∙ Des zones de sécurité dédiées à la fois sur les terrains d’entraînement et dans le stade, seules les personnes ayant subi des tests négatifs étant autorisées, car elles reçoivent un passeport clinique.

Wasim Khan, qui a fait un travail très louable dans la restauration de la marque de cricket pakistanaise, semble avoir été quelque peu injustement et assez prématurément jeté sous le bus, bien que la disparition d’Ehsan Mani soit un mystère. Comme Wasim l’a souligné à juste titre lors d’une conférence de presse, ce n’est pas un jeu de blâme. Bien que les médias pakistanais exigeront sans aucun doute un bouc émissaire, Wasim n’est pas votre homme et ne devrait pas l’être. Oui, il faisait partie d’un groupe collectif, mais vous êtes aussi bon que ceux avec qui vous travaillez.

Le Pakistan fera bien de voir comment les autres nations ont fait face à Covid et à sa coexistence difficile avec le sport, et j’espère en tirer des leçons. La perte financière frappera également durement le Pakistan. Avec des diffuseurs étrangers tels que Sky investissant sur le long terme, les choses avaient commencé à paraître plutôt roses, même si les roses ne poussent pas sans épines.

Cela ne veut pas dire que les efforts et le travail acharné du PCB et des franchises ont été vains. Malgré tous les revers, le PCB ne sera que trop conscient de la façon dont il sera perçu par la suite. Toute enquête doit être approfondie, décisive et surtout indépendante. Au moment même où j’écris, deux experts indépendants en maladies infectieuses ont été nommés pour enquêter sur les protocoles de biosécurité, ainsi que sur les règlements qui ont été mis en place pendant le tournoi.

Espérons que le Pakistan se remettra de ce revers. À l’avenir, le cricket pakistanais devrait adhérer à l’expression latine «operibus anteire» (Diriger avec l’action).

