Qui a tué Déborah Fernández ?

30 avril 2002 a commencé à Déborah Fernández-Cervera, 22 ans, sans frayeurs apparentes. Comme chaque matin, il est allé à l’école où il a étudié le design graphique. Créative et passionnée par la photographie et les arts visuels, elle était en dernière année. Ce jour-là, cependant, il est parti avant la classe. Il a dit qu’il avait tort. Il était chez lui sur l’Avenida Atlántida de Alcabre (Vigo) et, à midi, il est allé chez le coiffeur. Il avait rendez-vous pour s’épiler.

En fin d’après-midi, il est sorti courir. Il a mis des vêtements de sport et est allé faire du jogging autour de la plage de Samil. Une partie du trajet a été partagée avec une cousine, l’une des dernières personnes à la placer ce jour-là. C’était la veille des vacances, mais la jeune femme, en disant au revoir à son parent à hauteur du pont de Lagares, Il lui a dit qu’il n’allait pas sortir ce soir-là. Qu’il irait au magasin de vidéo et regarderait un film. Il resterait à la maison pour voir ‘Amélie’. Mais il n’a jamais pu louer cette comédie romantique française. Il n’est ni allé au magasin de vidéo ni rentré à la maison.

Après avoir quitté son cousin, il est reparti. Une connaissance la croisa dans la courbe de l’abattoir, dans la région d’Alcabre, alors qu’il n’avait besoin que de quelques centaines de mètres pour atteindre la maison. Il était 20h45. Et dans ce domaine, il a perdu la trace. Personne n’a rien vu. Aucun mouvement étrange sur une route de plage et habituellement parcourue qui permettrait dans les jours suivants de s’aventurer qui avait croisé sa route et ce qui lui était arrivé.

Ils ont simulé un crime sexuel

Dix jours plus tard, alors que la jeune femme aurait déjà dû avoir 23 ans, son corps nu est apparu dans un caniveau à O Rosal (Pontevedra), à 10 kilomètres de sa maison, recouvert de feuilles d’acacia au milieu de fausses pistes (un préservatif utilisé avec une housse, un mouchoir et un cordon vert sous le corps), un scène fictive créée pour simuler un motif sexuel. Le soupçon est que l’auteur a même introduit le sperme “post mortem” dans le vagin de la fille, “artificiellement”.

« Je suis très clair que Déborah monte dans la voiture avec quelqu’un qu’il connaît. C’est quelque chose de très clair. Probablement quelqu’un qu’il avait déjà arrangé pour rencontrer. Ensuite, il y a une preuve d’expert médical de notre coroner qui à tout point de vue, c’est une mort violente. C’est ce que nous avons très clair. “Ce sont les mots d’Ignacio Pérez Amoedo, qui avec son frère Ramón sont les avocats qui se battent main dans la main avec le fAmilia de Déborah pour avoir découvert ce qui est arrivé à la jeune femme.Son ex-petit ami : principal suspect

Et c’est que les inconnues qui entourent cette affaire totalisent autant d’années que l’affaire a été sous enquête, oui, pas toujours ouverte. L’affaire a été classée pendant près de dix ans car l’enquête judiciaire n’était dirigée contre personne. Même si Policiers, ils n’avaient qu’une personne en tête : leur ex-petit ami. Les multiples contradictions dans ses déclarations sur la nuit de la disparition de la jeune femme à la préfecture de police l’ont placé comme le principal suspect, même si le tribunal n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une raison suffisante pour le citer comme faisant l’objet d’une enquête.

Ne pas pouvoir préciser la cause de la mort de Déborah n’a pas non plus aidé cette enquête. Et est-ce le corps ne présentait aucun signe de violence ou agression sexuelle. Médecine légale ils risquaient deux hypothèses. Un, la mort subite. Les proches de Déborah rejettent cette possibilité.

Le rapport d’autopsie lui-même semble l’identifier comme une option à distance. “Il n’y a pas d’altérations morphologiques myocardiques dans l’origine des artères coronaires, des valves ou du système de conduction qui pourraient être une cause de mort subite”, détaillent-ils. Au-delà des subtilités de la technique médico-légale, la sœur de la jeune femme recourt à la logique : « Si vous êtes avec quelqu’un et que cette personne meurt, vous n’avez rien à cacher ; la logique est que vous appeliez une ambulance », a alors reconnu Rosa Fernández -Cervera .

Mort par suffocation

L’autre hypothèse était la mort violente par suffocation. Les spécialistes qui ont examiné le corps n’ont pas trouvé de fractures ou de signes typiques d’étranglement dans la langue, le larynx ou la trachée. Pourtant, ils n’excluent pas la “suffocation par occlusion des voies respiratoires” avec un objet mou. Et cela, pense la famille, est beaucoup plus proche de la réalité. Parce qu’ils étaient tous et continuent convaincu que Déborah a été victime d’un homicide.

Après un dur combat et plusieurs mobilisations, la famille a réussi à rouvrir le dossier fin 2019: Depuis lors, le Tribunal n°2 de Tui a pris déclaration à plus de vingt témoins (y compris les parents de son ex-petit ami) et a effectué d’autres procédures, y compris les plus douloureuses exhumation du corps.

Signes de défense

C’est la famille de Déborah qui l’a sollicitée après avoir remis au tribunal une expertise faite par un criminologue et médecin légiste prestigieux, Aitor Curiel, qui conclut que Déborah n’est pas morte de causes naturelles, plutôt, la cause de sa mort était violente, en particulier par suffocation par suffocation avec un objet mou. Parmi ses constatations, il a également mis en évidence des blessures de nature vitale qui pourraient être le signe d’une tentative de défense de la part de la jeune femme.

Précisément, le principal objectif actuel du cas est de prouver cette étiologie homicide, quelque chose dans lequel l’exhumation jouera un rôle clé. Et c’est qu’après 19 ans le corps s’est “détérioré”, de les ongles pourraient être extraits des restes biologiques valable pour être comparé à certains objets tels que des cheveux, des cordes et des fibres collectés sur les lieux du crime et dans un coffre de congélation (On soupçonne que la jeune femme a été cachée pendant des jours dans un endroit froid et sombre). L’équipe juridique de la famille a également proposé au tribunal de vérifier ces dépouilles auprès de plus de 30 personnes pour tenter d’entourer la personne qui est intervenue dans la mort de la jeune femme de Vigo.

L’affaire se prescrira en mai

L’Institut toxicologique de Madrid analyse encore ces Des traces retrouvées sur le corps de Deborah à la recherche d’ADN mais avec un œil sur mai 2022 ; une date défilait dans la peur sur le calendrier familial : 20 ans du crime seraient accomplis et donc l’affaire prescrirait sans trouver le meurtrier ou le meurtrier de la jeune femme.

Un résultat positif pourrait conduire à une mise en examen et, avec elle, à la paralysie des délais légaux. “Nous allons le combattre jusqu’à la dernière minute, jusqu’à la dernière seconde de nos 20 ans. Cela sans aucun doute. Nous irons jusqu’au bout. Je ne sais pas si nous arriverons à une accusation. Nous voulons juste savoir la vérité, nous ne voulons que justice pour Déborah& rdquor;, affirme Pérez Amoedo.