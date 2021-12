Qui a tué Drakeo le souverain ? LAPD dit qu’aucun suspect « pour le moment »

Crédit photo : Drakeo le souverain Twitter

Qui a tué Drakeo le souverain ? LAPD enquête sur le meurtre dans les coulisses de Once Upon a Time.

Les ambulanciers paramédicaux ont répondu aux informations faisant état d’un coup de couteau au festival Snoop Dogg vers 20h40. Selon une personne au courant de la situation, Drakeo le souverain a été attaqué dans les coulisses par « un groupe de personnes ». Drakeo the Ruler devait se produire ce soir-là après Snoop Dogg, Ice Cube et 50 Cent. Drakeo the Ruler, de son vrai nom Darrell Caldwell, est décédé plus tard à l’hôpital.

Une source anonyme qui a parlé au Los Angeles Times a déclaré que des gens couraient sur scène et que la sécurité avait tenté d’interrompre le combat. Drakeo the Ruler était dans les coulisses lorsque la bagarre a éclaté et était parmi plusieurs personnes. Jusqu’à présent, la police de Los Angeles n’a procédé à aucune arrestation en lien avec les coups de couteau. « Les détectives essaient toujours de comprendre les choses », a déclaré Luis Garcia, porte-parole du département.

La California Highway Patrol dit qu’elle mène l’enquête. Toute personne ayant des informations sur les coups de couteau est encouragée à appeler l’unité des services d’enquête de la division sud au (323) 644-9550.

Snoop Dogg a publié une déclaration, affirmant qu’il avait entendu parler de l’incident alors qu’il se trouvait dans sa loge. Il a choisi de quitter immédiatement le terrain du festival au lieu de jouer son set de 8h30.

« Mes condoléances vont à la famille des proches de Drakeo the Ruler », a écrit le rappeur. « Je ne suis pour rien de négatif, et en tant que l’un des nombreux artistes, j’étais là pour diffuser des ondes positives uniquement dans ma ville de LA. »

Peu de temps après la diffusion en ligne de la nouvelle des coups de couteau, Live Nation a publié une déclaration. « Il y a eu une altercation dans les coulisses de la chaussée. Par respect pour les personnes impliquées et en coordination avec les autorités locales, les artistes et les organisateurs ont décidé de ne pas avancer avec les décors restants, le festival s’est donc terminé une heure plus tôt.

Drakeo the Ruler a sorti son premier album studio plus tôt cette année. Il a sorti plusieurs mixtapes au fil des ans. « Merci d’avoir utilisé GTL » présente des vers enregistrés par téléphone alors qu’il était détenu à la prison centrale pour hommes. Caldwell a été acquitté des accusations de meurtre et de tentative de meurtre dans le cadre du meurtre en 2016 d’un homme de 24 ans.

« Nous avons passé les deux années les plus difficiles ensemble à lutter pour sa liberté, face à la vie, avant de sortir un homme libre il y a un peu plus d’un an », écrit son avocat John Hamasaki. Grâce à cela, nous sommes devenus amis puis comme une famille. Je ne sais même pas comment commencer à traiter cela.