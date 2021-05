Qui a tué Sara: 8 questions que nous avons après la finale de la saison 1

Qui a tué Sara?

Le qui a tué Sara? La finale de la saison 1 s’est terminée par la révélation que Mariana (Claudia Ramírez) était celle qui a ordonné à Elroy (version plus jeune jouée par Marco Zapata) de couper le harnais de Sara (Ximena Lamadrid), ce qui l’a probablement conduit à mourir. Cependant, les dernières minutes de Who Killed Sara? La saison 1 a laissé tout le monde confus. Alex découvre un journal secret de sa sœur, puis déterre un crâne dans l’arrière-cour de sa maison. Nous ne savons maintenant pas si Elroy et Mariana étaient vraiment celles qui ont tué Sara, ni si elle est réellement morte.

Fait intéressant, nous n’avons jamais vu Elroy couper la corde, mais nous avons vu le couteau de Chema (version plus jeune jouée par Polo Morin) sur le bateau, alors quelqu’un a dû le couper. Ma folle prédiction est que Sara l’a coupé elle-même. Elroy s’est dégonflée et Sara a décidé de mettre fin à sa vie ou de simuler sa mort. Je ne crois pas que Sara soit morte à cause du harnais, au contraire, je pense qu’elle a simulé sa mort et est soit toujours en vie, soit décédée beaucoup plus tard.