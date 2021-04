Qui a vraiment inventé Internet et quelle est son histoire?

Il est vraiment difficile d’imaginer notre vie sans l’Internet Actuellement. Sans aucun doute, c’était l’une des inventions les plus révolutionnaires du XXe siècle et elle est en constante évolution. Cependant, ce n’était pas une invention d’une seule personne, mais de nombreuses personnes ont contribué à son développement.

Origine et évolution d’Internet

On peut situer l’origine d’Internet dans les années 30 du 20e siècle par la main de Paul Otlet, un informaticien belge. Il a écrit comment il envisageait une bibliothèque radio qui connecterait les téléspectateurs du monde entier par le biais de signaux téléphoniques et d’ondes radio. De cette façon, les gens pouvaient se communiquer des messages et partager des informations sur de longues distances. Bien qu’il fût un grand visionnaire, Paul Otlet n’a jamais concrétisé son idée.

Kleinrock, ingénieur, informaticien et professeur d’informatique à l’UCLA, évoquait l’idée d’Internet telle que nous la connaissons aujourd’hui dans son étude “Information Flow in Large Communication Networks”, qu’il publia en mai 1961. Un an plus tard, JCR Licklider, informaticien américain, évoquait un possible réseau galactique. Les deux experts, avec l’informaticien Robert W. Taylor, ont formulé la première idée de ce qui deviendra plus tard l’ARPANET.

En 1968, l ‘«Etude des paramètres de conception du réseau informatique» a été publiée, à laquelle ont participé de grands experts tels que Jeff Rulifson et Steve Carr, entre autres. Dans le même temps, Lawrence Roberts et Barry Wessler ont réussi à créer la version de la Message Processor Interface (IMP), qui Technologies BBN a été chargé de construire.

Après une série d’enquêtes menées par des scientifiques du ministère de la Défense des États-Unis, le ARPANET. Il a commencé à fonctionner le 21 novembre 1969 entre les universités Stanford et UCLA. En 1970, il traversait déjà l’ensemble des États-Unis, et en 1971, 23 ordinateurs de différents centres de recherche et universités étaient connectés.

Pendant des décennies, le réseau s’est amélioré et, bien qu’Internet soit une invention à laquelle de nombreuses personnes ont participé, les noms les plus pertinents sont les suivants: Leonard Kleinrock, qui a inventé la technologie de base d’Internet, Ray Tomlinson, qui a introduit la messagerie électronique, et Tim Berners-Lee, ont développé le langage HTML et le système WWW en 1990.

À l’heure actuelle, 57% de la population mondiale a accès à Internet et le nombre d’utilisateurs Ils se connectent au réseau via un appareil mobile.